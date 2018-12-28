Рейтинги вузов России 2018
Рейтинги государственных и негосударственных вузов России 2018 со средними баллами ЕГЭ
Исходя из данных о приеме абитуриентов, составлены рейтинги вузов России 2018Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
В 2018 году Высшая школа экономики совместно с Рособрнадзором и Министерством высшего образования и науки провела Мониторинг качества приема в российские вузы. Исходя из данных о приеме абитуриентов, составлены рейтинги вузов России 2018.
Рейтинг вузов по среднему баллу зачисленных
Рейтинг вузов с самыми сильными филиалами (со средними баллами ЕГЭ)
Топ-20 негосударственных вузов (со средними баллами для поступления)