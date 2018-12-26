Роскачество рассказало, как обезопасить себя от новогодних лохотронов

Роскачество совместно с экспертами по безопасности из Group-IB составило ряд рекомендаций о том, как защититься от мошенничества в новогодние праздники.

Изучите условия

Пользователям рекомендуют не забывать, что загруженные фото и видео могут быть использованы в целях маркетинга и рекламы.

Также необходимо уточнить, покрывает ли заявленный приз все расходы – например, если пользователь рассчитывает выиграть путешествие, необходимо узнать, что входит в путевку и придется ли ему за что-либо доплачивать. Бывает так, что в качестве приза разыгрывается бесплатное проживание, но нет рейсов по данному направлению.

Кроме того, возможны ситуации, когда участник выигрывает приз, но за доставку ему приходится заплатить немалую сумму. А иногда приз и вовсе не доходит до победителя – это обычный лохотрон.

Убедитесь в законности конкурса

Эксперты предупреждают, что все рекламные акции должны соответствовать законам о защите прав потребителей и конфиденциальности. Существует прямой запрет на азартные игры в интернете, исключая отдельные случаи. А за нарушение данных правовых норм законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность.

Оценивайте шансы

В последнее время все больше компаний проводят свои рекламные акции онлайн.В конкурсах участвует все больше людей, что сильно уменьшает шансы выиграть в конкурсах от крупных компаний. Поэтому, вероятно, пользователю больше повезет с конкурсами от небольших компаний. Эксперты рекомендуют всегда оценивать свои шансы.

Конкурсы на подписки

В последнее время популярными являются конкурсы в соцсетях, побуждающие аудиторию ставить лайки, подписываться на спонсоров конкурса и размещать рекламные посты на своих страницах. Конкурсы со случайным определением победителей с помощью компьютерного генератора чисел сразу же набирают большую аудиторию участников.

Суть в том, что организатор конкурса собирает группу спонсоров – обычно это интернет-магазины, блогеры, представители сетевого маркетинга и все желающие. Они оплачивают пост у звезды, а затем организатор покупает приз и составляет денежный фонд. Затем проводится конкурс в соцсети, люди получают призы, звезды - заработок, а спонсоры - прирост количества подписчиков.

Ущерб пользователя лишь в том, что его лента будет заполнена новостями, на которые он подписался ради конкурса, и, скорее всего, по окончании розыгрыша он будет поочередно отписываться от спонсоров.

7 советов по защите данных от новогодних мошенников:

- Для начала убедиться в том, что не находитесь на фишинговом сайте. Важно обратить внимание на адресную строку в браузере и ее содержимое: если в названии сайта содержатся тире или несколько точек (ali-express, *con.su.club), то лучше покинуть сайт.

- Не доверять плохо работающим сайтам. Официальный сайт даже при пиковой нагрузке должен работать корректно.

- Не переходить по ссылкам в публикациях, посвященным скидкам (это касается, в первую очередь, почтовых рассылок от неизвестного вам отправителя - Ред.).

- Убедиться в законности конкурса, в котором планируется принять участие.

- Внимательно изучить все условия, особое внимание обратить на раздел о персональных данных. Уточнить, оставляет ли организатор за собой право использовать фото- и видеоматериалы в маркетинговых целях.

- Получить максимум информации о призе и его доставке. Запомнить, должен ли приз отправляться за счет организатора. Не высылать деньги за доставку.

- Отказаться от получения рекламы там, где это возможно.