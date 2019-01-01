Анастасия Волочкова: Когда снимаюсь в «голом» платье, заводы останавливаются

Если накануне Нового года герои комедии «Ирония судьбы...» ходили в баню, то мы в новогодние праздники традиционно зовем на Радио «Комсомольская правда» Анастасию Волочкову. Благо повода искать не надо. Обычно за год у артистки накапливается множество скандалов, любовных интриг и провокационных фотосессий.

Запела с подачи Пугачевой

- Я сейчас сняла новогодний клип на песню из «Иронии судьбы...» «Мне нравится, что вы больны не мной». Ее первой исполнительницей была Алла Борисовна Пугачева. C ее подачи я спела семь лет назад на «Рождественских встречах» свою первую песню «Балерина», которую для меня написал Игорь Николаев. Когда такая легенда, как Алла Пугачева, благословляет тебя, это дорогого стоит. Я не считаю себя певицей и до приглашения Пугачевой стеснялась петь.

- А как это происходило? Вы позвонили Пугачевой: «Алла Борисовна, здравствуйте, это Волочкова. Можно мне песню исполнить?»

- Я сначала записала эту песню, а потом попросила Максима Галкина показать ее Алле Борисовне. И Максим потом сказал, что Алла Борисовна вовсе не против, она благословляет меня на исполнение этой песни.

«Голое» платье лишь с виду голое. Под ним - купальник телесного цвета. Фото: Личный архив

«Если на мне много одежды, люди недовольны»

- Между тем рейтинги новостей возглавляют другие темы. Например, «Анастасия Волочкова поразила поклонников «голым» платьем».

- Не важно, сколько концертов я станцевала, - что бы я ни сделала, но когда я снимаюсь в «голом» платье, заводы останавливаются (смеется). Вы еще должны понимать, что вас скоро ждут традиционные фото с Мальдив.

- Новые купальники уже наготове?

- Конечно, мне их сшила дизайнер Ирочка Степанова. Она же автор и «голого» платья. Ох, что бы я на себя ни надела... Когда я надеваю много одежды, люди недовольны: «Зачем так укуталась? Где шпагаты?» В этот раз прозрачное платье их не устроило. Извините, мне есть что показать. И потом, я же не голая вышла! Под прозрачной тканью купальник телесного цвета. Самое обидное, что мое «голое» платье взбудоражило больше, чем мои клипы и концерты. Я вижу это по статистике своего Инстаграма. Мои фотографии со шпагатом за сутки набирают по 500 тысяч просмотров.

«Он не охранник»

- И еще ваши подписчики пытаются вычислить, что за мужчина с вами рядом. Вы же только носки его публикуете...

- Я еще руку его выложила. Они там часы за 2 миллиона рублей разглядели. Так что мой мужчина уж точно не охранник, как писали сплетники. Мне и свадьбу с Николаем Басковым пророчили, хотя между нами все давно уже в прошлом. Хотя Коля так любит мою дочь Аришу, дарит ей изысканные презенты - дорогие платья, пальто. А какие мне серьги с бриллиантами подарил! Он удивительный мужчина и друг.

Своего возлюбленного Анастасия показывает только частями. Например, руку с часами. Фото: Личный архив

Мне вообще везет на щедрых и благородных поклонников. В этом году друг подарил мне кольцо (показывает внушительный перстень на пальце) - турмалин параиба с бриллиантами... Турмалин параиба - очень дорогой камень. Я никогда не могу спросить у человека, который мне что-то дарит, сколько это стоит. Стесняюсь. Но за меня это сделали подписчики моего Инстаграма. Они подсчитали, что колечко мое стоит 57 миллионов рублей.

- Человек, который подарил кольцо, и мужчина, чьи часы на фотографии, это один и тот же человек?

- Нет, это разные люди. Кольцо мне подарили до того момента, как я встретилась с моим нынешним любимым человеком. Да, у меня сейчас есть в жизни любовь, есть мужчина. Впервые я не стала афишировать эту любовь, показывать лицо своего любимого. Это очень чистые, красивые, интересные отношения.

О ревности и втором ребенке

- То есть скоро свадьба?

