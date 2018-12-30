Сталин спросил Мерецкова, которого били на допросах: «Тяжело было?»

МЕРЕЦКОВ — ЗАЩИТНИК ИСПАНИИ

- Правда, что он уехал добровольцем в Испанию в 1936-м, в том числе потому, чтобы избежать ареста по надвигающемуся делу Тухачевского-Уборевича, о котором был предупрежден?

- Так утверждать нельзя. Да, он получил орден Красного Знамени за оборону Мадрида и Орден Ленина за разгром итальянского корпуса в районе Гвадалахары. А вернулся в Союз, когда тут уже шли процессы. Но не все же военачальники, близко знакомые с Тухачевским и Уборевичем, сели тогда или были расстреляны. Думаю, Сталин никогда всерьез не верил в реальность заговора военных.

- 7-я армия под командованием Мерецкова зимой 1940-го прорвала знаменитую линию Маннергейма. Он получил Героя Советского Союза. Откуда у него столько орудий крупного калибра и штурмовой авиации?

- В тот этап войны именно Мерецков вместе с Тимошенко настояли на серьезном усилении артиллерии и авиации. А направления массированных ударов по «болевым точкам» линии Маннергеймма определял, во многом, Мерецков.

Совещание после окончания Финской войны в Ленинграде, 1940 год. Командующий военным округом Мерецков во Дворце Урицкого. Фото Я. Халипа (Фотохроника ТАСС)

- В 1940-1941-м он возглавлял Генштаб Красной Армии. Затем стал заместителем Наркома обороны. Как такого человека могли арестовать на второй день войны и пытать в Лефортово летом месяца 41-го?

- Архивно-следственное дело № 981 697 в отношении Мерецкова было уничтожено в 1955 году. Принимал участие в уничтожении дел первый глава КГБ генерал Иван Серов — как и дела Тухачевского, Рокоссовского — недавно вышла книга его воспоминаний. Таким образом Хрущев выводил из-под огня себя и ближайшее окружение — чтобы избежать ответственности за репрессии.

- Почему Сталин вытащил Мерецкова из Лефортово, где того избивали до потери сознания, и поставил на 7-ю армию? Кто замолвил слово — Жуков, Тимошенко?

- Письмо Мерецкова Сталину от 28 августа 1941 года сохранилось. Кто смог его передать вождю — достоверно неизвестно. Помог ли Тимошенко? Его авторитет в глазах Сталина к тому времени упал . А Мерецков пробыл в заключении больше двух месяцев. Он требовал, чтобы его обращение к Сталину с просьбой об отправке на фронт дошло до вождя. Тогда ведь на свооду вышел не только он. Человек 60 осенью 1941-го вышли. Очень плохо с военными кадрами было. Никто из командующих фронтов не справились летом 41-го. Ни Кузнецов на Северо—Западном, ни Павлов на Западном — его расстреляли. И лидеру воюющей с Гитлером страны приходилось искать «новые» кадры среди «старых» генералов. Есть свидетельства о разговоре Сталина и Мерецкова в Кремле, где вождь будто бы спросил бывшего начальника Генштаба «тяжело было?» - имея виду допросы в тюрьме. Мерецков ответил сдержанно и попросил отправить его на фронт.

МЕРЕЦКОВ — ХРАНИТЕЛЬ СЕВЕРА

- Вчера героя финской компании били следователи госбезопасности, а сегодня Сталин дает ему армию, которая вязнет в северных болотах. При том это ведь было понижением на две ступени - после заместителя наркома обороны? И еще: северо-запад — не самое главное направление страшной осенью 41-го?

- Для Сталина оно было важным. Вождь понимал — нельзя сдать Ленинград и нельзя сдать Мурманск, куда союзники смогут поставлять конвоями позарез необходимую нам технику по ленд-лизу. Через три недели после начала войны Сталин командировал в Британию и потом в США Филиппа Голикова , начальника Разведывательного управления Генштаба. С предложение Сталина чтобы хоть на северо-западном направлении — но устроить немцам маленькую баню. И конвои пошли в итоге именно сюда. И Сталину там нужен был серьезный военачальник с опытом войны в этих болотах, лесах и скалах. Мерецков подходил для того, чтобы держать Север, лучше всего. Это он, в том числе, не дал замерзнуть первым росткам антигитлеровской коалиции.

- С декабря 41-го Мерецков командовал Волховским фронтом? Была неудачная попытка освободить Ленинград. Но Сталин называл его «мудрым ярославцем» - почему?

