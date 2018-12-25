Дальневосточная иваси оказалась "сердечной"

О том, что рыба - кладезь полезных веществ и есть ее нужно как можно чаще, знает каждый. Но в российских реалиях купить свежую и недорогую рыбу не так-то просто. А вот консервы - всегда под рукой. В консервированном виде рыба по полезности нисколько не уступает свежей - если, конечно, ее правильно выбрать. Королевой здорового питания эксперты считают дальневосточную сардину иваси. Клинические исследования, проведенные недавно Тихоокеанским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства с использованием консервированной иваси «Доброфлот», доказали: ежедневное употребление в пищу этой рыбы положительно влияет на работу печени и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

«ЧИСТИТ» КРОВЬ И ПОМОГАЕТ СЕРДЦУ

Исследования проводились на Дальнем Востоке в течение месяца в краевой клинической больнице № 2. Пациентам клиники и группе здоровых добровольцев ежедневно добавляли в рацион порцию консервов из сардины иваси. Врачи изучали, как рыба влияет на липидный обмен в организме человека.

Спустя месяц результаты показали, что ежедневное употребление консервированной сардины снижает общий уровень холестерина в крови. В первую очередь у испытуемых уменьшилось содержание «опасных» липопротеидов, из-за избытка которых в сосудах образуются атеросклеротические бляшки. Одновременно в крови повысилось содержание «полезных» липопротеидов - они выводят холестерин из тканей в печень, где он нейтрализуется. Причем положительные результаты эксперимент показал как у здоровых добровольцев, так и у больных с с атеросклеротическим поражением сосудов сердца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/683863" frameborder="0"></iframe> «Доброфлот» по итогам всероссийского голосования признан «Любимым брендом россиян».

Обследование также показало, что благодаря высокому содержанию в сардине фосфолипидов у пациентов стала гораздо лучше работать печень, а ее клетки восстанавливаются более эффективно.

Оздоровительный эффект сардины ученые объясняют высоким содержанием в ней жирных кислот группы омега-3.

- Сардину иваси отличает от ее ближайшей родственницы сельди или хорошо известной консервированной сайры идеальный баланс жирнокислотного состава, - рассказывает завлабораторией ТИНРО-Центра доктор биологических наук Лидия Шульгина. - Всего 100 граммов консервов из сардины достаточно, чтобы покрыть суточную потребность кислот омега-3. О полезных свойствах этих кислот известно во всем мире, на их основе выпускаются различные медицинские препараты и биологически активные добавки.

ВКУСНАЯ ЗАМЕНА АПТЕЧНЫМ КАПСУЛАМ

Впервые полезными свойствами сардины врачи и ученые заинтересовались еще 30 лет назад. Тогда специалисты института питания РАМН вместе с экспертами ТИНРО проводили исследования химического состава дальневосточной сардины. Перед специалистами стояла задача выяснить, как и в каких масштабах иваси можно использовать в лечебном питании. В результате появился ГОСТ на продукцию из иваси «для лечебно-профилактического питания».

Но в конце 80-х популяция иваси уменьшилась, ее промысел приостановили, и исследования свернули. Сейчас, когда промышленные запасы иваси снова восстановились (это случилось в 2015 году), ученые возобновили эксперимент.

- НИИ и клиническая больница подтвердили существовавший в СССР стандарт на консервы из иваси, подходящие для лечебного питания. Просто представьте - рыба, которая спасает от инфаркта. И вкусно, и полезно, а главное, понятно, что ты ешь, в сравнении с иностранными капсулами омега-3, которые продаются в аптеке,- прокомментировал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

Улов почти сразу отправляется на переработку. Фото предоставлено ГК "Доброфлот".

Кстати, «Доброфлот» по итогам всероссийского голосования был признан «Любимым брендом россиян», что неудивительно. Многие годы эта дальневосточная компания поставляет на стол россиян морские деликатесы. Это консервы из сайры, скумбрии, иваси, горбуши и многих других видов рыб, сделанные на плавбазах из парного сырья прямо в море.

Еще одним доказательством такой народной любви стало присвоение продукции «Доброфлот» в 2018 году титула «Товар года». Впервые за 20 лет существования премии ее получил бренд рыбных консервов. Для всей рыболовной отрасли России это знаковое событие, а для потребителей - безусловный ориентир на качественный продукт.

СПРАВКА «КП»

Рыба с японским именем

Во времена СССР мало кто из покупателей задумывался, что под привычным всем названием «сельди иваси» скрывается вовсе не селедка, а сардина. Торговое название «сельдь иваси» рыба получила благодаря внешнему сходству с сельдью и её японскому названию «ма-иваси» (от яп. «иваси» - «сардина»). Считалось также, что название «сардины» плохо воспринимается советскими потребителями.

Из дешевых видов эта рыба считается самой полезной и вкусной. Но чтобы доставить ее к столу потребителя, приходится немало потрудиться. Иваси – очень нежная и жирная рыба, поэтому для ее добычи используется особый кошельковый невод. Он позволяет сохранить рыбу в целости, но дорог и сложен в изготовлении. Кроме того, обрабатывать и консервировать иваси следует прямо в море, поскольку в свежем виде довести ее до берега невозможно. Группа компаний «Доброфлот», например, использует для этих целей плавучую базу «Всеволод Сибирцев». Это один из двух самых больших плавзаводов, сохранившихся в мире. На его борту ежедневно выпускаются пресервы из сардины иваси по рецептам, которые потребители знают и любят еще с советских времен. За один промысловый рейс плавучий завод выпускает около 500 тысяч банок пресервов иваси.

Дальневосточная сардина иваси - королева здорового питания. Фото предоставлено ГК "Доброфлот".

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Выбирая консервы, внимательно изучите состав

Елена Колесова, врач-диетолог, нутрициолог (специалист по здоровому питанию):

- Сардина действительно считается одной из самых полезных - она в 2-3 раза полезнее, например, сельди или белых рыб. Сардина легко усваивается организмом, в ней содержатся фосфор, йод, кальций, цинк и магний. Но главное — она отличный источник жирных кислот омега-3, жизненно необходимых нашему организму. В сардинах содержится целый комплекс витаминов — 100 граммов рыбы покрывает суточную норму витаминов В3 и В6. Поэтому регулярное употребление ее в пищу действительно благотворно действует на организм.

Сардину можно смело рекомендовать для здорового питания, например, она — часть знаменитой средиземноморской диеты, ее очень любят в Испании и в Португалии. Сардина отличный продукт для тех, кто стремится сбросить вес. Благодаря сбалансированному содержанию белка и жира эта рыба позволяет дольше ощущать чувство сытости. При этом она достаточно низкокалорийна.

В консервированном виде рыба сохраняет большинство полезных веществ, однако многое зависит от технологии приготовления, добросовестности производителя, а так же качества рыбы, из которой делаются консервы. Дикая рыба, законсервированная в море сразу же после улова, безусловно, сохраняет больше полезных веществ, чем консервы, сделанные, скажем, где-то в Подмосковье из замороженного сырья. Поэтому при покупке консервов внимательно читайте этикетку.

Лучше употреблять в пищу сардины, законсервированным в воде или в масле — они полезнее рыбы в томате. Единственное, помните, что сардины в масле более калорийны, чем, например, отварная рыба (в среднем 230 калорий против 170 калорий), поэтому тем, кто хочет сбросить вес, лучше подходят сардины в собственном соку.