Финалисты «Лидеров России» должны быть креативными, социально-ответственными и харизматичными

Викторина, проводимая среди участников конкурса «Лидеры России» в качестве шоу-рума для журналистов, обещала стать томной, если бы не сами управленцы.

Сначала интерактив «вопрос-ответ» звучал как-то слишком банально. Молодые люди выдавали, не задумываясь, правильные ответы с правильными обоснованиями. Но как только вопросы усложнились, игра стала более увлекательной. Тут в ход пошли и знания, и харизма, и умение точно формулировать свои мысли. Я следила за участниками и пыталась угадать, кто же из них станет победителем.

В итоге лучшими среди лучших стала команда «Мой первый бизнес». Возглавляет ее студент 4-го курса Российского экономического университета имени Плеханова Ярослав Самойлин. Я спросила его, почему он решил принять участие в конкурсе управленцев.

- Во-первых, потому, что «Лидеры России» - это один из наших партнеров в рамках платформы «Россия – страна возможностей», за которой мы также пристально следим, - ответил мне Ярослав. – Нам есть, чему у них учиться.

- Что дальше ждет вас в конкурсе?

- Конкретно в нашем конкурсе «Мой первый бизнес» дальше будет офлайн-этап. Он будет проходить в феврале. А суперфинал будет проходить в марте в центре «Сириус».

- А что такое офлайн-этап?

- Офлайн-этап – это выездные трехдневные мероприятия для школьников 10-11 классов. Ребята выезжают на развитие своих проектов, вместе с коучами, три дня масштабируют их, проходят командный квест, по его итогам разбиваются на группы, в которых будут работать после прохождения бизнес-интенсива в течение всего года.

Все нынешние участники конкурса «Лидеры России» прошли так называемый дистанционный этап. О нем подробнее рассказали на брифинге первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, наставник конкурса Сергей Кириенко, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, член наблюдательного совета конкурса Владимир Толстой, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, наставник конкурса Владимир Мау и председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, а также генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Итак, в этом году на конкурс управленцев было подано гораздо больше заявок, чем в прошлом – 227 193. До дистанционного этапа были допущены 91 445 человек. Это все те, кто выполнил предварительные задания, записал видеоинтервью, заполнил все анкеты. В полуфинал будут приглашены 3 294 человека. Победителями станут лишь 300 человек.

География участников обширна. Это Центральный, Северо-Кавказский, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Южный округа.

Возраст участников от 18 до 55 лет. Из них женщин всего 16 процентов. Но по своим знаниям и навыкам они обходят сильный пол.

В этом году дистанционный этап стал сложнее, чем в прошлом. Организаторы включили тест на знание русского языка, многие задания усложнились. Но в целом учитывались не только знания участников, но и их умение быстро и грамотно принимать решения. Иными словами – управленческий опыт.

- От качества управления очень многое зависит, - уверен Сергей Кириенко. - И в государственном управлении, и в государственных компаниях, и на производстве, и в бизнесе, и в социальной сфере, и в здравоохранении, и в образовании, везде без исключения нужны квалифицированные управленцы.

Далее Сергей Владиленович отметил важную для участников конкурса вещь. Организаторы приняли решение добавить еще одно испытание.

- Мы хотим заранее всех предупредить, что условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие у себя на территории региона, - сказал Сергей Кириенко. – При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий. Выполнение этого задания продемонстрирует способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы. Лидер России — это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать

Поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов.

От себя я бы, пожалуй, добавила следующее. Идея и цель конкурса управленцев, на мой взгляд, весьма полезна. Ведь, наверняка, где-то в якутской глубинке живет умный, перспективный, талантливый человек, который знает, как «нам обустроить Россию». Но у него нет возможности пропиарить себя и найти возможность для самореализации. «Лидеры России» - и есть та самая возможность. Заяви о себе, покажи, на что ты способен и твой талант не останется не замеченным.

В брифинге принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, наставник конкурса Сергей Кириенко.

СПРАВКА «КП»

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия – страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».