- До сих пор непонятно. К Ярославлю Мерецков отношения не имел никакого. Скорее всего, истоки надо искать в русской классической и разночинной литературе 19-го века. Та, которая вскрывала проблемы крестьянства.

- С марта 42-го его заместителем на фронте стал печально знаменитый генерал Власов. История с генералом-предателем на Мерецкове отразилась?

- На службе командующего Волховским, а потом Карельским фронтами — не отразилась никак. В 1942-м году шпиономания, которая была характерна для 1941-го, уже сходила на нет. Когда началась Великая Отечественная, досье, которые лежали на Тимошенко, Буденного, того же Мерецкова, которые были сформированы в конце 30-х по горячим следам «военно-фашистского заговора» - они были активированы. И все лежали на столе у Сталина. Михеев, тогдашний начальник контрразведки, Сталину докладывал все. И по кому-то ударило сильно — как по Кириллу Афанасьевичу Мерецкову. А кто-то, как Буденный и Тимошенко, арестов и пыток избежали. Но в 42-м такого уже не было. Репрессии против генералов происходили точечные. И уже не мифические, заговорщицкие, а за реальные неудачные действия на фронте.

- В декабре 1941-го Сталин пишет записку Мерецкову, напутствуя того на освобождение Ленинграда - и обращается по имени отчеству. В стране было всего несколько человек, к кому Коба обращался столь уважительно...

- Понятно, почему зимой 1941-го и 42-го освободить Ленинград от блокады не удалось. И это не вина Мерецкова.

Что касается обращения по имени-отчеству. Вождь народов очень хорошо знал человеческую натуру. Если он хотел человека подкупить своим вниманием, он мог быть очень обаятельным.

- Прорыв блокады Ленинграда в январе-феврале 1943-го, операция «Искра» — это в первую очередь Мерецков? Или и Говоров тоже.

- Оба. Говоров, все-таки, в большей степени. Да, потери были большие. В частности, из-за невозможности широко использовать — как было на юге или в центральной полосе страны — артиллерию и бронетанковую технику. Из-за болот и рельефа. Сталин это чувствовал - и за большие потери с Мерецкова и Говорова за Ленинград не спрашивал.

Но вклад Кирилла Афанасьевича в освобождение Ленинграда нельзя преуменьшать. В отличие от большинства военачальников, которые действовали во всех природных климатических зонах страны — он почти всю жизнь воевал на севере. Это очень тяжело. Резервы, пополнения давали не ему — они шли на Сталинград, Курск, Белоруссию и Украину.

- В 1944-м освобождать Карелию и Северную Норвегию поручить, кроме Мерецкова, по сути, оказалось некому?

- Да, до него там был генерал-полковник Фролов. Не выдающийся полководец. Нужен был такой человек, который, как Мерецков, освоил формы и способы современной войны. С учетом северной специфики.

- Почему действия Мерецкова власти Норвегии оценили орденом Святого Олафа, высшей наградой королевства? Чем он там отличился?

- Мерецков точечно мог реализовать очень серьезные замыслы. Немцы, оборонявшие север Европы, представить не могли, что в этих краях можно эффективно использовать тяжелую бронетехнику. А Мерецков настоял, чтобы его фронту придали тяжелые танки КВ, и они в немалой степени решили успех его наступления сначала в Карелии, а потом и в Северной Норвегии. Он положил начало освобождению Норвегии — где, кстати, было реальное движение сопротивления нацистской Германии. А норвеги, реальные борцы против гитлеризма, высоко ценили настоящих воинов. И Красную Армию, которую к ним привел Мерецков, они воспринимали как настоящего союзника.

Генералы и маршалы, командующие советских фронтов в последний период войны: /слева направо/ маршал Иван Конев, маршал Федор Толбухин, маршал Александр Василевский, маршал Родион Малиновский, маршал Георгий Жуков, маршал Леонид Говоров, маршал Константин Р

МЕРЕЦКОВ — ПОКОРИТЕЛЬ ЯПОНИИ

- На нем — вместе с маршлом Василевским - главная заслуга в разгроме японцев летом 1945-го? 3 сентября 1945 его наградили Орденом Победы за разгром Квантунской армии.

- Мерецков, командуя 1-м Дальневосточным фронтом, без артподготовки и ударов авиации смог прорвать оборону японцев. Для них - как и для немцев на севере в 1944-м - это оказалось шоком. Японцы ведь изучали и наш, и немецкий опыт проведения наступлений. И считали, что ни одно наступление не начнется без короткой — 20-30-минутной, или глубокой артиллерийской подготовки по эшелонированной обороне. Мерецков опрокинул эти представления! Японцы не поняли, как оценить «наскоки» ударных батальонов русских — они поздно поняли, что это и есть настоящее наступление. А не отвлекающий маневр.

