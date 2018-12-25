Складные дисплеи и пять камер: самые ожидаемые смартфоны зимы-2019

Большинство ключевых моделей показывают, по традиции, в начале года – на январской CES в Лас-Вегасе и на февральской MWC в Барселоне. Производители очень редко раскрывают свои планы до официальных анонсов, но некоторые предположения можно сделать, исходя из заявлений, сделанных ранее компаниями, инсайдерских данных, предсказаний аналитиков и т. д.

Samsung

Именитый южнокорейский бренд в наступающем году будет широко отмечать юбилейную десятую годовщину своих смартфонов Galaxy, поэтому многие ожидают, что новинки будут особо интересными. По слухам, юбилейная модель Galaxy S10 будет представлена уже на CES, причем сразу в трех модификациях вместо традиционных двух: к S10 и S10 Plus будет добавлена S10 Lite. В уходящем году новинки в серии «S» хотя и были популярными, но получились довольно скучными. Надеемся на нечто феерическое по случаю юбилея.

Возможно, мы увидим модель со складным экраном – Infinity Flex Display – о готовности которого к массовому производству «в ближайшие месяцы» компания заявила еще в ноябре.

LG

Компания также может показать смартфон со складным дисплеем. Пока это лишь предположения, хотя уже объявлено о созыве пресс-конференции за день до официального открытия CES – так обычно поступают для показа прорывных новинок.

Заметим, что в техническом плане именно LG является основным конкурентом Samsung, как в производстве дисплеев, так и в выпуске смартфонов. Смартфоны этой корейской компании менее популярны, чем линейка Galaxy, но модели линейки «G» интересны инновационными решениями, далеко не все из которых может повторить Samsung.

Sony

Производитель, возможно, покажет Xperia XA3 – девайс среднего класса, не прорывной, но интересный. Предполагают, что новинка будет с минимальными рамками сверху и снизу экрана, а по ширине займет всю переднюю панель от края до края. Считают, что в этой модели Sony вернется к встраиванию сканера отпечатка в кнопку включения, расположенную на торце – на практике это оказывается очень удобно, и почти никто из производителей такого не повторил.

Анонс новинки также должен продемонстрировать, что Sony по-прежнему работает на рынке смартфонов, предлагает новинки и уходить из этого сегмента никуда не намерена. Это важно, так как успехи продажи «трубок» у японской корпорации в последнее время были весьма посредственные. О дальнейшей судьбе великолепной серии Xperia слухи ходили самые разные.

Nokia

Nokia 9 PureView – одна из самых ожидаемых новинок зимы. Это флагманский смартфон с пятью (!) основными камерами должен был увидеть свет в конце уходящего года, но по техническим причинам его производство задерживается. Возможно, «девятка» станет прорывной моделью, которая вернет Nokia в сегмент самых продвинутых и популярных камерофонов. Известно, что новинка в трех модификациях уже проходит процедуру получения сертификата, а это значит, что от массового производства эту модель отделя.т считанные недели.

Xiaomi

Китайцы, по слухам, покажут флагманский Mi 9 с тройной основной камерой, одним из модулей которой станет Sony IMX586 с разрешением 48 Мп.

Китайская корпорация покажет и новую модель Play, анонс которой состоялся в этом году, но это оказался молодежный смартфон с красивым неймингом и не более того. Новый смартфон для геймеров ждут с нетерпением, но пока никаких данных о соответствующих анонсах на CES не появилось, ни для новой версии Xiaomi Black Shark, ни для его конкурентов Nubia Red Magic Mars, Asus ROG Phone и других. Геймерские смартфоны интересны мощной «начинкой» и продвинутой системой охлаждения, способной обеспечить соблюдение теплового режима внутри гаджета даже при долгих игровых сессиях, но пока не очень популярны.

Huawei

Huawei будет зимой делать акцент на смартфонах с «дырявым дисплеем» – с вырезом под фронтальную камеру не на верхней границе, а в поле экрана, что позволит избавиться от надоевшей «челки». Такие аппараты уже показаны на «предварительных анонсах». Это Nova 4 и Honor View 20 с тройной основной камерой, способной выдавать снимки разрешением до 48 (!) Мпикс. Интересной «фишкой» новинок может стать поддержка технологии Link Turbo, которая позволяет одновременно загружать данные по двум каналам – и по Wi-Fi, и через сотовую сеть – чтобы добиться максимально доступной скорости.

Конечно, все ждут появления флагманской модели – Huawei P30. Выпуском моделей серии «Р» китайский вендор по традиции устанавливает новые стандарты качества для топовых смартфонов, но пока неизвестны даже ориентировочные сроки анонса. Возможно, эту новинку мы увидим только весной.