Александр Колпакиди: Степан Бандера был хитрым религиозным фанатиком и ничтожеством

ПО КЛИЧКЕ «БАБА»

- Отчего у Степана Бандеры было столько кличек?

- А вы сами подумайте, что это за «вождь», у которого были клички Баба, Серый? Он был мелкий - 158 сантиметров, волосы на лице не росли. Голос писклявый. В детстве кошек мучил. Лично в терактах не участвовал. Но отдавал команды на убийство. Говорят «Бандера создал ОУН». Но создатель Организации украинских националистов - Евген Коновалец, которого убил сотрудник НКВД Павел Судоплатов! А Бандера инициировал теракты против поляков — и они спровоцировали ответные жесткие меры, это уронило численность организации.

Создатель Организации украинских националистов - Евген Коновалец

- Почему поляки в 1934-м не казнили Бандеру за убийство своего главы МВД Бронислава Перацкого?

- Странное решение - смертный приговор огласили, но Бандеру не повесили... При том, кроме Перацкого и других крупных польских деятелей украинские националисты убили, например, Тадеуша Голувко — очень влиятельного в Польше человека. Но казнь Бандеры могла вызвать волнения на Западе Украины.

- Исполнители терактов со стороны ОУН были хорошо подготовленными боевиками?

- Человек, который убил главу польского МВД Перацкого, ОУНовец, позже должен был убить американского президента Рузвельта. Документы об этом опубликовало ФБР.

- Замначальника 2-го отдела абвера Эрвин Штольце утверждал, что Бандера начал сотрудничать с разведкой Третьего рейха до войны.

- С самого начала создания ОУН его лидеры работали на разные разведки. Когда будущего главного конкурента Бандеры, Андрея Мельника судили — его судили за шпионаж в пользу Германии! В современной мировой истории не было другой такой организации, как ОУН, лидеры которой шпионили бы на такое количество иностранных разведок. По разным данным - от 8 до 12!

- Эти разведки — главный источник денег у Бандеры и других лидеров ОУН на жизнь в Европе?

- Шпионажем они занимались не из любви к искусству. Деньги брали у немцев, в первую очередь. Была и система взносов - на Галичине, например, действовала сеть магазинчиков.

Степан Бандера был хитрым религиозным фанатиком и ничтожеством

«ПРОСТО АНТИСЕМИТЫ»

- 25 июня 1941 года Бандера получил письмо от своего соратника Ярослава Стецько о том, что под руководством ОУН создаются отряды украинской милиции для «уничтожения евреев». Реакция Бандеры?

- Бандера осуществлял полное руководство Организацией Украинских Националистов в то время. Но находился на немецкой территории, которая прежде была территорией Польши. А во Львове в эти самые дни, обманув немцев, провозглашали «украинскую независимость». При участии этого бандеровского друга Стецько, стопроцентного антисемита.

- В июле 1941-го немцы Бандеру в Кракове арестовали и посадили. Но в 73-м бункере Целенбау он имел камеру из двух комнат с мебелью и коврами. Не ходил в тюремной робе, получал посылки и газеты. Встречался с женой. А питался… в столовой команды СС. Почему немцы создали ему особые условия?

- Немцы были уверены, что Бандера им пригодится - собирались его использовать на востоке. Ряд высоких чинов немецкой армии были недовольны тем, что лидер ОУН сидит, вместо того, чтобы активно использовать его на территории Украины. Его абвер пытался вытащить.

Соратник Бандеры Ярослав Стецько

- Как он, находясь пусть и в комфортном, но все же заключении в Германии, смог создать Антибольшевистский фронт народов Европы в 1943-м году?

- Вообще-то этот «фронт народов» создавали на Украине Роман Шухевич и компания - на Волыни, тогдашней немецкой территории. Набрали каких-то несчастных грузин и таджиков. Это был чисто пропагандистский ход. Идею эту ОУН взяла у поляков, у организации «Прометей».

«УЖАСНЫЙ СКЛОЧНИК»

- Бандера в 1944-1945 годах встречался и с шефом абвера Канарисом и с командующим «добровольческими соединениями» генералом Кестерингом. Кестеринг привлекал Бандеру для выполнения «важных заданий». Каких?

- Сотрудничество плотное с немцами ОУНовцы возобновили еще до освобождения Бандеры — руководил этим Шухевич. Еще во второй половине 1943-го. После того, как немцы увидели эффективность такого сотрудничества, они выпустили Бандеру. Когда наши войска освободили Львов, то смогли захватить документы, где были детали переговоров , которые от ОУН вел капеллан Иван Гриньох, он же Герасимивский. Нынешние деятели украинских националистов выдают это за работу по «налаживанию международного сотрудничества»!

- Дивизия СС «Галичина» имела прямую связь с ОУН?

- Эту дивизию они называют «сечевыми стрельцами»! Остались воспоминаний одного из связников, который говорил, что Бандера не советовал «связываться с немцами». При том у Шухевича был ближайший друг - он оказался в дивизии СС «Галичина». После войны он руководил у Бандеры службой, которая сотрудничала с английской разведкой и засылала диверсантов. Почему он туда решил вступить - ОУН заслали в «Галичину» группу своих активистов. И в решающий момент им надо было обученных людей с оружием увести в лес.

