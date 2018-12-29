2018-12-29T10:56:27+03:00
Политика

Первый участок трассы «Таврида» уже открыли

Все идет по плану, до конца года заработают и остальные участки первой очереди
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Во время открытия движения транспорта по двум полосам в рамках запуска первого этапа трассы "Таврида" на 190-километровом участке от Керчи до Симферополя. ФОТО Сергей Мальгавко/ТАССВо время открытия движения транспорта по двум полосам в рамках запуска первого этапа трассы "Таврида" на 190-километровом участке от Керчи до Симферополя. ФОТО Сергей Мальгавко/ТАСС
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Тихо и практически без помпы утром субботы прошло открытие для автомобильного движения первого участка первой очереди на Федеральной автомагистрали «Таврида», которая должна связать Керчь с Симферополем и Севастополем. Первым по новой автомобильной дороге проехал глава Крыма Сергей Аксенов. В оставшиеся дни до конца года движение будет открыто и на трех остальных участках, и Крымский (Керченский) мост получит логичное продолжение в виде современной автострады до Симферополя. Пусть пока еще и не до конца завершенной, но выполненной исключительно по современным технологиям.

Напомним, первая очередь «Тавриды» включает в себя две полосы автомобильной дороги от Керчи до Симферополя. Ее и планировалось завершить к концу 2018-го. После завершения строительства второй очереди «Таврида» будет представлять четыре полосы для движения автомобилей от Керчи через Симферополь до Севастополя и в обратном направлении. И завершить этот этап проекта планируется до конца 2020-го. Тогда пропускная способность автострады составит до 40 тысяч автомобилей в сутки, и «Таврида» превратится в полноценную транспортную артерию, один из важнейших элементов логистической инфраструктуры в масштабах всей страны.

Завершение работ точно в запланированный срок и открытие движения по новой автотрассе – это не просто подарок к Новому Году жителям Крыма и Кубани, проживающим по обе стороны от знаменитого моста, а и всем россиянам. В первую очередь тем из них, кто планировал отправиться на «зимние каникулы» в Крым. И нет сомнений, что их число теперь возрастет в разы по сравнению с прошлыми годами. Это еще и свидетельство того, что российская экономика в состоянии реализовывать проекты в самых сложных условиях. При внешнеполитическом давлении и экономических санкциях. Еще это и свидетельство безрезультатности усилий наших западных «партнеров», включая США и Евросоюз, добиться путем попыток удушения российской экономики своих политических целей.

Было бы реально глупо отрицать, что санкции не имеют никаких последствий. Имеют. Развитие нашей экономики они пытаются замедлить, как только могут. И кое-что у «партнеров» в этом отношении получается. Но вот добиться конечного результата они явно не в состоянии.

Полностью первая очередь «Тавриды» заработает уже послезавтра, 31 декабря. Так что – все идет по плану.

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