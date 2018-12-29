2018-12-29T10:36:41+03:00
Спорт

Видео четверного прыжка Алины Загитовой на льду показал ее тренер

Российская фигуристка пока что делает его "со страховкой" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Олимпийская чемпионка 2018 Алина Загитова перед новогодними праздниками продолжает усиленные тренировки. В сети появилось видео, на котором четко видно, как она разучивает четверной прыжок - флип. Пока что правда делает со специальной "страховкой".

Видеозапись попытки четверного прыжка выложил в сеть тренер Сергей Розанов, который работает вместе с командой Этери Тутберидзе. Прыжок флип в четыре оборота - один из самых сложных в фигурном катании.

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@azagitova в работе, над более сложными элементами #teamtutberidze #alinazagitova
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Кроме того, в Инстаграме Розанова появилось видео четверного флипа другой фигуристки из группы Тутберидзе - молодой Александры Трусовой. Она освоила уже немало прыжков в четыре оборота, сделав многие первой в истории фигурного катания.

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Quad flip from @avtrusova #teamtutberidze #alexandratrusova #russia #moscow #quadflip #4flip
1434 отметок «Нравится»54 комментариевInstagram

На недавнем чемпионате России в Саранске, напомним, Алина Загитова заняла пятое место. Но пробилась в сборную страны на чемпионат Европы в Минск. Поскольку первые три призера турнира не прошли на европейское первенство из-за возрастного ценза.

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