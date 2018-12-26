Масло от «Лукойла»: секреты качества

А наше, отечественное производство, наши продукты и товары будто бы безнадежно отстали. Но как вам такой факт: моторное масло «Лукойл» заливают в двигатели на конвейере автозаводов самых крутых немецких брендов. А в России практически все зарубежные предприятия по производству двигателей используют наши масла.

Право первой заливки

Чтобы представить себе, насколько трудно стать поставщиком мирового уровня, необходимо помнить, что у Volkswagen, Ford и других автопроизводителей есть свои требования к моторному маслу так называемой первой заливки. И они, как правило, выше, чем к сервисным маслам. Если же лидеры мирового автопрома допустили твой продукт на свой сборочный конвейер, значит, твои смазочные материалы получили настоящее свидетельство технологической продвинутости. Ведь масла первой заливки, разработанные специально для новейших двигателей, как правило, через 5-10 лет выходят на массовый рынок.

А почему, собственно, такие строгости? Может, нет никакой разницы, какое масло лить в мотор – тем более, на конвейере. Может, дело все просто в подходящей цене?

Ни в коем случае! Дело в том, что в те самые последние десятилетия ужесточение экологических ограничений, стремление к экономии горючего и материалов, постоянно растущие требования к комфорту, динамике, снижению уровня шума заставляют инженеров усложнять конструкцию двигателей. Технически изощренные моторы становятся очень чувствительными к качеству эксплуатационных жидкостей. Особенно к маслу. Вот почему «абы какое» масло двигателю современного автомобиля категорически не рекомендуется. Конечно, оно не угробит мотор сразу, и он не перестанет заводиться. А вот мощность может быть ниже, чем обещали технические характеристики, расход топлива, наоборот, выше. Появятся проблемы с пуском зимой, продукты износа не рассчитанного на высокие нагрузки масла начнут интенсивно загрязнять мотор. Окислы, зола образуют нагар, и, как говорил герой новогодней народной комедии, «Ага…».

Дело серьезное

Чтобы такого не происходило, разработаны международные стандарты (API, ACEA, ILSAC), которым должны соответствовать масла и требуемые одобрения автопроизводителя. Дело то серьезное. Ведь если при наличии официального одобрения двигатель все же выходит из строя, и выясняется, что виной тому стало именно официально одобренное масло, автомобильной фирме придется оплатить ремонт. Не удивительно, что компании очень придирчиво испытывают смазочные материалы. А если производитель масел становится официальным поставщиков на первую и сервисную заливку, автомобильные фирмы могут проверять и качество заводских и логистических процессов. «Лукойл» первой в России сертифицировала свои производственные площадки по новому международному стандарту IATF 16949:2016. Соответствие его требованиям – гарантия надежных поставок качественной продукции.

Кстати, это только нам в диковинку, что масла «Лукойл» вышли на мировой уровень, а вот европейцы считают этот бренд европейским или американским. В Европе компания занимает прочные позиции с 2012 года. Значительная часть ее продукции идет на экспорт и даже выпускается в Европе. Название лукойловского подразделения по производству масел LLK International говорит само за себя.

Между прочим, масла «Лукойл» стали пользоваться таким авторитетом, что их даже начали подделывать. Чтобы максимально обезопасить своих клиентов от риска контрафакта, специалисты «Лукойла» и в области защиты тары применили инновационный подход. Уже с 2008 года пластиковые канистры помимо ряда других мер защищены технологией вплавляемой этикетки. А на бочках с конца 2017-го красуется контрольная пломба с объемным изображением логотипа.

Секрет фирмы

В чем же секрет такого успеха марки? Ответ очевиден: в технологиях, которые использует «Лукойл». Большинство производителей масел, в том числе многие топ-бренды, занимаются исключительно блендингом масел, то есть производством готовых продуктов. Между тем, около 90 процентов готового моторного масла составляет базовое масло, основа. В процессе эксплуатации присадки постепенно срабатываются, и нагрузка все больше ложится на эту самую основу, а значит, от ее исходных характеристик очень многое зависит. Так вот, сила «Лукойла» - в полном цикле производства, от базового масла до выпуска готовой продукции.

