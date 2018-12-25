Россиянам еще предстоит открыть для себя  Колыму!

- Начнем с главных итогов 2018-го...

- В уходящем году мы вышли на максимальный за последние двадцать лет уровень добычи золота, а также создали условия, позволяющие в следующем году выйти на первое место в Российской Федерации по добыче драгоценного металла. Пока мы вторые. Однако две наши современные обогатительные фабрики уже работают на проектной мощности. Кроме того, созданы условия для дальнейших инвестиций в добычу полезных ископаемых.

- А в инфраструктуру золотодобывающие компании готовы инвестировать?

- У нас много золотодобывающих компаний – разного уровня и разных объемов добычи. Большинство крупных активно участвуют в социально-политической жизни. Есть примеры, когда золотодобывающие компании фактически являются градообразующими предприятиями. Например, компания «Арбат» Александра Басанского. Есть примеры сотрудничества с такими компаниями как «Полюс Золото», «Полиметалл» - они вкладывают в социальную сферу. В компаниях понимают, что эти вложения работают на экономику их же предприятий.

- Вы - представитель известнейшей династии металлургов. Как прошел для вас переход от производства чугуна и стали к добыче золота?

- С точки зрения добычи и обогащения руды – очень много похожего. Различаются лишь объемы готового продукта и его стоимость. Ну и праздник общий – День - металлурга, и жители Магаданской области отмечают его одними из первых в Российской Федерации.

- Поговорим о том, чем Магадан живет сегодня. Какие у региона проблемы?

- Их очень много. Они застарелые…

- Вечные, как мерзлота...

- Начну с самых важных и первой назову проблему дорог, а точнее – их отсутствия. У нас даже федеральная трасса «Колыма» в грунтовом исполнении. Есть проблема авиасообщения, проблема жилья и ЖКХ. Наконец, общая для всего Дальнего Востока проблема – соотношение уровня зарплаты и уровня потребительских цен. И в Магаданской области она проявляется наиболее сильно.

- Надо привлекать больше государственных денег? Или экономическую активность поднимать на такой уровень, когда регион сам сможет решить все проблемы?

- Это вещи взаимосвязанные. Чтобы пришел частник, первый шаг должен сделать сам регион. И эти шаги уже делаются: мы создали механизмы привлечения инвестиций и понимаем, что еще нужно сделать. Минерально-сырьевой комплекс региона может прирастать не золотом единым. На территории Магаданской области есть цветные и редкоземельные металлы, уголь: не было необходимости ставить это на баланс, доразведывать и предлагать инвесторам. Сегодня мы готовы к тому, чтобы выполнить эту работу. Что касается инфраструктуры, то здесь нужно действовать в рамках майского указа и национальных программ. Полагаю, что в следующем году регион будет достойно представлен во всех проектах, которые будут реализованы в рамках исполнения майских указов Президента.

- Перейдем к проблеме авиасообщения. Если у населения есть спрос на перевозки и нужно больше нынешних четырех рейсов в неделю, что мешает другим авиакомпаниям приходить на эти маршруты?

- Стоимость авиабилета на рейсы для Дальнего Востока субсидируется государством. Решение, кого и в каких объемах субсидировать, уже принято. И такое право получили, прямо скажем, не все компании. Многие даже не заявлялись для участия в этой программе, потому что для полетов на Дальний Восток нужен соответствующий парк самолетов. В России осталась одна компания, способная это делать – «Аэрофлот». Правительство России выделило деньги на дополнительное субсидирование, однако организационно внутри самой компании вопрос решен не был. Это вынудило нас подать заявку на субсидирование еще нескольких направлений. Очень перспективным видится, в частности, маршрут Магадан-Екатеринбург. Полеты начнутся в марте – именно с этого месяца мы получили гарантии субсидирования. Появление этого рейса должно позитивно сказаться на следующей летней кампании. А сегодня, как я уже сказал, у нас проблемы. Попытались их решить или хотя бы смягчить: 25 декабря авиакомпания «Иркутские авиалинии» осуществит чартерный рейс из Москвы в Магадан, а 27-го – из Магадана в Москву. Это хоть немного разгрузит очередь из желающих улететь и прилететь. Проблема нехватки мест в самолетах связана с большим количество сезонных работников. К примеру, закончился сезон добычи рассыпного золота, старатели возвращаются домой, заработав хорошие деньги. Все билеты на это время быстро распродаются, что доставляет жителям региона колоссальные неудобства. Поэтому мы ищем альтернативные и дополнительные возможности для колымччан.

