Иван Ургант приглашает в голубое братство

Последний выпуск «Вечернего Урганта» в этом году обещает стать щемящим метамодернистским высказыванием с участием артистов, нехарактерных ни для Первого канала, ни для телевидения в целом. По всей видимости, это будет что-то вроде пародии на «голубые огоньки» (поэтому спецвыпуск называется «Голубой Ургант»), которая иногда и нее пародия вовсе, а вполне серьезное переосмысление телевизионной эстетики 1990-х.

- Долгие десятилетия телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался элитарным клубом для избранных. И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов, - рассказывает сам Иван Ургант. - Я счастлив, что наши гости с радостью откликнулись на призыв – воздать должное самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны – девяностым годам.

Монеточка

В числе гостей ожидаются Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Гречка, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, Big Russian Boss, «Хлеб», Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева, Мальбэк ft. Сюзанна, молодые актеры из фильма «Кислота», Алла Михеева, Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблера, Big Baby Tape и Boulevard Depo.

Первый канал. «Голубой Ургант», Воскресенье, 30 декабря/23.30.