Сардины против инфаркта: ученые доказали полезные свойства дальневосточной иваси

О том, что рыба — кладезь полезных веществ, и есть ее нужно как можно чаще, знает каждый. Но в российских реалиях купить свежую и недорогую рыбу не так-то просто. А вот консервы — всегда под рукой. В консервированном виде рыба по полезности нисколько не уступает свежей - если, конечно, ее правильно выбрать. Королевой здорового питания эксперты считают дальневосточную сардину иваси. Клинические исследования, проведенные недавно Тихоокеанским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства с использованием консервированной иваси «Доброфлот», доказали: ежедневное употребление в пищу этой рыбы положительно влияет на работу печени и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования проводились на Дальнем Востоке в течение месяца в краевой клинической больнице № 2. Пациентам ежедневно добавляли в рацион порцию консервов из сардины-иваси. Врачи изучали, как рыба влияет на липидный обмен в организме. Результаты показали, что ежедневное употребление консервированной сардины снижает уровень холестерина в крови и уменьшает содержание «опасных» липопротеидов, из-за избытка которых в сосудах образуются атеросклеротические бляшки. Одновременно в крови повышается содержание «полезных» липопротеидов – они выводят холестерин из тканей в печень, где он нейтрализуется. Обследование также показало, что благодаря высокому содержанию в сардине фосфолипидов у пациентов стала гораздо лучше работать печень, а ее клетки восстанавливаются более эффективно. Оздоровительный эффект сардины ученые объясняют высоким содержанием в ней жирных кислот группы Омега-3.

- Сардину иваси отличает от ее ближайшей родственницы сельди или хорошо известной консервированной сайры идеальный баланс жирнокислотного состава, – рассказывает зав. лабораторией ТИНРО-Центра, доктор биологических наук Лидия Шульгина. - Всего 100 граммов консервов из сардины достаточно, чтобы покрыть суточную потребность кислот Омега-3. О полезных свойствах этих кислот известно во всем мире, на их основе выпускаются различные медицинские препараты и биологически активные добавки.

«НИИ и клиническая больница подтвердили существовавший в СССР стандарт на консервы из иваси, подходящие для лечебного питания. Просто представьте - рыба, которая спасает от инфаркта. И вкусно, и полезно, а главное, понятно, что ты ешь, в сравнении с иностранными капсулами Омега 3, которые продаются в аптеке», - прокомментировал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

На этой плавбазе Доброфлота производят полезные консервы. Фото: ГК "Доброфлот".

Кстати, «Доброфлот» по итогам всероссийского голосования был признан «Любимым брендом россиян», что неудивительно. Многие годы эта дальневосточная компания поставляет на стол россиян морские деликатесы. Это консервы из сайры, скумбрии, иваси, горбуши и многих других видов рыб, сделанные на плавбазах из парного сырья прямо в море. Ещё одним доказательством такой народной любви стало присвоение продукции «Доброфлот» титула «Товар года» - впервые за 20 лет существования премии её получил бренд рыбных консервов. Для всей рыболовной отрасли России – это знаковое событие, а для потребителей безусловный ориентир на качественный продукт.