- Мерецков не стал поднимать авиацию из-за тропических ливней, а артиллерию не смог поближе подвести из-за размытых дорог и тяжелой местности? Или это в первую очередь неожиданный тактический ход?

- Чем полководец выдающийся отличается от просто даровитых? Он может на основных направлениях сконцентрировать основные силы, не размазывая их по всей линии фронта и неожиданно для противника — там, где надо его оборону пробить. Это, конечно, знает любой выпускник академии Генштаба, но далеко не все могут использовать законы войны. И лишь выдающийся полководец эти законы и может вписать в конкретную обстановку. Погода, рельеф, время суток, специфику противника с его боевым духом особенностями вооружений и т. д. Мерецков все это учел - и японцев разгромил.

- Мерецков входил в бывшие русские города Харбин и Порт-Артур?

- В воспоминаниях Василевского есть эпизод, как они с Мерецковым нашли в Порт-Артуре русское воинское кладбище и встретили там старого смотрителя мемориала — полковника русской императорской армии. Он, увидев погоны золотые и аксельбанты, (а они пришли в той форме, что были на Параде Победы в июне 45-го на Красной площади), прослезился. Последний русский полковник на этой земле 40 лет ждал такого мгновения. И наши маршалы тоже удержаться не смогли, у них глаза заблестели. Два поколения сошлись...

- За 10 послевоенных лет маршал Мерецков сменил 4 округа. По два-два с половиной года командующим одним округом — и дальше. И тоже все больше по северам — чего заслуженного человека так кидали по стране?

- После Великой Отечественной вышел приказ о новом окружном делении страны. И военных округов стало больше двух десятков. Почему? Военачальников оказалось столько, что надо было всех куда-то пристроить. Ну и армию предстояло реформировать. А Сталин, вынесший такую войну и перенесший несколько инсультов, к маршалам относился подозрительно. И вот эта система частой ротации военачальников по округам не давала им возможности укорениться, обрасти местными элитами, усилиться. Поразительно, но маршалы победы, бравшие города, боялись входить в кабинет Сталина в те годы. А начальника Генштаба Антонова (которому, кстати, маршала не дали) — отправили в Закавказский округ, фактически в ссылку.

- Мерецкову путь в руководство Генштаба или Миноброоны был заказан?

- Там выросли другие кадры. Новая формация. Армией руководили те, кто руководил штабами. Мерецкову места среди них не было — и он был помощником министра обороны...

- Известно отношение Хрущева к Мерецкову?

- Нет, они на фронтах не пересекались - Хрущев в войну был на юге (как и Брежнев), а Мерецков всю жизнь воевал на севере.

- Почему Мерецков ушел так рано, в 69 лет?

- Он перед смертью сильно болел. Испытания всей жизни его здоровье подорвали.

Кирилл Афанасьевич входит в главный пантеон великих русских военачальников Второй Мировой. Но даже октябрьский 1957-го года пленум партии показал, что боевые маршалы и герои, заходившие без страха в чужие столицы, в свою возвращались со страхом… Это поколение военачальников в чем-то оказались конформистами (не беря отдельных лиц) —и тем во многом сыграли против самих себя. Их превратили в икону — и то не всех…

НАШЕ ДОСЬЕ

Кирилл Мерецков родился 26 мая 1897 года в Рязанской губернии в крестьянской семье. В Гражданскую воевал на Восточном, Южном и Западном фронтах, трижды был тяжело ранен. В 30-е был начштаба Белорусского военного округа и Особой Дальневосточной армии. В 1936-37 годах, будучи военным советником у республиканцев в Испании, отличился в боях с фашистскими частями. За прорыв линии Маннегрейма получил звание Героя Советского союза и стал генералом армии. Перед началом Великой Отечественной был начальником Генштаба и заместителем наркома обороны страны. По делу, сфабрикованному в 1937-1938 годах, 23 июня 1941 года был арестован и более двух месяцев сдержался в Лефортово, где его пытали. После встречи в сентябре 1941-го со Сталиным руководил армией и фронтами на северо-западе, освобождал Норвегию, позже участвовал в разгроме Японии. Более 20 лет был депутатом Верховного Совета СССР. Награжден 7(!) орденами Ленина и Орденом Победы. Урна с прахом маршала Мерецкова захоронена в Кремлевской стене.