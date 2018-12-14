В чем созналась Мария Бутина: опубликован полный текст сделки со следствием

Арестованная в США россиянка Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения. Она созналась в участии в сговоре с целью нанести вред США, передает телеканал CNN.

Россиянка сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. При этом его имя она не назвала. Как утверждают американские СМИ, речь идет о бывшем зампреде Центробанка России Александре Торшине.

Свою вину Бутина признала добровольно. В связи с этим суд пообещал смягчить ей наказание. После заключения сделки со следствием вместо 15 лет заключения россиянке грозит пять лет лишения свободы и штраф в размере $250 тысяч. Не исключено, что после отбывания наказания ее депортируют в Россию. Однако это решение будет принимать уже не суд, а другие органы власти США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку Бутиной.

- Насколько я понимаю, весь смысл этой сделки с правосудием, а такая практика характерна для США, заключался в том, чтобы выторговать возможность, как можно поскорее, освободиться и вернуться на родину, - сказал министр иностранных дел. - Наши дипломаты посетили Марию Бутину вчера. Она по-прежнему содержится в очень нестандартных условиях - условиях, которые обычно применяются для крайне опасных рецидивистов. Мы в очередной раз потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал информацию о признании Бутиной.

- Обвинения в её адрес мы считаем несостоятельными. Всё остальное — это вопрос судебного разбирательства в США, а вопрос защиты Бутиной на данной стадии мы комментировать не хотим, - заявил Песков.

Накануне американские СМИ опубликовали текст сделки Марии Бутиной с американским следствием.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ:

«Доказательства американских властей включают в себя следующие доказательства, но этим не ограничиваются:

Мария Викторовна Бутина является гражданкой Российской Федерации. Американец №1 — гражданин США (предположительно, речь идет о политтехнологе-республиканце Поле Эриксоне. - ред.). Не позднее марта 2015 года Бутина и Американец №1 договорились и вступили в сговор с представителем российских властей — Российский чиновник (возможно, речь идет о бывшем зампреде ЦБ РФ Александре Торшине. - ред.). С этого момента Бутина действовала под руководством Российского чиновника на территории США, не уведомив об этом американскую Генпрокуратуру.

Российский чиновник занимал должность заместителя председателя Центрального банка России по меньшей мере с 2015 года. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Совета Федерации. Бутина была с ним знакома.

При поддержке Американца №1 и, действуя под руководством Российского чиновника, Бутина стремилась установить неофициальные каналы связи с американцами, которые наделены властью и имеют большое влияние на американскую политику. Бутина пыталась использовать эти связи в интересах Российской Федерации, действуя через Российского чиновника.

В марте 2015 года Бутина подготовила предложение под названием «Описание дипломатического проекта». В нем она рассказала, что возможность влияния на внешнюю политику США в отношении России по официальным каналам невелика. Россиянка указывала на то, что американские власти неохотно идут на компромиссы. В качестве альтернативы Бутина предложила использовать неофициальные каналы связи для достижения поставленных целей. Затем Бутина сама стала неофициальным связующим звеном между Россией и США.

После этого Бутина заявила, что сложившаяся политическая обстановка благоприятствует выстраиванию отношений с одной из американских политических партий №1 (видимо, речь идет о Республиканской партии. - ред.). Бутина предположила, что, скорее всего, кандидат, выдвигающийся от партии №1 (имеется в виду Дональд Трамп. - ред.), победит на президентских выборах. Апеллируя к своим регулярным поездкам в Штаты, опыту участия в различных конференциях, в том числе, тех, что проводила Национальная стрелковая ассоциация США, Бутина утверждала, что уже подготовила почву для налаживания неофициального канала связи с будущей администрацией Белого дома. Бутина отмечала, что знакома с лидером политической партии № 1. Ее представили как неофициального представителя Российского чиновника.

«Дипломатический проект» был подготовлен Бутиной при участии Американца №1. Он предоставил Бутиной всю необходимую информацию о видных политических деятелях США, а также дал прогноз по результатам президентских выборов. Американец №1 также представил информацию о российском телеведущем Владимире Познере, который был «неофициальным передатчиком» политики Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в Соединенных Штатах.

Бутина направила свои предложения Российскому чиновнику, а также другим. Для реализации проекта россиянка запросила $125 тысяч у российского миллиардера для участия в предложенных конференциях и для организации встреч с «заинтересованными сторонами», включая российских бизнесменов, представителей МИД России, чтобы помочь найти точки соприкосновения в будущих отношениях РФ и США.

