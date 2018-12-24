«Сопереживание на лекциях не постигается»: Сергей Кириенко напомнил о главных вещах для управленцев

«Управленцы должны прочувствовать свою ответственность перед обществом», - уверен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом высокий чиновник заявил сегодня, выступая на пресс-брифинга, посвященного завершению дистанционного этапа отбора на конкурсе «Лидеры России» 2018-2019 годов.

- Владимир Владимирович (Президент РФ Путин, - Авт.) несколько раз говорил, когда ему задавали вопрос: что самое главное для человека, который претендует на роль лидера, на высшие должности в стране? - спросил Кириенко. - Он сказал, что самые главные качества помимо профессионализма, трудолюбия - он сказал, что важнейшее квалификационное требование - способность чувствовать боль простого человека. Эта возможность сопереживания. Это важная вещь, действительно, важная вещь. Она на лекциях не постигается.

Замглавы администрации Президента отметил позитивный опыт конкурса «Лидеры России», в котором помимо собственно профессиональных компетенций есть тесты по литературе, культуре, искусству.

- Я знаю много участников, которые говорили - да, я в прошлом году срезался из-за литературы, я этот год много чего прочитал. Слава богу, - говорит Сергей Кириенко. - Так и с точки зрения социальной ответственности. Если этим условием мы подтолкнем участников конкурса к тому, чтобы они об этом задумывались, чтобы они почувствовали свою ответственность и сами попробовали - это будет важно и здорово вне зависимости от того, победят они после этого в конкурсе или не победят.

Чиновник отметил, что будущие управленцы должны четко понимать проблемы жителей страны.

- Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах. Поэтому их жизнь меняться будет от реализации нацпроектов. Понимание того, как устроены не только федеральные органы исполнительной власти, как устроена реальная жизнь в регионах, муниципалитетах подальше от Москвы - это важнейшее требование (к будущим управленцам, участникам конкурса «Лидеры России», - Авт.).

Напомним, что конкурс «Лидеры России», который называют главным социальным лифтом страны, запущен по инициативе Президента РФ. Его главная цель - поиск талантливых и перспективных руководителей из разных уголков страны.

Также Сергей Кириенко отметил, что студенты Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которые участвуют в программе подготовки будущего управленческого резерва, во время обучения выезжают на региональные стажировки:

- Задача ребят - не просто лекции слушать, а участвовать в решении реальных проблем, которые существуют в этих регионах. Это такая курсовая практика, если хотите, по итогам которой будет оцениваться качество их управленческого потенциала, а, значит, и приниматься дальнейшие кадровые решения.