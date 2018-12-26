2018-12-26T14:47:10+03:00
Звезды

Екатерина Климова вспомнила, как Петренко бросил ее на заправке зимой в одном свитере

Спойлер: инцидент не закончился скандалом
Ольга АНТОНОВА
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Актеры Игорь Петренко и Екатерина Климова перед началом церемонии закрытия XXIII фестиваля российского кино "Кинотавр".Актеры Игорь Петренко и Екатерина Климова перед началом церемонии закрытия XXIII фестиваля российского кино "Кинотавр".Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Гастрольная жизнь артистов полна всяческих приключений. Есть, что вспомнить и рассказать и актрисе Екатерине Климовой. Актриса призналась, что однажды она чуть не замерзла на одной из самарских заправок. Дело было так.

Звезда вместе с тогдашним своим мужем Игорем Петренко должна была прилететь в Саратов на гастроли с антрепризным спектаклем «Ленинградский романс». Но организаторы гастролей перепутали города и купили артистам билеты в Самару. О чем Петренко и Климова узнали уже перед вылетом. Делать нечего, решили, что приземляться в Самаре, а оттуда поедут в Саратов на машине. 480 км – в принципе терпимое расстояние. Петренко тут же уснул на переднем сиденье автомобиля, а Климова расположилась сзади.

На одной из заправок водитель остановился, а Климова вышла из машины без документов, телефона и в одном свитере. На улице в это время была зима. Пока Климова ходила в туалет, машина с водителем и ее мужем уехала. Это был шок. И главное, абсолютно некому помочь. Заправка почему-то оказалась закрыта, а вокруг степь.

К счастью, Петренко и водитель быстро поняли, что забыли еще одного пассажира, и вернулись за ней, сообщает портал «7 дней».

Отметим, что Климова и Петренко прожили в браке около 10 лет. Поженились в 2004 году, в 2007 году актёры стали родителями. Екатерина родила любимому супругу сына Матвея. Однако, семейная жизнь в итоге не сложилась. Звезду не устраивало постоянное отсутствие мужа дома. Климова понимала, что это издержки профессии, но когда Игорь появлялся дома, то предпочитал уединение на диване разговорам с женой. Усугубило положение и то, что во время съёмок в сериале "Шерлок Холмс" актёр пристрастился к алкоголю. Он избегал откровенных разговоров, а попытки Климовой начать обсуждение назревших проблем заканчивались ссорой. Климова была еще один раз замужем за Гелой Месхи, от которого родила дочку Бэлу.

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