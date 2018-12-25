Путин повысил МРОТ и узаконил рыбалку

ЛОВИСЬ РЫБКА БЕСПЛАТНО

Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Таким образом оказалась закреплена норма о бесплатном рыболовстве в личных целях а для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока осталась разрешена рыбалка сетями. Но такие сети в обязательном порядке будут поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре. В остальных регионах продажа и использование сетей ограничены, а электроудочки запрещены.

МРОТ ВЫРОС

Президент выполнил обещание окончательно привязать минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. В этом году эти две цифры сравнялись, теперь благодаря подписанному Путиным закону МРОТ будет индексироваться с привязкой к минимуму. МРОТ будет составлять 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом за второй квартал предыдущего года. На 2019 год МРОТ в среднем по стране составит 11 280 рублей.

ПРОДЛЕН МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ

Путин подписал закон, ограничивающий в 2019–20 годах плановые проверки малого бизнеса. Исключение составят отдельных виды деятельности - производственные объекты, отнесенные к определенной категории риска или опасности. Плановые проверки сохранятся "при наличии решения об административном наказании за совершение грубого правонарушения".

КОНТРАФАКТНЫЕ ШУБЫ ВИДНЫ НАСКВОЗЬ

"Чипованные шубы" и "транзитные белорусские креветки" - все товары подлежащие обязательной маркировке, позволяющей отслеживать их передвижение по России, должны быть теперь видны в "одном окне". Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы, позволяющей следить за промаркированными товарами от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных идентификационных знаков. Система будет введена с 1 января 2019 года и должна повысить является прозрачность и прослеживаемость товарооборота. Сейчас в этот эксперимент вовлечены лекарства, сигареты и обувь, маркируемые цифровым двухмерным кодом. А до 2024 года в России должна быть создана система сплошной маркировки всех товаров.