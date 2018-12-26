Дима Билан: О детях думаю, но семью буду прятать

- Дима, ты в детстве писал письма Деду Морозу?

- Два письма написал, а потом увидел, что родители прячут какие-то свертки ночью и понял, что Деда Мороза нет.

- А куда подарки прятали?

- Под елку. А когда отмечали в деревне, то под подушку. Я помню, что в письме просил у Деда Мороза железный конструктор. Я тогда вертолеты собирал.

- Где Новый год будешь отмечать?

- На работе. У меня уже запланировано выступление. 31 декабря поеду в большой продуктовый магазин, наберу там четыре телеги еды с расчетом, что готовить буду много. Какие-то блюда, которые не успеем съесть за столом, заверну гостям с собой. Я с детства люблю готовить. Точно сделаю свой фирменный салат «Мимоза»!

В интернете не знакомлюсь

- Кого в гости ждешь?

- Собирается большая компания друзей из разных стран.

- Твоя младшая сестра Аня, которая учится в Штатах, приедет?

- Пока не знаю, но вроде собиралась.

Если ты хочешь быть счастливым, будь тихо счастлив у себя дома.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Ты ее, кстати, не хочешь забрать оттуда?

- Она уже взрослая, ей 22 года, у нее есть своя голова на плечах. Аня сама должна определиться со своей жизнью. Ну а я, как помогал ей, так и буду помогать. Она учится на режиссера.

- Твоя старшая сестра Лена в интервью «Комсомолке» сказала, что ты периодически знакомишь ее со своими дамами, но принципиально не показываешь свою личную жизнь поклонникам. Почему прячешься?

- Мне кажутся странными люди, у которых все на виду. Время такое, мы как на ладони, пароли от телефонов, от сайтов, от почты не такая уж тайна. Мы порой не знаем, кому отвечаем в соцсетях, куда отправляем сообщение, кто его видит. Чем больше мы раскрываемся перед киберпространством, тем больше опасность ничего не оставить для себя.

- Ты в интернете принципиально не знакомишься?

- Я не видел счастливых людей, которые нашли друг друга с помощью сайтов знакомств. Статистика, может быть, и говорит обратное, но мне такие пары не попадались. Не верю я и в то, что можно создать семью, придя на реалити-шоу. На мой взгляд, эти отношения абсолютно ничем не заканчиваются. Все, что делается вне камер, - гораздо надежнее.

- И как долго будешь скрывать личную жизнь?

- Всегда буду максимально скрывать. Но личная жизнь, поверьте, у меня есть. Если ты хочешь быть счастливым, будь тихо счастлив у себя дома.

Одна из стен в загородном доме Билана выложена кирпичами XIX века. Фото: instagram.com/bilanofficial

В родословной нашел царский след

- Не пробовал составить свое генеалогическое древо?

- После фильма «Герой», где я сыграл белого офицера, я попытался узнать историю своего рода. Специальная команда летала по всей России. Выяснилось, что мой прадед по папиной линии служил в сотне Николая II, занимался наездническим делом, преподавал детям. У него осталось много подарков, некоторые - от царской семьи. Например, старинный сундук с вензелями.

У моего дяди нашлось письмо, в котором рассказывается: Николай II своей сотне, в которую входил мой прадед, отдал ценные вещи и сказал: «Мы вас распускаем, впереди революция». Оказывается, все это витало в воздухе, у Николая было предчувствие конца. Я горд, что у меня такие предки. Но нужно детальнее во все это погрузиться. Пока не докрутил до конца свою родословную, не всех нашел.

- Но все это надо кому-то потом передать. Должно быть какое-то продолжение.

- А вы сомневаетесь в этом? Передам. Вы думаете, я буду это скрывать? Нет, я буду этим гордиться.

- Есть планы обзавестись потомством?

- Есть. Но как я и говорил ранее, свою семью я не покажу.

Джексону понравилась моя песня

- Майкл Джексон во время своего последнего визита в Россию как раз выступал на «Динамо», где будет премьера твоего нового шоу «Планета Билан». Ходят легенды, что ты был знаком с Джексоном.

- Это абсолютная правда. Мне очень повезло. Семья принца Брунея Азима, которые являются моими поклонниками, позвали меня на вечеринку, которая проходила в замке, принадлежащем султану Брунея. Там были Майкл Джексон, Дайана Уорвик - родственница Уитни Хьюстон. Вечеринка была закрытой - приглашенных около 50 человек.