- Ваше отношение к переносу столицы Дальнего Востока во Владивосток?

- Перенос вполне укладывается в логику последних событий. Дальневосточный экономический форум стал центральным мероприятием для ДФО. Можно только поздравить Владивосток. Думаю, это решение приведет к дальнейшему ускорению развития Владивостока, всего Приморского края. И Магаданская область от этого тоже, полагаю, выиграет.

- На Дальнем Востоке существует целый ряд инструментов для привлечения инвестиций. В их числе – территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток. В Магаданской области тоже есть ТОР - «Колыма». Как вы оцениваете ее потенциал?

- У нас давно действует свободная экономическая зона, можно уже определенные итоги подводить. За это время мы увидели все ее возможности, преимущества, выявили все ошибки и теперь знаем, как нужно действовать в дальнейшем. Инструмент эффективный. Необходимо эту практику продолжить с учетом наработанного опыта.

- Ваш регион попал в число субъектов Российской Федерации, которые получили грант от правительства за высокие показатели инвестиционного потенциала – чуть больше 400 млн. рублей. Наверное, в масштабах вашего региона сумма не самая маленькая. Как планируете потратить?

- Регион сильно закредитован. Прямо как в старом анекдоте: “Что будете делать с деньгами? – Отдам долги. – А остальные? – Остальные подождут”. Если серьезно, названная вами цифра близка к тем объемам, которые мы запланировали направить на рост заработной платы. Поэтому принято решение дополнительно увеличить заработную плату тем категориям бюджетников, у которых она самая низкая, зачастую на уровне прожиточного минимума.

- В России развивается внутренний туризм. Путешествие далеко на Восток воспринимается как нечто эксклюзивное. У вас есть планы по превращению определенных территорий вашего региона в туристические центры? Например, остров Завьялова?

- Одним из определяющих моментов развития внутреннего туризма является, помимо стоимости, комфортность, удобство перемещения. Если добраться до Магадана или выбраться из города можно только со множеством пересадок, это не способствует развитию туризма. Но – я уже рассказал о создании новых маршрутов перелетов в крупные хабы, в частности в Екатеринбург. Это позволит добиться до Магадана напрямую, без пересадок, во-первых, всему Уралу, а, во-вторых, всей России – через Урал. Это поможет привлечь в наш регион тех, кто любит природу, рыбалку, охоту, экстремальный туризм. У нас можно организовывать сплавы, очень интересные пешеходные маршруты. Транспорт очень много значит в развитии туризма. Я знаю ситуации, когда люди хотят приехать и отказываются от этого. Не потому, что цены высокие, а потому что рейсов нет, неудобно очень. Мы планируем многое сделать в этой сфере. Это отдельное направление нашей работы.

Я думаю, россиянам еще предстоит открыть для себя Колыму. Это удивительно красивый край, который поражает воображение. С кем из наших гостей я бы ни беседовал, мне говорят (и это приятно слышать), насколько изменились их представления о Колыме. Эти люди делятся своими впечатлениями и советуют другим тоже здесь побывать. Ну а как не посоветовать, если в акватории Магадана можно встретить касаток, китов, дельфинов. Это потрясающее зрелище! Масса адреналина и впечатлений! У нас великолепная морская и речная рыбалка. Мы не умели об этом рассказывать, а ведь есть о чем. Посол Норвегии в Российской Федерации раньше гордился тем, что не ездит рыбачить по два раза в одно и то же место. Все закончилось после того, как он побывал у нас. После первого раза он приезжал еще дважды! Нам надо, во-первых, научиться это показывать, и, во-вторых, готовить дополнительные увлекательные маршруты для россиян и туристов из-за рубежа.