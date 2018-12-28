Лучшие российские сериалы уходящего года по версии "КП"

"Ненастье"

"Бога нет, а коммунизм мы решили не строить, но ведь нужна причина, чтобы верить друг другу".

Лихое время порождает лихих людей. Солдаты-афганцы, пришедшие с никому не нужной войны, оказались никому не нужны и на Родине, а тем паче в провинциальном Батуеве (у Иванова, автора романа, по которому снят сериал, - Свердловске). Менялась эпоха, и разве было кому-то дело до горстки психически и физически изнуренных молодых парней?

Чтобы как-то поддерживать однополчан, в Батуеве создается некое братство - организация "Коминтерн", в которой каждый, кто прошел Афган, может рассчитывать на всестороннюю поддержку. Людям, которые закалились в горниле войны, видели смерть близких, непоняты рефлексии мирного населения насчет шмоток, но жить они хотят, и по возможности хорошо.Иметь красивых жен и детей. А и те и другие, как известно, постоянно просят есть. В напряженный момент, когда коминтерновцы осознают, что помощи ждать неоткуда, они берутся за оружие. В то время человек с ружьем, который громит рынки или отстреливает других крепких парней по ресторанам, был вполне будничным явлением, поэтому чиновники не стали бить посуду по поводу солдатских разборок, решив разобраться "по-тихому", убрав с полля боя зачинщиков.

Главный герой Немец наблюдает за жизнью "Коминтерна" через прицел видеокамеры "Хитачи", ему как будто и дела нет до этой возни - командиров, захватов, арестов, братвы.Но спустя годы, уже будучи водителем инкассаторской машины, он ставит своих бывших сослуживцев, а нынче охранников-бойцов, под прицел и увозит в неизвестном направлении огромную сумму денег - 140 миллионов. Почему? Весь сериал - ответ на этот непростой вопрос.

Павел Деревянко в роли продажного мэраФото: кадр из фильма

"Домашний арест"

Сериал не показывали по ТВ, зато его с удовольствием смотрели не только Дмитрий Медведев и Никита Михалков, но и простые зрители великой страны.

Аркадий Борисович Аникеев, мэр города, очень похожего на Ярославль, попадается на взятке, когда его подставляет помощник, которого он всегда считал недалеким порученцем с низким айкью. Мэра отправляют до суда под домашний арест по месту прописки. Вот только беда - прописан он для ухода от налогов не в своей шикарной вилле, а в старой коммуналке. Тут-то и приземляют воспарившего Аникеева его бывший соседи - Иван Самсонов с семьей и Марина Сергеевна Былинкина, доцент университета. И становится Аникееву, у которого одна задача - вернуться назад, не по себе от увиденного и пережитого. А пережить в эти дни ему предстоит очень многое - и продажных ментов, и нелепых адвокатов, и дерзких коллекторов, и предательство жены, и даже приезд президента...

Александр Петров в сериале "Звоните Дикаприо"Фото: кадр из фильма

"Звоните ДиКаприо"

Проблемы ВИЧ в сериале Жоры Крыжовникова не были переданы так, как этого хотелось бы многим, но эти многие, согласные с персонажем сериала - охранником больницы, от души позлорадствовали над печальным концом кучки зажравшихся тунеядцев.

Молодой, но уже знаменитый актер Егор Румянцев ведет развязную жизнь - он не считает ни денег, ни женщин. Однажды на съемочной площадке кто-то из коллег между делом сообщает ему о смерти их старой разбитной знакомой. Причина смерти - СПИД. Понимая, что он тоже когда-то спал с ней, Егор решает (трезвая мысль!) провериться на вероятное заболевание. Результат оказывается положительным, и жизнь его с этого момента летит к чертям, как, впрочем, и жизни всех его окружающих.

анна Михалкова в сериале "Обычная женщина"Фото: кадр из фильма

"Обычная женщина"

Сериал впервые был показан в Каннах, а снял его режиссер Борис Хлебников, которого все очень полюбили после "Аритмии".

Марина Лаврова заправляет небольшим, но очень элитным агенством, которое оказывает интимные услуги. Дорого. Надежно. Без широкой огласки и рекламы. У Марины есть муж и двое детей, но в этой внешне благополучной семье правая рука не знает, что творит левая, и каждый живет в своем мирке, уверенный в своей абсолютной правоте. Марина - в том, что надо зарабатывать деньги, муж - в том, что интрижка - не измена, старшая дочь - в том, что она может делать то что хочет, а младшая - в том, что она никому не нужна. Так и жили бы они дальше душа в душу, если бы в один день одну из Марининых "ночных бабочек" не нашли вдруг в гостиничном номере с чулком на шее. Дальше события развиваются как в ускоренной киносъемке, а отлаженная схема отличной жизни дает сбой, и жизнь эта рушится как карточный домик.

Измена могла стоить жизни многимФото: кадр из фильма

"Частица Вселенной"

Сериал, почему-то проданный Первым каналом как сериал про Подвиг и Любовь, оказался очень крепким психологическим триллером про Роковую Ошибку, Измену и Космос. Идея сериала зародилась 10 лет назад, а сняли его еще в 2016-м, но до зрителя он добрался лишь спустя два года.

Многолетние изматывающие тренировки окончены, космический корабль стоит под парами на Байконуре - три российских астронавта Команин, Яшин и Кутовых готовы к полету. Накануне столь важного решения принимает другое не менее важное решение и жена Команина - она сообщает супругу, что уходит от него к другому. Мол, муж слишком долго жил в своей скорлупе и упустил красавицу жену, а она - порх и уже далеко. Момент был выбран очень неудачный - тестировавший космонавтов психолог враз расколет разлад в семье Команиных и заменит его. Команин просит до отлета ничего не говорить никому. Но шила в мешке не утаишь, тем более когда оказывается, что коварным соблазнителем является командир корабля Яшин. Вскоре двоим мужчинам предстоит оказаться в открытом космосе, и их жизнь и смерть там будут только на их совести, отданы под только под их личную ответственность. Нажми не ту кнопочку - и нет соперника. Сможет ли раненный в самое сердце Команин проявить железную выдержку и устоять перед соблазном отомстить любовнику жены?