Скажем, в рецептурах серии Genesis используется собственное базовое масло высшей степени очистки III+ с уникальными физико-химическими характеристиками. Это позволяет достигать значительно более высоких показателей в уровне защиты от износа и низкотемпературных свойств, чем предусматривают международные стандарты и предлагают зарубежные бренды. Достижение высокого качества упрощают особенности раздельной нефтепереработки специализированных сортов нефти с высоким содержанием масляных компонентов. Использование одинакового по характеристикам сырья позволяет получать стабильные по физико-химическим свойствам продукты. Большинство же компаний вынуждено использовать в нефтепереработке различные нефтяные смеси, и это сказывается на устойчивости характеристик базовых масел. Да, синтетическое масло, как и минеральное, тоже делается из нефти, но представляет собой не очищенные отдельные фракции, а подвергается переработке, которая изменяет его состав и структуру. Таким образом, будучи партнером «большой мировой четверки» поставщиков присадок и производителем базовых масел топ-уровня, «Лукойл» имеет возможность создавать готовые продукты, не только не уступающие по качеству импорту, но и превосходящие их.

Сегодня в Европе, завтра - в России

Вот почему в России практически все автозаводы, в том числе зарубежных брендов, выбрали продукцию «Лукойл» для первой заливки. Это значит, что в каждой третьей новой иномарке лукойловское масло работает с первого мгновенья жизни автомобиля. Первые контракты на поставки моторных масел на конвейер зарубежных автогигантов «Лукойл» заключил в 2012 году, став первым российским поставщиком масел для автозаводов. И за несколько лет добился серьезного прогресса. Сейчас компания входит в пятерку поставщиков моторных масел для первой заливки в Германии. Благодаря контрактам с Volkswagen, Ford, Renault и другими марками, «Лукойл» получил неоценимый опыт в создании масел для самых современных двигателей.

Для первой заливки в основном используются масла из линейки Genesis, выпущенной в 2012 году специально для европейского рынка. Только в 2015-м, после того, как она получила признание за рубежом, марка появилась на нашем рынке. Сегодня это более двух десятков полностью синтетических масел, предназначенных для современных двигателей. Испытания флагманского Genesis Armortech 5W-40 зарубежными лабораториями показали самую эффективную защиту от износа среди всех конкурентов – до 10 раз лучше тестовых нормативов Американского нефтяного института (API). Для нас же сегодня крайне важно, что при разработке Genesis специалисты «Лукойла» принимали во внимание особенности русского климата, необходимости легкого пуска мотора в лютый мороз. Температура застывания Armortech 5W-40 равна -44°С, а предел «нулевок» Genesis (0W-20, 0W-30 и 0W-40) достигает -55°С.

От добра добра не ищут

Armortech 5W-40 – наиболее универсальный выбор для 80 процентов моделей легковушек. Однако в линейке представлены продукты для всех видов современных легковых автомобилей – с учетом специфики турбодвигателей, дизелей с сажевыми фильтрами и прочих тонкостей.

Для этих масел используются пакеты присадок зарубежного производства – от тех же поставщиков, которые работают на ведущие мировые бренды. Однако стоять на месте, довольствуясь достигнутым - значит откатиться назать. Понимая, что для создания все новых и новых продуктов топ-уровня необходимо проводить постоянные научные исследования, в «Лукойле» поставили перед собой цель «Быть на шаг впереди». В 2018 году компания развернула масштабную программу совместных с автопроизводителями разработок смазочных материалов будущих поколений, в том числе для гибридных авто и электромобилей.

А это значит, что не только топливо от «Лукойла», к которому уже успели привыкнуть те автовладельцы, кто бережно и заботливо относится к своему автомобилю, но и моторное масло этой марки - может служить своеобразным «знаком качества». Если с первого первого дня жизни в двигателе вашей машины залито масло «Лукойл», то зачем туда лить что-то другое? От добра добра не ищут.