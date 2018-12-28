"Бей по голове!" Видео, на котором губернатор Иркутской области убивает спящего в берлоге медведя, вызвало бурю гнева

- Вон голова! Бей по голове! - напутствует губернатора Иркутской области Сергея Левченко кто-то из его свиты и протягивает шефу заряженное ружье.

Чиновник стреляет и тот же радостный голос добавляет:

- Сейчас мы такие фотографии сделаем! - явно имея в виду охотничий трофей босса - крупного медведя.

Как губернатор Левченко медведя убивал.

Кадры с губернаторской охоты мигом облетели Интернет. Шокировал людей не сам досуг Левченко, все-таки охотой в Сибири промышляют многие. Дело в том, что косолапый, павший от губернаторской пули, мирно спал в берлоге. Чиновника просто подвели, дали в руки ружье, он просунул ствол внутрь и нажал на спусковой крючок.

- Поступок, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины, - прокомментировал председатель комитета Госдумы про природным ресурсам Николай Николаев.

Запись убийства символа Сибири посмотрели в областной прокуратуре и увидели в ней признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Самое суровое наказание за такое — пять лет колонии.

Следователи взялись было за проверку, но скоро все спустили на тормозах. Судя по всему, в ведомстве удовлетворились объяснениями губернаторской пресс-службы. По их версии, видео это сняли еще в 2016 году. Охотился Левченко в ноябре, когда отстрел косолапых еще разрешен. А животное, убитое губернатором, вовсе не спало.

- Это был медведь-шатун, на которого жаловались местные жители. Он представлял реальную опасность для людей. Его загнали в берлогу и отстрелили. На выложенных в Интернете кадрах уже финальная стадия, - оправдывалась пресс-секретарь главы региона Ирина Алашкевич.

В министерстве лесного комплекса Иркутской области подтвердили: заявка была, опасное животное ликвидировали, все по закону.

Но сибиряки быстро нашли в официальной версии нестыковки. Дело в том, что на кадры видео попала так называемая "охота на берлоге". Но выглядит она совсем не так. Животное не пристреливают во сне. Его будят, раззадоривают с помощью охотничьих собак, он в ярости старается их поймать — и тут раздается выстрел. Это достаточно рискованный и зрелищный вид охоты. И совсем не похожий на то, как охотился Левченко.

- Да и не похож убитый мишка на шатуна. Посмотрите, какая у него холка, он явно отъелся перед спячкой. Шатун был бы худой и горбатый, - рассказывал журналистам местный охотовед-биолог Олег Пронин. - Этот медведь явно был в глубокой спячке. Рядом с его берлогой стоят и громко разговаривают люди, а он не проснулся.

Сам Сергей Левченко комментировать свой охотничий трофей не хочет.

- Это уже проверялось много раз, в том числе и правоохранительными органами. Я этих сюжетов не видел ни разу, и не буду смотреть, потому что знаю, что там все законно. Остальное это домыслы, которые я комментировать не буду.