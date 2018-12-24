"Щелкунчик" оскалился на феминисток

О диснеевской новогодней сказке «Щелкунчик и четыре королевства» (режиссер Джо Джонстон) все уже, конечно, наслышаны. Это тот самый фильм с музыкой Чайковского, с элементами балета и прекрасными костюмами, в котором Щелкунчика играет темнокожий актер, а танцует афроамериканская балерина Мисти Коупленд.

Не судите за спойлеры, все равно если вы хотите увидеть первую афро-американскую прима-балерину, то вы и без меня сходите, ее ни в сказке сказать, ни в статье описать.

А про фильм я расскажу, ибо многие жалуются, что в нем ничего непонятно и Щелкунчик не щелкает.

Итак, перед нами фильм в жанре пост-постмодернизма - когда нужно обязательно опереться на известный сюжет и строить на нём. Известным сюжетом стал "Щелкунчик и мышиный король" Гофмана, а дальше модерно.

Живет себе одна девочка Клара (Маккензи Фор, помните девочку из "Инерстеллера") и она похожа на мальчика. Вместо того чтобы любить балы и платья, Клара мастерит с братом фигню на чердаке, как братья Черепановы.

Учитывая все эти странности мама, прежде чем умереть, припасает для девочки на Рождество яйцо. Правда, только одно, но зато с запиской, что это яйцо содержит все, что Кларе нужно.

Как пользоваться яйцом мамка не объяснила. А девочку меж тем дома все бесит. Сестры-дуры, хотят платья и танцевать. Отец вообще очень чтит традиции. Заставляет всех тащиться на новогоднюю елку, "потому что так принято", а по дороге еще расписывает очередность, кто с кем когда танцует, "Потому что так принято".

Щелкунчик и Четыре королевства - трейлер.

Клара естественно, не хочет, как принято. Она бежит за помощью к крестному Дроссельмейеру (Морган Фримен) и просит научить пользоваться яйцом.

Тяжело вздохнув, отправляет ее в Бабье царство, которым раньше управляла ее Маман.

Непонятно почему, но Бабье царство выглядит как Кремль с собором Василия Блаженного на переднем плане. И оно иллюстрирует все самое плохое, до чего могут дойти женщины во власти.

Мать со своей фавориткой (Кирой Найтли) ввели моду на татуаж усов у мужиков, потакают разным меньшинствам, развели толерантность. Щелкунчик у них темнокож, балерина тоже. В стране, где правят бабы, есть два прораба, в виде регентов, но выглядят они тоже жалко. Один весь в лепестках и в костюме Бори Моисеева, откликается на кличку "Боярышник", второй - его друг "Озноб" с сосулькой на носу и трясущийся, будто после 1 января.

Ежу понятно, что тетки рассорились между собой, как это свойственно теткам, и интригуют против Матушки Имбирь (Хелен Миррен) - пожилой повелительницы в шрамах и с плеткой.

Феминитессы страшно рады появлению девочки с яйцом, обряжают ее в гусарский костюм кавалерист-девицы Надежды Дуровой и подговаривают интриговать против матушки Имбирь сообща.

Клара поначалу, вроде бы, соглашается, но склочные бабищи ее использую в своих целях, и потом тупо кидают. Чудом уцелевшие в Бабьем царстве мужики в лице Щелкунчика и мелкого мышонка Мышольда помогают Кларе свалить назад и убедиться, что даже если ты девушка с яйцом, без крепкой мужской руки тебе все равно никуда.

Клара в ужасе бежит обратно в свои традиционные края, перестав по дороге быть феминисткой и растеряв все яйца.

Как шелковая прибегает к отцу и говорит, папа, давай танцевать, давай всей семьей, давай, чтить традиции и вообще, назад в прошлое и платьев побольше.

Примерно, так я себе это представляю. И не могу не выразить восхищение балетом, костюмами и музыкой Чайковского.

Однако смысл во всем этом безобразии есть.

В последнее время начал массово возвращать на экраны загнобленные им же когда-то семейные ценности. Реанимировали же провальную "Суперсемейку", к примеру, да и в "Войне миров Z" с Бредом Питтом прямым текстом сказали: герой идет спасать не мир. Герой вообще плевать хотел на мир. Герой спасает свою семью. А если вы растакая феминистка, пусть даже с золотым яйцом, никто вас не спасет. Не вырастили вы на кухне своего супергероя.

Вот и подумайте, что с нами со всеми будет, пока под музыку Чайковского, гарцует мускулистая, как пони, балерина и медленно, как облака плывут и исчезают титры.