Эдуард Басурин: Украинские силовики хотят применить химоружие на своей территории, а потом свалить это на ДНР и Россию

Во вторник, 25 декабря, появилась информация: на подконтрольную украинским силовикам территорию - недалеко от Донецка, на станцию Красногоровки, - прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом. По данным разведки ДНР, "вагоны забиты бочками синего цвета", их разгружают "украинские военнослужащие, одетые в защитные комплекты".

Подробности - в эфире Радио "Комсомольская правда" - мы узнали от заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуара Басурина...

- Эдуард Александрович, что ещё передаёт разведка - вот этот железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, - он большой? Сколько там примерно может быть вагонов? И - бочек?

- Насколько мне известно, - пока известно, - прибыло два вагона. Не состав. Не надо так людей пугать.

- И вот то, что бочки - синего цвета, это признак того, что они - с сильнодействующим веществом? Это - опознавательный цвет такого яда?

- Нет. По тому, как одеты военнослужащие, а на них специальные защитные костюмы (химзащита), - можно судить о том, что они разгружают. Поэтому мы и заявили, что речь идёт о каких-то сильнодействующих химических веществах.

- Сколько может людей пострадать, если украинские силовики вдруг провокацию устроят? С применением этих веществ... Называлась цифра - десятки тысяч...

- Да, да, да.

- И ещё - этот яд как давно прибыл?

- Мы не говорим о яде. Вы никак понять не можете... Мы говорим о том, что вполне могут быть применены химические вещества, в результате чего пострадают люди. Мы не говорим о химическом оружии.

- Информация точная, что там же, на станции, - британские либо американские спецслужбы, сотрудники?

- Это – да, они там присутствуют – да, это точно.

- Как много их? Один, два человека или целое подразделение?

- Их там больше десяти.

- Такой прецедент был уже? С химвеществами... Я помню ваше заявление год назад. Или - вот так вот - это впервые?

- Оно и в этом году было. Сначала англичане отмечались на горловском направлении. Потом - аммиак в емкостях в Мариуполе, мы об этом говорили, даже указывали конкретно адрес, где это находится.

- И это не было применено?

- Применения не было. Но мы опасаемся, чтобы… Вернее , все делаем, чтобы этого не было. Мы обеспокоены за жизни и здоровье тех людей, которые находятся на той стороне, которую контролируют украинские власти, потому что - если провокацию с химическими веществами устроят - то не на нашей, а на той стороне.

- Эта провокация будет состоять в том, что вас могут потом или Россию обвинить, что это - они...

- Да, обвинить в том, что мы применили какие-то химические вещества. В результате которых пострадали люди. Вот в чем проблема.

- Заявления Басурина «Комсомолке» могут способствовать тому, что мы разоблачим эти злые намерения украинских властей? И может так случиться, что они не станут этого делать?

- Да, пока - по сирийскому варианту все происходит. Россия - в Сирии - все делает для того, чтобы не дать террористам возможности устраивать такие провокационные инсценированные "химатаки". Мы помним - Россия не позволила раскрутить и использовать это на территории близ Алеппо. Надеюсь, что и нам также удастся противостоять провокации.

- Огромное спасибо за толковый комментарий. Мы с вами.

- Хорошо, спасибо.