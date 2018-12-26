Пресс-секретарь Патриарха Кирилла Александр Волков: Порошенко сделал из церкви политический проект

15 декабря Петр Порошенко провел в Киеве так называемый "объединительный собор", где объявил о создании независимой от Москвы новой "церкви" во главе с 39-летним раскольником Епифанием Думенко. Сборище приветствовал только Госдеп. Украинская православная церковь, как и весь православный мир, его проигнорировала. Раскольники сообщили о "признании" их Ватиканом, но фейк быстро разоблачил сам Святой престол.

6 января Порошенко лично поедет в Стамбул за томосом об автокефалии из рук Константинопольского Патриарха Варфоломея.

"ПРИДУТ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В СПОРТИВНЫХ КОСТЮМАХ..."

КП:

-Отец Александр, мы теряем Украину теперь и в духовном плане?

Иерей Александр ВОЛКОВ, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

-Для церкви нет тупиковой позиции. Церковь Христова существовала в самых разных условиях и государственных форматах и здесь ничего нового нет. С подобными условиями она сталкивалась в начале ХХ века, по похожим моделям развивалась история на Украине, возникали раскольники, такие же филареты, только звали их по-другому. Церковь не просто выживала, а с торжеством выходила из этих ситуаций. Люди очень падки на ложь, а церковь всегда на стороне правды. С одной стороны, наступают тяжелые времена гонений, с другой - ничего не страшно, потому что все эти гонители развеются как дым вместе с политикой. Тяжело, но не страшно.

-То есть для вас после 15 декабря в целом ничего не поменялось?

-Нам хорошо говорить об этом в теплой студии "КП". Многое поменялось с точки зрения нашего отношения к так скажем партнерам, мы до последнего ждем, что люди одумаются. Тяжело придется простым верующим на Украине, священникам в отдаленных селах, где немного прихожан. Вот туда, видимо, направятся молодые люди в спортивных костюмах и будут пытаться создавать новые "общины".

-Мы слышим от украинских батюшек: мы не будем сопротивляться, мы уйдем. Но разве не надо бороться?

-Нет ничего страшнее религиозных войн. Мы понимаем это гораздо лучше раскольников, говорящих безумные вещи. Бог им судья и я думаю, он будет скорым судьей каждому из них. Конфликты, кровопролития на религиозной почве заживают столетиями. Вспомните историю средневековой Европы. В каком-то смысле иногда проще в качестве последнего шага оставить здание и уйти молиться в дом, гараж, сарай. Священники со своими общинами собираются не ради зданий храмов, они там ради Бога. Это не значит, что не нужно бороться за свои права, властям нужно помнить, что приходы Украинской православной церкви, священники и прихожане - полноценные граждане Украины.

-Вас и дома достанут.

-Могут достать.

ПОЙДУТ ЛИ СВЯЩЕННИКИ ЗА РОССИЙСКИМ ПАСПОРТОМ

-В России упрощена процедура получения гражданства в том числе для священников и других пострадавших по религиозному признаку людей. Много ли будет обращений?

-Я бы с осторожностью относился к этим инициативам. Это благое дело, его нужно приветствовать, но надо понимать, что священник, если не будет категорических препятствий, свою паству не оставит. Но бывает так, что власти и агрессивно настроенные элементы создают обстоятельства, непримиримые с жизнью, тогда священники и их семьи уезжают из страны.

ПОРОШЕНКОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

-Нам пишет слушатель Максим: "Автокефалия - не мешок с зерном, который сегодня есть, а завтра нет. РПЦ и Россия в целом понесли большой удар".

-Автокефалии никакой не получилось. Было две раскольничьи ветви, которые объединились в одну под названием ПЦУ -Православная церковь Украины. Ее можно расшифровать как Политическая церковь Украины.

-Или Порошенковская.

-Порошенко честно заявил, что делает это для того, чтобы обрубить связи с Россией. Его не интересуют ни церковь, ни Христос, ни вера.

-Он же верующим был, прислуживал даже в храмах Московского патриархата.

-А в результате сделал политический проект. Там нет церкви и никакой самостоятельности. Абсолютная зависимость от внешних партнеров. У них даже не опубликованы документы - видимо, еще не утверждены в Стамбуле. Не самостоятельность, а унижение!