- Пока не могу сказать, что я к этому готова. Лера Кудрявцева у меня спросила: «Настя, а тебе не кажется, что если у человека в 38 лет (а именно столько моему мужчине) нет своей семьи, нет детей, то что-то с ним не так?» Нет, ребята, это стереотипы. Это невероятный мужчина. Во-первых, он европеец, а там семью создают уже ближе к 40 годам. Он разговаривает на нескольких языках, в чем мы тоже с ним сошлись.

И зачем нам штамп в паспорте? Люди создают семьи, мужчина женится на женщине и изменяет ей каждый день. Это разве жизнь? А женщина, которая обнимает, может быть, какого-то толстосума с огромным животом, живет с ним за деньги и думает в этот момент: быть бы с красивым, сексуальным (как мой новый возлюбленный) - знаете, эта измена гораздо страшнее физической. Простите, а я перед вами сижу - пример человека, у которого была свадьба грандиозная. Спасло ли это мой брак? Нет!

- Вы готовы родить второго ребенка?

- Для своего нынешнего мужчины - нет, не готова. Не считаю, что это нужно. Знаете почему? Я вижу, как старшая дочь моей помощницы по хозяйству Лолы ревнует родителей к младшей. Ариша тоже меня ко всем ревнует, поэтому не хочу обострять. Лучше рожу не ребенка, а грандиозное шоу, которым порадую вас в этом году. Это будет спектакль, в котором будет сочетание жанров - и танцевального искусства, и вокального, и музыкального, и циркового, и кинематографа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«100 тысяч евро за знакомство»

- А еще я в минувшем году наконец-то книгу свою надиктовала.

- Это мемуары?

- Это не то что мемуары, это действительно моя жизнь. Она абсолютно не похожа на мою первую книгу «История русской балерины». Тогда я не могла о многих вещах рассказать. А в этот раз, извините, мало не покажется никому. Я назову имена своих мужчин. Мне по жизни встречались уникальные люди. Я счастливый человек.

- Где ты с ними знакомишься?

- Они как-то сами меня находят.

- Потому что не каждой девушке дарят «Майбах»...

- Не только «Майбах»! Коня, бриллианты, строят в загородном доме комнату, которая напоминает Большой театр... Даже с тем же «Майбахом» удивительная история. Представляете, этот мужчина увидел меня по телевизору и попросил познакомить нас. Человек за знакомство со мной заплатил 100 тысяч евро. Просто за право посидеть в одной компании.

«Майбах» мне до сих пор не могут простить. На мой телефон поступают угрозы от людей, которые завидуют моей роскоши, достатку, успеху, красоте, известности. Мол, мы разобьем твою машину. Но у меня есть серьезная служба безопасности. В ближайшее время мне скажут, кто этот злодей.

КСТАТИ

Отцу помогает сиделка

- Чем закончилась история с вашим больным отцом? Кто сейчас за ним ухаживает? (Юрий Волочков живет в Санкт-Петербурге. - Ред.)

- На меня же ополчились зоозащитники, когда увидели, как я на собаку жены моего отца замахнулась ногой. А я как раз за несколько минут до этого узнала, что Лена на глазах у коменданта дома ударила моего папу по голове, когда он случайно опрокинул сумку, в которой лежали яйца. Меня просто взбесило, что к моему отцу жена относилась хуже, чем к этой своре псов и котов. Папа жил в гадюшнике: кругом грязь, запах кошачьей и собачьей мочи. А окно Лена принципиально не открывала, боялась, что коты с 13-го этажа выпрыгнут. И когда я поднесла ногу к собаке, на меня вся страна взъелась, что я пнула животное.

Сейчас с папой все хорошо. Он был в классном санатории в Санкт-Петербурге, где его поставили на ноги (он уже может сам сделать несколько шагов), за это время я сделала ему шикарный ремонт. За ним сейчас ухаживает нанятая мною сиделка. Я не против, если по желанию отца Лена будет его навещать. Но снова распоряжаться его жизнью и превращать в помойку его квартиру я ей не позволю. Ведь, насколько я знаю, деньги, которые я отсылала отцу, и его пенсию Лена тратила в большей мере не на его нужды, а на себя.