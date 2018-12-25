Победительница конкурса «Мисс Москва 2018» Алеся Семеренко: Моя цель - не искать короля, а самосовершенствоваться

Финал конкурса «Мисс Москва» всегда забавнее всего наблюдать из-за кулис. Девушки с уже несколько натянутыми улыбками (а ты попробуй поскачи три часа на каблуках в тяжеленных платьях) ждут своей участи. А у них за спиной в темноте разворачивается настоящая драма. - Так, запомни, ты - «Мисс Шарм», вот твоя корона и лента - говорит девушка молодому человеку в чёрном костюме. Он соглашается - в этот вечер ему доведётся быть и «шармом», и «призом зрительских симпатий», и «мисс спорт», «мисс артистичность» и еще Бог знает кем. В смысле, выносить и закреплять ленточки и короны на головах у победительниц в разных номинациях, которых чуть ли не около сотни, весьма непросто.

В конкурсе участвовали 49 красоток в возрасте от 15 до 34 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за обилия званий за кулисами неизменно начинаются метания и вскрики бедных организаторов, которые надрывно кричали «Корону, корону быстрее! И ленту! Где нужная лента?». Лента не всегда находилась вовремя, что ввергало пространство за сценой в несколько комичный траур. Мы спросили одного из организаторов мероприятия, Евгения Сафронова, зачем столько наград.

- «А чтобы никому обидно не было».

Александра получила титул «Выбор Комсомольской правды»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но девушки все равно расстраивались - у кого-то на голове красовалось аж две короны, да и не ясно было, кто же наденет самую главную корону победительницы. Ведь не секрет, что на подобные конкурсы идут девушки сплошь амбициозные и считающие себя самыми красивыми. Поэтому разочарованных лиц всегда много. Но благодаря задумке организаторов любая может сказать - «зато я стала «Мисс лучшая фигура». Но лишь одной достался красивый титул «Выбор Комсомольской правды». За некоторое время до финала мы провели голосование на нашем сайте. Большинство читателей назвали самой красивой Александру Пирогову. Саше 21 год, она учится на 4-м курсе Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета. Ей и досталась почетная грамота и памятные призы от «Комсомолки».

Большинство читателей "КП" назвали самой красивой Александру ПироговуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саше 21 год и она студенткаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для того, чтобы попасть на пьедестал, девушкам пришлось потрудиться. 49 красоток в возрасте от 15 до 34 лет из столицы и окрестностей должны были исполнить ритуальные действа - красиво выйти в нарядном платье, показать себя на конкурсе талантов, обнажить фигуру в купальнике и в общем как-то доказать, что ты не зря претендуешь на звание «Мисс Москва». К слову о купальниках - в этом году претендентки на победу танцевали в милейших золотых костюмчиках с меховой оторочкой, произведя невероятное впечатление на сидящих в зале мужчин. Был бы Хью Хеффнер (многолетний глава Playboy) жив, точно увёз бы от нас пару «зайчиков» себе в поместье. Да, многие считают, что это край желаний любой участницы конкурса красоты - чтобы тебя увезли в красивую жизнь. У многих, кстати, сбывается - вот на днях Оксана Воеводина, «Мисс Москва-2015» вышла замуж за короля Майлайзии, другая (давно) за футболиста. Третья запела, четвёртая забеременела от одного из богатейших мужчин нашей страны. Но победительница Мисс «Москва - 2018» не такая. 24-летняя Алеся Семеренко - активная блогерша, в ее инстаграме фото в купальнике больше, чем фото еды (нонсенс для этой соцсети). И при этом она одинока, мечтает о простом женском счастье. Мы напали на неё сразу же после того, как победительница надела корону и отдалась в руки фотографам, которые мечтали запечатлеть момент ее триумфа.

Финал конкурса состоялся в Vegas City HallФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Алеся, скажите честно, какой результат вы ожидали?

- Я шла только за победой. Потому что я участвовала в «Мисс Россия» и заняла там 20-е место. Сочла это не совсем справедливым. И я считаю, что я достойна.

- Что было самым сложным на пути к победе?

- Многочасовые репетиции, и, в принципе все.

Организаторы отмечают, что стать обладательницей титула может любая девушка, которая сочетает в себе талант, ум и красотуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Кто вас сегодня поддерживал?

- Должна была быть мама. Но я не знаю, доехала ли она из Краснодара. Она прилетела, но по дороге сюда попала в пробку. И я даже не знаю, в зале она или нет.

- А муж или молодой человек у вас есть?

- Пока нет.

alesiasemerenko Алеся Семеренко - активная блогерша

- Сейчас многие считают, что девчонки идут на конкурс красоты для того, чтобы найти себе футболиста или на худой конец короля Малайзии. Как вы думаете, это нормальная цель?

- Я думаю, что все же цель - не найти богатого мужчину, а самой реализоваться, и использовать все шансы, которые тебе даёт твой титул, занимаясь благими делами. Я планирую развиваться, самосовершенствоваться, что-то может новое изучить, посетить новую страну.

- Почему, кстати, говорят, что красивые девушки они обязательно глупые?

- Это стереотип, который давно сложился, но я так не считаю. Что касается меня, то я учусь в университете на экономиста, закончила колледж, по специальности «экономика».