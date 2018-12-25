Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Многолетний лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин объявил о том, что завершает свою спортивную карьеру. Последней гонкой для именитого российского спортсмена станет "Рождественская гонка" в немецком Гельзенкирхене.

- Решение завершить карьеру - окончательное, - заявил Антон Шипулин на пресс-конференции в Москве.

- С приходом новой команды в Союз биатлонистов россии вы увидели какие-то изменения?

- У нас пришла новая команда, президент федерации, я не могу пока понять, как они работают. Мы с ними мало соприкасались. Мы ведем общение, переписку. Стараюсь подсказывать советы ребятам - говорю с Малышко, Логиновым. Радуюсь, что до Нового года команда прогрессирует. Большие победы, думаю, впереди.

- Прокомментируйте слухи о проблемах с сердцем.

- Скажу честно - были определенные проблемы, с которыми я справился. Но главная причина - не из-за этого.

- Ваша сестра объявила о завершении карьеры после сезона. Вы как-то советовались с ней?

- Настя не сказала своего последнего слова. Я приехал после сбора в Хохфильцене - мы с ней час говорили. Мы с Настей в чем-то схожи. Мы как родители своих детей ставим приоритеты. Никогда спорт был приоритетом. Настя понимает, что в этой ситуации она посвятила много времени спорту. Она понимает это. Тем более у сестры есть все титулы, о которых может мечтать спортсмен. Плюс и возраст, который с каждым годом не помогает спортсмену. Но скажу так - те люди, которые имеют семью и маленьких детей, понимают, что мы многим жертвуем в спорте. Мы не видим первых слов своих детей, первых шагов своих детей. Жертвуя семейными отношениями, ты ставишь на кон ради каких-то результатов. Свой выбор я сделал в сторону семьи, как и Настя.

- А у Антона Шипулина осталась семья?

- У меня была мечта стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Не реализовал свой потенциал. Но ничего страшного. Спорт для меня - путь для дальнейшей жизни. Меня ждут открытия, которыми я буду доволен.

- Был ли кто-то против завершения вашей карьеры?

- Друзья на меня обижаются, я поставил всех в известность только вчера. Хотелось, чтобы информация не ушла далеко. Больше советовался со своей семьей. 3 месяца назад я прошел этап. Понимаю, что с такой политической ситуацией в мировом спорте будет добиться сложно результатов.

- А кто-то особенно был против?

- Знаете, в период, когда я принимал решение о продолжении карьеры, были друзья, которых не буду называть. В основном, болельщики, которые писали и звонили. Если я открою соцсети - то будет шквал писем и просьб, чтобы я продолжал карьеру. Но хочу, чтобы пришло сейчас молодое поколение, которое будет показывать результаты.

- А вдруг через год вы захотите вернуться?

- Я уже много думал об этом. Те полгода, которые я был с семьей, я ждал момента, когда захочу вновь бегать. Он убедил меня дальше бегать, когда мы в Греции каждый день вставали в 6:30 утра. За тот момент я понимал, что должно быть такое желание, как оно было 4 года назад. Когда мы выходили на тренировку с горящими глазами. Мы знали, что любая скоростная работа даст нам определенный результат. Мы смотрели постоянно разбирали аналитику, смотрели где можем прибавить. Мне это было интересно, но сейчас понимаю, что сейчас это не будет интересно. Я думаю не о спорте, а о том, чтобы быть дома с семьей. Спорт, на самом деле, стал очень грязным. Раньше была мечта и верил в намерения людей. Всегда верил, что спорт и политика - разные вещи. Сейчас это не так. Мы видим двойные стандарты для российских спортсменов и других. Не хочется бороться с ветряными мельницами, унижаться, отвергать беспочвенные изменения.

- Самое яркое впечатление карьеры?

- Олимпийская эстафета в Сочи. Под конец тех игр мы стали приносить результаты, медали. У меня была мечта выиграть личное золото, но командное золото дает гордость за всю команду, которая в один момент собирается и показывает хороший результат. Мы были на своей территории, в окружении родных и близких.

- Допускаете ли участие в каких-то спортивных соревнованиях?

- Лыжи не брошу в угол, не заставлю их пылиться. Чтобы не выходить из профессионального спорта резко. Впереди нас ждет зима, много марафонов, много любительских стартов, на которых я буду принимать участие. Первый из них - марафон "Европа-Азия", уже в качестве любителя.

- Не кажется, что в свете подозрений австрийской полиции вы будете человеком, который бежит от проблем?

- Сколько раз говорили с Фуркадом, я пояснял ему, какая политическая обстановка и какое давление идет. В какой-то мере он понимает. Когда уже не знают, в чем обвинить... Если есть доказательства у ВАДА, то их надо рассматривать. Но ты сейчас обвиняешься по подозрению человека, который сидит в Америке. Я бегу от провокаций, которые не дают сосредоточиться на том, что я люблю. Спорт и биатлон стал таким видом работы, где я не получаю удовольствия. Я принял решение, что стоит уйти сейчас, чем через какое-то время.

- Спорт стал для вас унылым делом. Вы видете себя тренером?

- Тренером точно нет. Будет как-то прямо или косвенно моя судьба связана со спортом. Буду подсказывать ребятам, сотрудничать. Но пока что не могу что-то сказать.

- Почему мы не наблюдаем в российском биатлоне, как в норвежском? Тот же Бьорндален бегал долго. Почему российские спортсмены заканчивают так рано?

- Вы сказали про Бьорндалена - он уникален. Таких можно сосчитать по пальцам. Один из них - наш Чепиков. Каждый сам для себя определяет время, когда стоит уходить. У кого-то проблемы с мотивацией, психологией. Сейчас нет какого-то идеального времени. Я определил для себя такую дату. На этом пора заканчивать. Таких уникумов, как Бьорндален, будут в России еще. Не в нашем поколении, или через одно, мы увидим людей, которые будут бегать до 40. Каждый спортсмен выбирает для себя свое.

- Последняя гонка для вас будет какой-то особенной?

- Это биатлон, сейчас нахожусь не в оптимальной форме. Это - шоу-гонка, постараюсь получить максимальное удовольствие. Не думал о каких-то акциях. Постараюсь попрощаться со всеми болельщиками. Там еще прощаются и Бьорндален с Домрачевой, было большим вопросом, стоит ли это делать. Для меня это большая честь.

- Будете по чему-то скучать в биатлоне?

- По спортивному духу.

- По офицерам ВАДА...

- Ну они и после завершения карьеры будут приезжать ко мне, буду находиться в пуле тестирования еще какое-то время. Последний раз, когда смотрел биатлон, купил себе попкорн, прыгал, хлопал, смотрел как какой-то блокбастер. Несколько дней назад был в такой же ситуации.

- Следите за ситуацией вокруг медали Олимпиады в Сочи?

- Надеюсь, что с пробами Устюгова все чисто. Мы не знаем, в чем его обвиняют. Мы можем только ждать и надеяться, никакой инсайдерской информации нет. Останемся, надеюсь, с медалями и будем радоваться ей.