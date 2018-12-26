Пруд или стена: новая оптическая иллюзия озадачила интернет-пользователей

Соцсети озадачила новая оптическая иллюзия. На этот раз интернет-пользователи активно начали спорить по поводу фотографии с видом из окна, в которой, на первый взгляд, нет ничего необычного.

Практически все юзеры увидели на снимке дерево, многоэтажный дом и пруд, однако автор снимка утверждает, что никакого водоема у него под окнами нет и что этот «пруд» на самом деле бетонная стена. Обман зрения возникает из-за темных пятен на заборе, которые кажутся отражением дома на поверхности воды, и самого цвета стены, холодный оттенок которой делает иллюзию еще реалистичнее.

Между тем многие комментаторы так и не смогли увидеть забор. «Я сбит с толку, где стена?» - написал пользователь lunchsupper. «Все еще выглядит как вода», - подтвердил seagullsoars.

Однако в конце концов автор разрешил все споры: получив сотни комментариев на портале Reddit, он выложил другую фотографию того же места, но с другой стороны. На этом снимке бетонная стена уже не была похожа на пруд и ее, наконец, увидели все.