Помню, принц попросил меня спеть «Number One Fan». Майкл сидел скромно в углу на корточках и слушал. Мне тогда казалось, что я этого действительно достоин. Проходит время, потом ты думаешь: надо же, я как-то с легкостью к этому относился.

- А Джексон выдал какую-то реакцию, ему понравился твой голос?

- Нас представили после моего выступления. Он сказал, что ему понравилась моя песня. Помню, он по-отечески коснулся ладонью моей щеки и сказал: «So Nice!» («Как мило!»).

Мне кажется, вслед за ним ушла сказка о недоступности знаменитостей. Сейчас артисты благодаря интернету стали максимально доступными. Поэтому увидеть кого-то в магазине случайно - это уже не вызывает такого восторга, как это могло вызвать в то время.

- И каждый может тебе что-то плохое написать. Когда ты заболел (врачи диагностировали у артиста пять межпозвоночные грыж. - Ред.), в интернете начали всплывать жуткие баннеры «Похороны Билана».

- Я с этим явлением долго сживался. Сегодня сложно вообще найти правду. А тем более в интернете. И этим, конечно же, многие пользуются.

Сейчас гиперискренность в моде. Когда человек полностью выкладывает свою жизнь, и в этом даже соревнуются люди. Я понимаю эту природу. И периодически даже могу сесть и высказать свое мнение. Но в клипах, несмотря на уговоры режиссеров, отказываюсь материться. Не хочу предавать себя. Хотя в жизни спокойно матерюсь. Нам артистам почему-то ставят в укор, что мы лицемеры - на экране одни, а дома другие.

- С чего это началось?

- Ксюша Собчак первой озвучила эту мысль. Это, наверное, нормальная эволюция, кто-то должен был быть таким ярким рупором. Но сейчас почему-то все начало переворачиваться с ног на голову. Время диктует артисту быть максимально трэшовым. Но на мой взгляд, трэшовым - это не значит честным.

Артист не обделен вниманием поклонниц, но решил не показывать своих подруг в соцсетях.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Худел от усталости

- Ты как-то побрился налысо. Зачем?

- Коллеги сразу подумали, что со мной что-то странное происходит. А я просто жил-жил себе и подумал: а кто мне сказал, что я не могу побриться налысо? Побрился и стал наблюдать за реакцией.

- Многие подумали, что ты болеешь.

- Я на самом деле устал.

- От чего?

- Очень много ответственности. И общения. Бесконечные звонки, и нет четвертой стены, в которую можно отвернуться, выдохнуть и опять пойти работать.

- Поклонники сильно переживали - ты тогда так сильно похудел, словно сел на изнуряющую диету.

- Да, я был похож на скорбь всех народов. Чувствовал, что теряю силу. Для меня это было странно, поскольку привык, что у меня всегда много энергии. Какое-то выгорание внутреннее произошло. Но все это в прошлом - сейчас я уже в норме.

Была еще история со спиной, с межпозвоночными грыжами, с которыми я боролся. Плюс я устал от «Голоса». Просто сумасшедшие месяцы перед этим были. И на фоне этого мне захотелось переродиться. И я взял да и побрился.

- И как ты восстанавливался?

- По-новому начал относиться к работе. Хотя слово «нет» очень сложно говорить. Мне вообще оно очень трудно дается.

- Непонятно в чем проблема: ты успешный артист. Чего уж скромничать, состоятельный человек. А деньги дают свободу. У тебя уже такой статус, что ты можешь спокойно делать паузы.

- Свободу дает фантазия. Если она у тебя большая, если тебе интересно жить, ты не купишь это ни за какие деньги. Деньги - это производная все-таки. Что касается отпуска, то сейчас я стал смело брать паузы. С удовольствием гоняю на велосипеде, на квадроциклах. Поднимаюсь в горы, езжу в Непал. Жизнь - это сплошное приключение.

Другой вопрос, когда ты уставший, ты ничего вокруг не видишь, не замечаешь сказку.

Я узнал жизнь гораздо больше за последние два года. Детство закончилось, я вырос. Это связано и с личными переживаниями и с планами, которые не воплотились в жизнь. Это был сложный период. Не мой стиль выворачивать кишки наружу, но я пытался создать семью - и не случилось...

