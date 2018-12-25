Влад Топалов снял клип о новорожденном сыне.

Недавно певец Влад Топалов и его жена блогер и телеведущая Регина Тодоренко стали родителями. У пары родился сын. Как оказалось, в качестве подарка Регине к этому событию Топалов снял клип, в котором рассказал свою историю любви.

- Конечно, самое сложное было держать все в тайне: втихаря записывать, втихаря слушать и отсматривать материал,-делится с «КП» Влад Топалов.- Нужно было стащить у Регины много видео с ее телефона, отправить все режиссерам монтажа.

Хотелось с ней всем поделиться, рассказать!

Я ночами сидел на студии, а она спрашивала: «Ну почему так долго? Где ты? Почему ты работаешь, а я одна дома, беременная!» Приходилось ей придумывать всякие истории, что я что-то записываю. А она на это отвечала: «А что ты записываешь? Дай послушать?» И я все говорил: «Ну потом дам, потом дам…» Это было, конечно, очень сложно.

Песню я готовил несколько месяцев, видео мы уже делали вместе Региной, она позже подключилась и участвовала в его создании.

Я это сделал прямо на следующий день после рождения сына, в роддоме, когда мы чуть-чуть поспали и отошли от хорошего, но шока. Она расплакалась, я расплакался. Мы держались за руки, это было очень трогательно, очень по-настоящему!

Действительно, эта песня отражает мои чувства, эмоции и мысли, которые у меня возникают, когда я думаю о ней как о жене, как о маме.