ДРУГ АНГЛОСАКСОВ

- Когда началось сотрудничество Бандеры с американской и британской разведками ?

- ОУНовцы после Сталинграда, и особенно после Курска изменили ориентацию. Начали нащупывать контакт со спецслужбами Великобритании и США.

Не убил бы Бандеру агент КГБ - никто бы про Степана сейчас и не вспомнил!Фото: EAST NEWS

- Бандера в этом участвовал?

- Он вообще-то был ужасный склочник. Не один раз раскалывал эту организацию. Расплевался с Николаем Лебедем (он же Скиба) - когда тот руководил организацией после ареста Бандеры. Потом с Львом Ребетом расплевался. Бандера все время дробил ОУН.

- С кем Бандера больше работал - с англичанами или с американцами?

- Когда ОУН раскололась, американцы стали работать с организацией Лебедя, а англичане - с организацией Бандеры: шпионские школы, заброска парашютистов на Украину.

БАБНИК И МАЗОХИСТ?

- Соратник Бандеры Матвиенко писал, что глава ОУН был бабником, бил жену, трясся над деньгами.

- Может, он бабником и был, но женщины на него особого внимания не обращали.

- Офицер абвера Штольце писал, что в 1940-м Бандера получил от абвера крупную сумму на финансирование подполья — и перевел ее на свой счет в Швейцарию…

- Все показания немцев — на их совести, никто это документально подтвердить не может. С другой стороны — зачем офицеру абвера врать ?

- Бандера был садо-мазохистом? Есть воспоминания, что он в юности сам себя бил ремнем и прижигал пальцы?

- Он с детства себя тренировал. Он вырос в фанатичной семье с отцом — униатским священником, и мать его из семьи священников. Понять феномен Бандеры без униатства невозможно. Вся бандеровщина держится на униатстве. Оно агрессивно . У них есть противник, с которым они готовы бороться до конца. Его отец был капелланом в украинской армии в войне против Польше.

- Бандеру охраняли боевики службы безопасности ОУН?

- СБ ОУН была организацией в организации. Она была мощной структурой еще до войны. Ее Бандера и Шухевич всячески пестовали. Это была служба с функциями разведки и контрразведки.

«ИХ КОРОНКА — КУЛЬТ МУЧЕНИКА»

- Почему его охрана проворонила покушение?

- В 1959 году все уже думали, что Бандеру оставят в покое. Партизанское движение на Украине кончилось. Никакой угрозы сам Бандера не представлял. Их меньше спонсировали, ОУНовцы прозябали. Никто не думал, что у Хрущева хватит ума организовать убийство Бандеры. Не убил бы Бандеру агент КГБ Богдан Сташинский - никто бы про Степана сейчас и не вспомнил!

- Он убил его пистолетом-шприцем с цианистым калием?

- Не пистолетом, а ручкой. Спрятанной в газете. Охранник Бандеры проводил его до подъезда и ушел.

Могила Бандеры в ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Почему его хоронили в Мюнхене с такой помпой - несколько тысяч человек, сотни венков?

- Сразу оценили пропагандистский эффект такого убийства. Появился мученик! У униатов вообще коронка — культ мучеников. Бандера подходил идеально: отсидел в польской и немецкой тюрьмах и главное - убит агентом чекистов! При том, что более талантливого и толкового лидера ОУН Льва Ребета нынешние националисты не вспоминают вообще.

- То, что бандеровцы убивали своих же украинцев, сейчас тоже никто не вспоминает?

- Если посмотреть, кого именно они убивали во время терактов в предвоенной Польше, то самый большой процент будет украинцев. Не поляков, не евреев, не русских. То есть - убивали коммунистов и своих националистов, которые были с ними не согласны. Кстати, Гавриила Костельника, священника, который призывал у объединению, ОУНовцы тоже убили. Сразу после службы.

- Ряд исследователей биографии Бандеры называет его фашистом…

- Как и хорватские усташи, бандеровцы принадлежат к числу последователей фашизма малых наций. Фашизм малых наций, как у усташей и украинцев— самый опасный. По количеству жертв они превосходят всех.

НАШЕ ДОСЬЕ

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в Королевстве Галиция и Лодомерии Австро-Венгерской империи (ныне Ивано-Франковская область Украины) в семье священника. Его клички при работе в подполье Баба, Малый, Серый, Рых, Крук, Лис. С 1929 года член ОУН, организатор терактов против поляков, позже против представителей советской власти. Из польской тюрьмы, где сидел за организацию убийства польского главы МВД, был освобожден немцами в 1939-м. Зимой 40-го инициировал раскол ОУН. С лета 41-го по сентябрь 44-го находился в заключении у немцев, откуда свободно руководил действиями ОУН. В последние годы жил в Мюнхене, где в 1959 году был убит агентом КГБ Богданом Сташинским.