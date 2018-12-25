Найк Борзов: Петь на английском – это «зашкварно»!

- Найк, привет! Я увидал у тебя ВКонтакте информацию о том, что вы сделали совместную песню с Александром Красовицким из питерской «альтернативной» группы ANIMAL ДЖАZ. Расскажешь поподробнее?

- Это будет песня, которую поют друзья ANIMAL ДЖАZ, просто люди, которых ребятам из группы хотелось бы видеть в своем проекте.

- Это будет такой дуэт, как для съемки новогодних «Голубых огоньков»?

- Нет, это не дуэт – там, как я понял, много персонажей поют слова припева: и я один из них. А вообще - это антивоенная песня.

- А, то есть, это не просто проект с Александром?

- Нет, и кто тут участвует – я не знаю, и когда я пел на записи, в студии больше никого не было.

- Как сейчас часто бывает, это «перепевка» какой-то известной песни?

- Нет, я так понимаю, новая песня.

- Найк, а можешь прямо сейчас напеть что-то из этой песни для нас? Просто: ла-ла-ла…

- Ой, блин, это прямо так надо? Да я и слов, наверное, уже не вспомню, ха-ха-ха! Ну, там, в припеве что-то вроде: «Вот тебе чувства, они - причина любого искусства». В общем, песня чувственная и без обилия «хайпа» и всех этих тупых модных «заморочек». Просто живая приятная песня.

- Кстати, как автор известной песни «Три слова», выскажи свое отношение лингвиста к трем главным словам современности: «хайп», «зашкварный» (то есть - плохой, негодный), «не зашло»? Ты же и сам их используешь?

- Да, бывает, но это скорее стеб над теми, кто живет ими и верит в это. Кто воспринимает их как что-то главное: чтобы «словить» этот «хайп», или не «зашквариться», или… как ты там еще сказал? В общем, мне на все это абсолютно начихать, и те люди, что живут и верят в это: они либо еще просто мелкие, либо совсем дураки – другого объяснения у меня нет.

- Отлично сказано! Хорошо, теперь давай расскажи, что у тебя происходило интересного в последнее время.

- Недавно артистка из Беларуси Дуся прислала мне свою песню, и мы с Дусей решили выпустить совместный трек «Ночь».

Дуся из БеларусиФото: Личный архив

- А тебе часто другие музыканты присылают свои песни?

- Да, и чаще всего это практически готовые вещи. И я не вижу смысла что-то в них менять. Автор «так видит», и потому нет смысла вмешиваться и сразу теряется интерес.

А вот если автор пришлет мне эскиз своей работы, с возможностью его разукрасить, где-то что-то «пририсовать» – может, это и будет мне интересно. И такие работы мне тоже присылают: где-то тексты прикольные, где-то «музычка» неплохая. Но пока песен, чтобы прямо сразу захотелось с ними что-то сделать - крайне мало.

Эта была просто «рыба», и пришлось попросить Дусю доработать материал. Я сказал: «Давай, допиши куплет, и я спою его вместе с тобой». И еще, в песне «Ночь» нам помогал чудесный аранжировщик и пианист Евгений Соколовский.

- Прикольно! А кого еще из исполнителей ты открыл в этом, 2018 году?

- Ну, например: группу ЦЫГАН – название пишется латинскими буквами TSYGUN – ребята играют «грайндкор» или что-то вроде этого: такая безумная тяжелая и скоростная музыка, и очень круто сделанная. Поется на русском языке, хотя, в принципе, непонятно, что поётся.

Вот еще одна забавная группа: питерские SONIC DEATH – у них в этом году вышел новый альбом. И у Арсения из этой банды есть еще проект АРСЕНИЙ КРЕСТИТЕЛЬ – это тот же «соник дэт», только более лёгкий и «шугейзовый». То есть меньше панка, и больше новой волны.

Песня "Ночь". Исполняют Дуся и Найк Борзов 00:00 00:00

Потом, мне еще понравилась московская группа ДЖУНА – у них вышли пара неплохих ЕР-шек. Что еще там интересного… Группа КАМНИ – ничего такая. Группа КАТИНЫ СЛЕЗКИ – якутский панк-рок, и еще группа из Якутии ИМЯ ТВОЕЙ БЫВШЕЙ. Ну, живьем они так себе, а записи прикольные.

На самом деле, я заметил, что сейчас идет какая-то волна и дофига хорошей музыки в «андерграунде». Я думаю, что просто снова будет интерес к гитарной музыке, хотя еще буквально два-три года назад, у всех этих «инди-групп», было «зашкварно» петь на русском языке. Они все считали, что петь на русском «отстой», и «мы сейчас все «ломанемся» на Запад и будем там собирать огромные стадионы».

Но сейчас мне нравится, что эти группы меняют названия на русские и начинают петь на русском. И уже кричат, что петь на английском – это «не круто». И вот это мне нравится.