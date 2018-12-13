2018-12-13T21:47:30+03:00
Политика

В Госдуме считают, что Бутину сломали

Россиянка частично признала свою вину
Ася ХОВАНСКАЯ
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Арестованная в США Мария БутинаАрестованная в США Мария БутинаФото: REUTERS
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Признание Марии Бутиной своей вины по одному из пунктов обвинения в Госдуме сочли результатом невыносимых условий в тюрьме.

- Мария Бутина, очевидно, признала вину под давлением, хотя она сама и отрицает, что содержание в одиночной камере как-то повлияло на ее решение. Ее сломали, - уверен глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - В таких обстоятельствах сломаться может каждый. Даже здоровый мужик, а речь идет о молодой, хрупкой женщине, которая была все это время в невыносимых условиях. Хваленое американское правосудие в деле Бутиной - это пример современной политической инквизиции.

Депутат напомнил, что девушку арестовали аккурат перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

- Обвинения сфабрикованы, весь процесс явно политизирован, начиная с того, что задержали ее в канун встречи президентов России и США и вряд ли это было совпадением. Ситуация была и остается крайне некрасивой.

Я считаю, что какими бы ни были сейчас условия сделки со следствием и какой бы приговор ей не вынесли, Россия все равно должна добиваться возвращения Марии на родину, - полагает Слуцкий.

Напомним, в четверг арестованная в Вашингтоне россиянка признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США. В суде Бутина подтвердила, что участвовала в сговоре с начала 2015 года до начала 2018-го. Ей грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в размере до 250 тысяч долларов. Судья при этом не исключает и возможность депортации девушки в Россию.

Как передает ТАСС со ссылкой на документы прокуратуры федерального округа Колумбия, Бутина подписала досудебное соглашение, в котором отмечается, что ни угроз, ни давления в отношении нее якобы не было.

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29-летняя россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре против США. Речь идет о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает телеканал CNN. Сегодня обвиняемую доставили на очередное заседание в федеральном суде, где она признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Бутина подтвердила, что участвовала в сговоре на протяжении трех лет - с 2015 по 2018 года. (подробности)

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