МОСКВА НЕ ПОЛУЧАЛА ОТ УПЦ НИ КОПЕЙКИ

Звонок от слушателя Алексея из Владимира:

-Варфоломей пошел на это ради еще одного источника дохода. Но западная часть предавала всех и вся. Кинут и Варфоломея. Как воровать - на Украине никого учить не надо. Автофекалию получили, а гривны не дадут.

-Не хочется злорадствовать. К сожалению, все очень горько. Но Фанар еще увидит, с чем он столкнулся, поддержав раскольников.

-Отец Александр, довольно расхожее мнение озвучил наш слушатель Михаил из Твери: "Смешно слушать про разделение церквей. Деньги не поделили - вот и разбегаются".

-Денежный вопрос здесь вообще не стоит. Все средства остаются внутри Украинской православной церкви, наружу не уходит ничего. Это одна из основ ее самостоятельности. Они внутри себя получают зарплаты, строят храмы, кормят нищих. К примеру, на территории России отчисления из епархий поступают в центральный бюджет патриархии на содержание семинарий, школ, содержание центрального аппарата и синодальных структур. А вот Константинопольский патриархат, создавая на Украине ставропигии (постоянные представительства, подчиненные Стамбулу. - Ред.) сейчас наоборот готовится присваивать себе любую церковь и деньги из церковной кружки тех храмов, которые они себе присвоят.

Никакого московского имущества на территории Украины тоже нет.

Во время своих визитов в 2000-х Патриарх всегда размещался в гостевом доме Киево-Печерской лавры, своего угла не имел. Очень многие тогда предлагали ему построить резиденцию, но Святейший всегда отказывался. Хотя тогда были другие возможности и настроения. Он принципиально отказывался от возможности что-либо иметь в Киеве. Поэтому какие-либо претензии здесь беспочвенны.

ВАРФОЛОМЕЯ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ НИКТО

-Как реагируют другие Поместные православные церкви?

-С осторожностью. Но Сербская, Польская церкви нас уже совершенно определенно поддержали. Нет другого - поддержки действиям Константинополя - это самое важное и самое неприятное для них.

В заключение хочу сказать, что многомиллионная Украинская православная церковь никуда не делась, лишь единицы переходят в новообразованную структуру. Она будет жить в условиях агрессии и натиска, но говорить о том, что мы потеряли Украину в духовном плане, нельзя. Давайте вернемся к нашему разговору хотя бы через месяц и посмотрим, что произошло и сколько людей перешло к раскольникам.

Пресс-секретарь Патриарха Кирилла Александр ВолковФото: Елена ЧИНКОВА

ЗВОНОК В КИЕВ

"Флешмоб священников про СБУ -решение засвидетельствовать свою веру"

-Спикер Верховной Рады Парубий открыто призвал гнать с Украины московских попов, а Епифаний обещает никого не трогать. Носят ли массовый характер угрозы захватов храмов, обыски и допросы священников?

Духовник женского монастыря в честь Киево-Братской иконы Божией Матери Киевской епархии УПЦ архимандрит Ахилла (Шахтарин):

-Обыски и допросы происходили накануне "собора", сейчас у нас некое затишье. В нашем селе есть и приход "Киевского патриархата", столкновений с ними, к счастью никогда не было. Чем западнее епархии, тем больше проблем. И на Западной Украине разделение вообще идет по семьям. У нас такое маловероятно, здесь более грамотная вера. Но телевидение преподносит автокефалию как самую долгожданную и настоящую. А народ еще доверяет телевидению.

-Будет кому в случае чего дать отпор радикалам и отбить храмы?

-Столкновения могут быть, но, скорее, в борьбе не за обычные храмы в провинции, а за центральные святыни - Киево-Печерскую, Почаевскую лавры. Если к нам придут, мы уйдем. Но к раскольникам мы не пойдем. Что касается отпора, то мы не можем рисковать жизнью людей, храм - это все-таки материальное.

-Как вы думаете, много ли будет обращений от священников за российским паспортом?

-Много или нет - не могу сказать, но такие обращения точно будут. Особенно от монашествующих. Ведь если заберут монастырь, то куда деваться общине?

-Нынешний флешмоб священников в соцсетях с табличкой "Я готов к допросам СБУ" - это крик отчаяния?

-Это решение засвидетельствовать свою веру и привлечь внимание. Самое важное для нас - хранить единство церкви.