"Остыли, но не стали об этом орать!":Кети Топурия назвала настоящие причины развода с мужем

Долгое время поклонники Кети Топурии считали, что причиной развода певицы со своим мужем Львом Гейхманом стала измена звезды с рэпером Гуфом. Мол, когда папарацци подловили любовников в аэропорту после возвращения из Таиланда, банкир подал на развод. Сама звезда тогда летом 2017 года никак не комментировала эту неоднозначную ситуацию. Тем более, что у звезды вовсю разворачивался роман с рэпером, и говорить о своей личной жизни в тот момент, певице, видимо, хотелось меньше всего. Но теперь, когда отношения с Алексеем Долматовым закончились, солистка А Studio вдруг впервые решили высказаться о причинах развода с мужем. В интервью репортерам «Ты не поверишь!» Кети сообщила, что отношения с мужем начали портиться после рождения в 2015 году дочери Оливии. Топурия тогда рожала в Майями, муж был рядом, но даже это внешнее единение семьи не привело к тому, что сплотить ее внутренне.

«Это само получилось, в жизни так бывает. Остыли. Поняли, что что-то не так, но не стали об этом орать. И всё решили иначе», — сказала Топурия. Певица также добавила, что они со Львом сохранили очень теплые отношения: Кети не запрещает бывшему мужу видеться с дочерью, и почти каждые выходные девочка проводит с папой.

Напомним, после развода Кети больше года встречалась с рэпером Гуфом. Причем красавица- певица была с Долматовым рядом и в период его наркотической зависимости, и помогла уехать на реабилитацию в Израиль, поддерживала во всем. Однако, в ноябре этого года в сети всплыла история измены рэпера с фанаткой из Екатеринбурга. Чуть позже, комментируя поведение музыканта, Топурия заявила, что они давно уже не пара.