Валерий Бутин: Надеюсь, что Марию депортируют на родину уже в феврале

Напомним, что 29-летняя Мария была арестована в 15 июля 2018 года за то, что она якобы действовала на территории США в качестве иностранного агента, продвигая интересы России. Больше полугода девушка провела в американской тюрьме в крайне сложных условиях - в одиночной камере, без общения с кем-либо кроме адвоката. Даже прогулки ей позволялись только глубокой ночью.

- Почему вы решили, что вашу дочь могут депортировать на Родину в феврале будущего года? - спросили мы у отца задержанной россиянки Валерия Бутина.

- В открытых источниках появилась информация, что судебное заседание назначено на 12 февраля. И оно будет по существу дела. Так что есть надежда, что судья учтет тот срок, что Маша уже провела в заключении. На это и адвокаты рассчитывают. Так как часть обвинений после подписания соглашения с нее снята, и она уже отсидела… Но все на усмотрение суда, я это понимаю. Но и адвокаты предполагают, что на этом заседении может быть принято решение о депортации на Родину .

Вице-президент международного комитета по защите прав человека при ООН Александр Ионов, который держит прямую связь с американскими адвокатами Марии Бутиной, пояснил «Комсомолке».

- Первый суд по рассмотрению дела был назначен на 13 декабря этого года. Однако, прямо накануне его Мария подписала соглашение со следствием, частично признав свою вину, так что то заседание было отменено. И хотя такое (признание вины. - Ред) произошло, надо понимать, что до сих пор органы следствия не смогли предоставить информацию о том, какой именно материальный ущерб нанесла деятельность Марии политическим и экономическим интересам США. А такой, исходя из текста постановления об иностранных агентах, должен быть. То есть фактически Бутину судят всего-лишь за попытку такой деятельности.

Мария Бутина с отцом и сестройФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У всех, кто так или иначе знаком с делом Марии Бутиной, в том числе и у ее отца Валерия есть основания полагать, что это соглашение она подписала скорее вынужденно, понимая, что больше таких условий заключения не выдержит.

- Вообще все эти обвинения, что 30-летняя девушка, которая не является по факту сотрудником каких-либо спецслужб, в одиночку может как-то повлиять на политические и экономические процессы в США - просто смешны, - продолжает Ионов. - Так или иначе, по тому соглашению, что подписано между Марией и следствием, сейчас будет проведен ряд действий. В частности, Мария должна быть допрошена еще по одному уголовному делу, с ней будет проведены ряд консультаций, и она должна подтвердить или опровергнуть какую-то информацию. Если все это будет сделано до 13 февраля 2019 года, и следствие удовлетворит предоставленная информация, то вполне вероятно может быть поставлен вопрос об освобождение Бутиной. А может и нет - тут все исключительно на усмотрение американского суда.

Напомним, неделей ранее во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил ,что Бутина не выполняла в США никаких государственных заданий.

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