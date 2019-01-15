Страна ищет лучших проектных менеджеров

Подать заявку на участие в профессиональном конкурсе в области проектного менеджмента может любой желающий, обладающий соответствующими компетенциями. Участие абсолютно бесплатное. Конкурс пройдет в несколько этапов: заявочный, заочный и очный. Победители будут определяться в трех номинациях: «Руководитель проекта», «Эксперт в управлении проектом» и «Руководитель проектного офиса». Они получат ваучер, эквивалентный стоимости прохождения процедуры международной сертификации в сфере проектного управления IPMA. Всех финалистов конкурса включат во Всероссийский реестр проектных руководителей. И это реальная возможность найти престижную работу и реализовать масштабные задачи, в том числе федерального уровня.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

Проектный менеджмент в государственном секторе России уже перестал считаться новой парадигмой управления. Необходимость создания механизма реализации наиболее важных задач именно через проектное управление в своем Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил еще в 2015 году. В Указе Президента России от 7 мая 2018 года № 204 поставлены новые амбициозные цели всероссийского масштаба. В декабре прошлого года утверждены 12 национальных проектов, включающих в себя 67 федеральных проектов. Кроме того, в каждом субъекте РФ с 2019 года будут реализовываться региональные составляющие федеральных и национальных проектов.

Примечательно, что все это происходит в условиях ограниченных ресурсов: времени, финансов и кадров. В классическом подходе организация выполнения таких задач и есть проектная деятельность. И вовлекаться в нее должны все заинтересованные участники: федеральные ведомства, госкорпорации, региональные органы власти, ключевые инвесторы, бизнес-структуры.

К слову, крупный российский бизнес проектное управление использует уже давно. Таким корпорациям, как «Роснефть», Газпром, Сбербанк и «Росатом», это позволило успешно реализовывать самые амбициозные задачи. Строительство газопровода, разработка арктического шельфа или экспансия российского «мирного атома» за рубеж - это проекты, реализация которых требует максимальной концентрации и исключительных проектных компетенций.

ЗАЧЕМ НУЖЕН КОНКУРС

Профессионалы в области проектного управления - это двигатели структурных реформ в России. Их знания и навыки высоко востребованы как на госслужбе, так и в бизнесе. Конкурс «Проектный руководитель-2019» организуется для продвижения проектной культуры. Учредителем конкурса выступило Агентство проектного управления Финансового университета при Правительстве РФ, авторитетного государственного вуза со 100-летней историей подготовки кадров для экономической и социальной сферы страны.

- Конкурс призван повысить авторитет специалистов в сфере проектного управления. С его помощью мы хотим выявить, поддержать и поощрить наиболее эффективных проектных менеджеров, сформировать Всероссийский реестр лучших специалистов в этой области. Наш конкурс позволит участникам установить новые деловые контакты и стимулировать собственное профессиональное развитие, а партнерам конкурса - получить шорт-лист лучших проектных управленцев, чьи компетенции можно будет использовать в будущем, - рассказала директор Агентства проектного управления Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Гаркуша.

Директор Агентства проектного управления Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Гаркуша.

Поддержку конкурсу оказали Министерство финансов России, правительство Рязанской области и лично губернатор Николай Любимов, а также Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ».

БОРЬБА С КАДРОВЫМ ГОЛОДОМ

Инициатива провести конкурс пришла от самих участников проектной деятельности как из региональных органов власти и подведомственных им организаций, так и из бизнеса. Сегодня на рынке кадровый голод. Низкая мотивация и отсутствие личностных стимулов развития в проектной деятельности не дают этой области развиваться в полной мере. К тому же в России до сегодняшнего дня не существовало ни одного профессионального конкурса проектных управляющих.

В рамках подготовки к конкурсу эксперты разработают инструменты оценки специалистов и методику оценки личностно-управленческих и профессионально-технических компетенций участников проектной деятельности. Кроме того, благодаря конкурсу Всероссийский реестр проектных руководителей пополнится новыми специалистами, готовыми решать сложные задачи как на уровне отдельной компании, так и на уровне региона и даже всей страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686246" frameborder="0"></iframe> Конкурс «Проектный руководитель».

СПРАВКА «КП»

Этапы конкурса

Он пройдет в период с января по апрель 2019 года и будет состоять из нескольких этапов.

1. Заявочный этап

Даты приема заявок: 15.01.2019 – 10.02.2019

Условие: подать заявку в электронном виде (один участник может подать заявку только по одной номинации).

2. Заочный этап

Даты: 15.02 – 04.03.2019

Условие: подготовить отчет об опыте проектной деятельности (по форме).

Даты: 07.03. – 17.03.2019

Условие: пройти онлайн-тестирование для выявления уровня профессионально-технических компетенций.

Даты: 21.03. – 31.03.2019

Условие: пройти онлайн-анкетирование для выявления уровня личностно-управленческих компетенций.

3. Очный этап

Даты: 20.04 – 23.04.2019

Условие: выполнить командную и индивидуальную проектную работу в формате ассесмент-центра и провести открытую лекцию/мастер-класс.

НОМИНАЦИИ

Конкурс рассчитан на тех, кто является руководителем проектного офиса, руководителем и участником проектов, программ, проектно ориентированных организаций. В общем, на всех, кто имеет соответствующий опыт.

Номинация «Руководитель проектного офиса»

К участию приглашаются руководители и заместители руководителей структурных подразделений, обеспечивающих развитие и поддержку проектной деятельности в организации

Номинация «Руководитель проекта»

К участию приглашаются кураторы проектной деятельности, кураторы проектов, руководители проектов, заместители руководителей проектов

Номинация «Эксперт в управлении проектом»

К участию приглашаются проектные специалисты, администраторы и участники проектов, руководители функциональных направлений проектов, сотрудники проектного офиса.

Оценивать заявочные отчеты, а также все этапы конкурса будет квалифицированное в сфере проектного управления жюри. В него войдут практики и профессионалы проектного управления, объективные и независимые асессоры международного уровня. Они проведут аудит личностно-управленческих и профессионально-технических компетенций с использованием уникальных, специально разработанных инструментов оценки. Все подробности и условия участия можно также найти на официальном сайте конкурса.

ПРИЗЫ

Победители в номинациях «Руководитель проекта» и «Руководитель проектного офиса» получат ваучеры, эквивалентные стоимости прохождения процедуры сертификации IPMA: Certified Project Director (IPMA Level A®)/Certified Project Director (IPMA Level B ®)/Certified Project Manager (IPMA Level C®) (в зависимости от уровня сложности реализованных победителем проектов, а также от типа, масштаба, функционала проектного офиса, которым руководил победитель).

Победитель в номинации «Эксперт в управлении проектом» будет награжден ваучером, эквивалентным стоимости прохождения процедуры сертификации IPMA: Certified Senior Project Manager (IPMA Level B®)/Certified Project Manager (IPMA Level C®)/ Certified Project Management Associate (IPMA Level D®) (в зависимости от сложности реализованного победителем функционала в проектной деятельности).

Все финалисты конкурса по решению жюри получат дипломы лауреатов конкурса и памятные призы. Кроме того, победителей и финалистов включат во Всероссийский реестр проектных руководителей. Участие в конкурсе абсолютно бесплатное! Финансирование участия в очном этапе, в том числе трансфер и проживание финалистов, обеспечивает оргкомитет конкурса!

Узнать подробнее и подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте https://проектный-руководитель.рф