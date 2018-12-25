Ржавые суда и заброшенные поселки: Из-за чего рыба на прилавках никак не подешевеет

Росрыболовство в последнюю неделю декабря, наконец-то, распределило квоты на вылов в 2019 году. Недовольными оказались все. Рыбопромышленники, которым они достались, опасаются, что из-за столь позднего выхода распределительного приказа (обычно он подписывается в конце ноября) они не успеют получить промысловые билеты. А это обернется простоем судов и убытками. Другие же рыбаки с горечью сетуют: они вновь не были допущены к лову многих видов биоресурсов из-за устаревшего исторического принципа распределения квот.

Об ущербности этого подхода эксперты говорят уже много лет. С одной стороны, исторический принцип подразумевает раздачу квот тем, кто долго присутствует на этом рынке, у кого рыбодобыча — давно налаженный процесс. Но с другой стороны, при этом у новичков отрасли практически нет шансов прорваться к рыбе. Хотя те готовы инвестировать в суда и инфраструктуру. Опять же — о какой конкуренции можно говорить?

Именно поэтому давно обсуждается идея перехода на более справедливый принцип — аукционный. Кто больше готов заплатить за вылов энного количества рыбы, тот ее и ловит. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) идею ухода от исторического принципа поддержала:

- Мы всегда выступали за аукционный принцип распределения ресурсов, - рассказал «КП» статс-секретарь – зам. руководителя ФАС Андрей Цариковский. - Согласно законодательству о рыболовстве, Росрыболовство сейчас было обязано выпустить приказы о распределении объемов части общего допустимого улова водных биоресурсов, согласно «историческому принципу» распределения квот. Но на наш взгляд, «исторический принцип» уже изжил себя. Изначально в него были заложены благие идеи – всем казалось, что если сохранять тем, кто уже много лет работал на вылов, это право, они будут и дальше усердно и эффективно работать.

Однако, этого не произошло, и мы видим ржавые суда и заброшенные поселки. Эти люди практически ничего не сделали с тем хозяйством, которое им досталось от Советского Союза. Хотя исторически как раз эти фирмы не возникли при Союзе, они взяли чужое наследие и объявили его своей историей, не сделав при этом ничего.

Надо уже уходить от этого принципа, выходить на аукционы, которые принесут реальные деньги в бюджет страны, приведут рачительных хозяев на рынок, будут стимулировать компании развиваться, повышать эффективность добычи и переработки и снижать цену на рыбу для потребителей.

Аукционы нужно делать жесткими – их непременным условием должно быть обязательство для тех, кто приобрел квоты, выполнить требования по развитию инфраструктуры, иначе они этих квот будут лишаться.

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