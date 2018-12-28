2018-12-28T15:49:45+03:00
Звезды

Стань первым посетителем родового поместья Тургенева

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» открывается после реконструкции
Александра СОТНИКОВА
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Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» открывается после реконструкции.Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» открывается после реконструкции.
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После масштабной реконструкции открывает двери для посетителей Государственный мемориальный и природный музей-заповедник Ивана Сергеевича Тургенева «Спасское-Лутовиново». В своем родовом поместье великий русский писатель создал шедевры психологической прозы «Рудин», «Дворянское гнездо», один из самых спорных романов 19 века «Отцы и дети», нашумевший роман «Накануне». Здесь, в гостях у Тургенева бывали Лев Толстой, Николай Некрасов, Афанасий Фет, Михаил Щепкин и многие другие представители русской культуры.

Фото предоставлено Министерством культуры РФ.

Фото предоставлено Министерством культуры РФ.

Вы можете стать одним из первых посетителей уникальной усадьбы-памятника. На открытии всех ждут 2 января, в 13.00 по адресу: Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново, улица Музейная, дом 3.

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