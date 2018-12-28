2018-12-28T19:42:35+03:00
Общество

Рейтинги вузов России 2018

Рейтинги государственных и негосударственных вузов России 2018 со средними баллами ЕГЭ
Ксения АДАМОВИЧ
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Исходя из данных о приеме абитуриентов, составлены рейтинги вузов России 2018Исходя из данных о приеме абитуриентов, составлены рейтинги вузов России 2018Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В 2018 году Высшая школа экономики совместно с Рособрнадзором и Министерством высшего образования и науки провела Мониторинг качества приема в российские вузы. Исходя из данных о приеме абитуриентов, составлены рейтинги вузов России 2018.

Рейтинг вузов по среднему баллу зачисленных

Рейтинг вузов по среднему баллу зачисленных

Рейтинг вузов с самыми сильными филиалами (со средними баллами ЕГЭ)

Рейтинг вузов с самыми сильными филиалами (со средними баллами ЕГЭ)

Топ-20 негосударственных вузов (со средними баллами для поступления)

Топ-20 негосударственных вузов (со средними баллами для поступления)

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