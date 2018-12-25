Ход конем! Поклонская, сидя на лошади, поздравила россиян с Новым годом

Депутат Наталья Поклонская вместе с мужем Иваном Соловьевым решила удивить народ на Новый год. Поздравление с одним из любимейших праздников для россиян она записала… на коне. По-гусарски сидя на сивке-бурке Поклонская одной рукой держала его за узды, другой — поднимала бокал с шампанским.

- В новогоднюю ночь я желаю, чтобы к вам обязательно пришла сказка. В новом году к вам придет счастье, радость. И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро, - сказала Поклонская, сидя в седле.

Поклонская, сидя на лошади, поздравила россиян с Новым годом.

После депутат поделилась с «КП» подробностями съемок.

- Это мы записывали в конно-спортивном клубе в Московской области, - рассказала она. - Было не страшно. Но лошадь очень характерная, зовут Миранда. Боевая коняшка. Она топала копытом в начале съемок. Делала это сама, ее никто из дрессировщиков не заставлял. Записали с одного дубля, потом я на ней немного покаталась. Вот так въезжаем в Новый год.

Интернет над роликом посмеялся, блогеры даже налепили мемов (фото-жаб). Но большинство подписчиков все же высказали Поклонской искренние слова благодарности за поздравления.