МЕЖДУ ПРОЧИМ

«Деньги вкладываю в антиквариат»

- На что ты деньги тратишь с удовольствием?

- На какое-то техническое оснащение мне никогда не жалко.

- А антиквариат?

- Да, я люблю блошиные рынки. Если появляется свободный день, сразу иду туда - пообщаться с человеком, который возит всякие раритеты.

- И какие трофеи у тебя есть?

- Одна из стен в моем доме выложена кирпичами ХIХ века. Они украшены вензелями. Мне их привезли из Питера - они остались от демонтажа старинных зданий.

- А еще что?

- Радиомагнитолы, старинный пленочный фотоаппарат. Часы с боем XIX века недавно себе в Перми приобрел. Нашел шкатулку - тоже XIX век, сделанную в Швейцарии.

Глядя на такие покупки, ты понимаешь, что владеешь каким-то кусочком времени, которое еще и можно пощупать. Поскольку мы все чаще плачем о том, что время не удержать, оно действительно ускоряется, ты хоть какие-то эмоциональные островки для себя создаешь.

КСТАТИ

Когда меня ограбили, Пугачева предложила помощь

- 6 февраля в ВТБ Арена премьера шоу «Планета Билан». Чем удивлять будешь?

- Это фильм, сыгранные вживую. После концерта выйдет кино, снятое без монтажа на моем шоу. Я разделил 17 лет на сцене на пять творческих эпох. Все это будет рассказано одной большой историей. Зрителям вручат 3D-очки с разноцветными стеклами. Действие будет происходить в нескольких реальностях, и в некоторых номерах можно будет выбрать, как ты хочешь смотреть концерт - через розовые стекла или через синие. Это тоже ноу-хау.

- Режиссер шоу Ева Габулова призналась, что уговаривает тебя появится обнаженным в начале концерта. Что ты ей ответил?

- На сцене порой доходишь до такого состояния, что иногда хочется просто умереть - не то, что раздеться. Мало того, снять кожу хочется иногда от экстаза. Так что, думаю, будут врезки неожиданные.

- У тебя там куча трюков, включая полеты. Оформляется какая-то страховка от возможных травм?

- У меня давно жизнь застрахована. Но такое ощущение, что я в принципе уже ничего не боюсь, потому что массу всего в своей творческой жизни уже попробовал.

- А голос застрахован?

- Естественно. Я окончил в Гнесинское училище по специальности «классический вокальный исполнитель», поэтому в моей жизни был оперный класс, когда нужно было бегать по сцене, лежать, тебя убивают, но ты поешь свою последнюю арию. Благодаря полученному образованию пою хоть во сне.

- Аллу Пугачеву пригласишь? Она обычно не пропускает твои шоу.

- Конечно. Она удивительная. Некоторое время назад мой дом ограбили. Я был расхлябанным в этом смысле, теперь уже все серьезно, появилась охрана.

Когда меня ограбили, Алла Борисовна позвонила: «Я слышала, что у тебя вынесли будь здоров сколько. Может быть, тебе нужна поддержка? Я могу, без проблем». Я приехал к ней на встречу, мы пообщались. Конечно, я был удивлен, что она предложила мне финансовую помощь, приехала с огромной пачкой денег. Но я не мог себе позволить взять деньги. Хотя я понимал этот светлый порыв с ее стороны. И такие вещи остаются в памяти. Ты понимаешь, что в такие моменты не одинок.

ПОЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЕЛЯМ «КП»

Давайте держать друг друга в тонусе!

- В этом году Дима Билан что себе загадает?

- Не знаю. Здоровье начинаешь уважать все больше и больше. Естественно, не только свое, но и близких. Еще хочется, чтобы войны не было, например.

- Тревожно?

- Есть моменты. Вообще воспаленный мир какой-то. В выходные хоть и не отключаю телефон, но новости стараюсь не читать, а то так можно расшатать себе нервную систему. Ну и поругаться с большим количеством людей.

- Что ты можешь пожелать читателям «КП» в наступающем году?

- Огромнейший привет читателям, писателям, всем, кто причастен к «Комсомольской правде». Обязательно читайте, будьте в курсе. Хороших вам новостей в новом году, ну и, конечно, здоровья. Давайте держать друг друга в тонусе. Будем стараться производить хорошие новости.