Бутина сообщила Американцу №1, что встречалась с Российским чиновником, который сказал ей, что ее предложение поддержат, если не целиком, то частично.

После этого Мария Бутина, не уведомив о своей деятельности Генеральную прокуратуру США, предприняла шаги по реализации своего проекта.

Так в апреле 2015 года Бутина прибыла в США для участия в конференции Национальной стрелковой ассоциации США. Бутина рассказала, что в России она была адвокатам и занималась вопросами, касающимися прав граждан на владение огнестрельным оружием. Россиянку представили влиятельным членам политической партии №1. Во время участия в конференции, Бутина пригласила лидеров Национальной стрелковой ассоциации США в Москву. Перед этим Американец №1 предоставил Бутиной всю информацию, которая касалась приглашенных лиц, в частности была указана степень их политического влияния.

Представители Ассоциации прибыли в Москву в декабре 2015 года. В ходе поездки члены Ассоциации встретились с российскими высокопоставленными лицами. Встречу организовывал Российский чиновник. После их визита в Москву Бутина отправила российскому чиновнику сообщение на русском языке: «Мы должны их сейчас поблагодарить, чтобы позднее на них нажать».

Бутина также помогала богатому и влиятельному американцу организовывать «дружеские обеды», на которых обсуждались российско-американские отношения. Бутина использовала такие встречи для завязывания новых контактов и поиска своего человека в следующей администрации президента США.

На этих обедах Бутина встречалась с политиками, узнавала их отношение к России. Перед одним из первых обедов, в марте 2016 года Бутина сообщила о готовящихся встречах Российскому чиновнику и рассказала о приглашенных гостях. После этого она написала письмо по электронной почте богатому и влиятельному американцу: «Вы очень впечатлили Российского чиновника, он выражает вам свою признательность за то, что вы делаете, чтобы восстановить отношения между двумя странами. Он просил передать вам, что россияне поддерживают усилия, которые мы предпринимаем».

В июне 2016 года Бутина получила студенческую визу для въезда в США, но при этом россиянка не указала, что будет действовать на территории Соединенных Штатов в качестве иностранного агента, а также осуществлять налаживание связей между российскими и американскими чиновниками.

Также Бутина помогла Российскому чиновнику организовать приезд российской делегации на Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне в 2017 году (праздник с участием президента США Дональда Трампа. - ред.). Российский чиновник поручил Бутиной включить в состав делегации конкретных людей. Бутина выполнила это поручение. После этого она отправила список делегации по электронной почте Американцу №1. Бутина написала, что вместе с Российским чиновником лично отбирала людей для Молитвенного завтрака. Американец №1 отправил электронное письмо еще одному человеку, поставив в копию Бутину, и написав, что о реакции на приезд российской делегации в США будет доложено напрямую президенту РФ и главе МИД.

На протяжении всего времени, пока Мария Бутина участвовала в сговоре, она писала отчеты Российскому чиновнику, докладывая о политической обстановке в преддверии президентских выборов 2016 года. Иногда Бутина спрашивала, стоит ли встречаться с некоторыми представителями американского истеблишмента. А также уточняла: готовы ли российские власти встретиться с некоторыми из них. В свою очередь, Российский чиновник интересовался у Бутиной, что она планирует делать, чтобы после выборов ее «контакты» не забыли о ней.

Бутина знала, что иногда Российский чиновник согласовывает свои действия с российским МИД и руководством ЦБ. Например, в мае 2016 года Российский чиновник поручил Бутиной написать объяснительную записку, почему он должен принять участие в ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации США. Бутина выполнила поручение. В своей записке она подчеркнула, что участие в съезде — прекрасная возможность для переговоров с представителями американских политических кругов. Бутина знала, что Российский чиновник представит ее записку в МИД и ЦБ.

В ноябре 2016 года в ответ на доклад Бутиной о том, как наладить диалог с советниками избранного президента США (Дональда Трампа. — ред.), Российский чиновник написал, что не верит, что МИД России «пойдет на это».

За это время Бутина не уведомляла Генерального прокурора США, что она планирует действовать на территории Соединенных Штатах в качестве агента иностранного агента, как того требует 18 U. S. C. § 951. Бутина никогда не была аккредитована дипломатическим или консульским должностным лицом; официально и публично признана и спонсируема должностным лицом или представителем Российской Федерации.

В результате, если бы это дело дошло до суда, правительство доказало бы, что Бутина участвовала в сговоре (против США. - ред.) и предприняла одно или ряд действий, находясь в тот момент на территории округа Колумбия».

РЕАКЦИЯ

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