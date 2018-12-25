Верховный суд РФ разрешил покупать «шпионскую» технику, но не шпионить

На прошлогодней пресс-конференции Владимиру Путину рассказали историю курганского фермера Евгения Васильева, которого привлекли к уголовной ответственности за установку на своем теленке GPS-трекера, который позволял хозяину следить за животным. Дело возбудили по ст.138.1 УК РФ «О незаконном производстве, приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Путин тогда пообещал разобраться. С ситуацией. И в этот вторник Верховный суд РФ поставил окончательную точку в этой проблеме своим постановлением.

Согласно тексту постановления, использование таких спецсредств не является криминальным, если человек покупает их для того, чтобы:

а) обеспечить безопасность свою и членов семьи;

б) следить за безопасностью соих несовершеннолетних детей;

в) с их помощью обеспечивать своего имущества (дома, автомобиля, животных, прочего имущества).

Главное, чтобы при этом не нарушались конституционные права других людей. Более того, как следует из постановления ВС РФ, само по себе приобретение техники типа диктофонов, трекеров и т.д. не является преступным, если товар был приобретен (или продан) в общедоступном месте, например, на интернет-ресурсе и позиционировался там в качестве обычного бытового прибора. А вот если он уже после этого подвергся переделке для решения специфических задач - это уже совсем другое дело. И для его оценки потребуется УК РФ. Особо в постановлении подчеркнуто, что любое вторжение в чужую квартиру с использованием спецсредств, даже если человек туда не проникает сам, является уголовным преступлением. Можно ожидать, что приговоры по ряду уголовных дел по данной статье могут быть вскоре пересмотрены. Всего по этой статье были осуждены более 500 человек.

А что же фермер Васильев? С ним все в порядке. Уголовное дело в отношении него было закрыто еще в марте 2018-го, и прокуратура даже принесла извинения.

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14 декабря на пресс-конференции с президентом вопрос задал журналист телеканала Russia Today.

— В Курганской области судили за незаконный оборот спецсредств многодетного фермера. Он заказал из Китая GPS-трекер, который прикрепил к корове. Дело вернули в прокуратуру обратно. По моим данным, больше 200 человек было осуждено, — задал вопрос Илья Петренко. (подробности)