2018-12-24T19:13:31+03:00
В мире

Счетная палата США: Москва и Пекин – главные угрозы мировой гегемонии Вашингтона

Американские эксперты констатировали возникновение многополярного мира
Сергей НОВИКОВ
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Вашингтону необходимо меняться и подстраиваться под новые условия постепенного возникновения многополярного мираВашингтону необходимо меняться и подстраиваться под новые условия постепенного возникновения многополярного мира
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- США необходимо создание долгосрочной стратегии для противостояния росту влияния Китая и России и для сохранения установившегося демократического и либерального мирового порядка по западному образцу, - говорится в проведенном Счетной палатой США детальном анализе ситуации в мире. В настоящий момент многолетней гегемонии Вашингтона в международных отношениях угрожает возникновение многополярного мира. Основные вызовы для США исходят в основном от Москвы и Пекина.

- К нашим противникам можно отнести иностранные правительства, радикальных экстремистов, транснациональные преступные группировки, мегакорпорации, - говорится в докладе. – Также угрозами могут быть пандемии, миграция, региональные конфликты и нестабильность, экономическое неравенство, либо климатические изменения.

Москва и Пекин – главные угрозы

И все же из всего многообразия вызовов, стоящих перед США, главными являются Москва и Пекин. Так, представители минобороны, на которых ссылаются в Счетной палате, предупреждают, что «западные демократические институты по всему миру подвергаются новым нападкам» со стороны недружественных стран. Разумеется, их список возглавляются Россия и Китай.

- Сущность конфликтов изменилась. Теперь конфликт включает и так называемую «серую зону» - промежуточное положение между миром и войной. Более слабые противники в этих условиях научились, как захватывать территории и продвигать свои идеи такими способами, которые бы не подпадали под классическое понятие «войны», - пишут американские аналитики. - Россия и Китай как раз действуют в этих «серых зонах», достигая своих целей без развязывания военного конфликта.

Подтверждением такой политики является, как говорится в докладе, фактически беспрепятственная кража интеллектуальной собственности США со стороны России и Китая, взломы избирательной системы.

Не хакерством единым

Москва и Пекин, по мнению американцев, также применяли и более традиционные методы достижения своих целей – локальные военные операции. В докладе Счетной палаты упоминается набившая оскомину «российская оккупация украинской территории – Крымского полуострова», а также «захват Китаем территорий в Южно-Китайском море и строительство там военных баз, несмотря на запрет со стороны международных судебных инстанций».

Более тонкие дипломатические методы также используются Москвой и Пекином для расширения своего влияния, указываю в Счетной палате. К ним аналитики относят агрессивную торговую политику Китая, подрывающую сотрудничество США с разными странами Азии, Африки, Латинской Америки. Доходит до абсурда - в вину Пекину ставится то, что «пока Америка сражается с изоляционизмом Дональда Трампа, Китай инвестирует миллиарды долларов в торговлю и создает колоссальные мегапроекты, например, «Один пояс, один путь».

Москва же, по мнению экспертов, хотя и не может тягаться с США и Китаем на экономическом уровне, «по-прежнему старается расширить свое влияние в мире, пытаясь возродить советскую модель взаимоотношений с Сирией, Египтом и Ливией и рядом других стран Ближнего Востока и Северной Африки».

- Важным инструментом Москвы становится экспорт вооружений, который подкрепляет политическое сотрудничество. Даже в таких отдаленных уголках как Латинская Америка, - полагают в эксперты, очевидно намекая на переполошивший американцев недавний полет российской стратегической авиации в Венесуэлу.

Мир поменялся, а США - нет

В Счетной плате приходят к выводу, что Вашингтону необходимо меняться и подстраиваться под новые условия постепенного возникновения многополярного мира. Вот только конкретных рецептов предложено не было – как вести себя в современных условиях на мировой арене стратеги из Вашингтона, похоже, по-прежнему не знают.

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