Самые яркие цитаты 2018 года: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»

Самые яркие цитаты 2018 года и их авторы - высказывания, которые запомнились:

Павел МАЙКОВ, актер:

«Сериал «Бригада» - это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал».

Павел МАЙКОВ.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Роберт ДЕ НИРО, актер, - о Трампе:

«Наш главный ребенок, главный сопляк... Главнокомандующий сопляк».

Роберт ДЕ НИРО.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Раиса КАРМАЗИНА, депутат Госдумы, - о скандале в парламенте с приставаниями к журналисткам:

«Ко мне никто не домагивался! Была в 300 раз красивее, чем они! И не глупее их! С 18 лет никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся - влепила бы!»

Раиса КАРМАЗИНА.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Татьяна БУЛАНОВА, певица:

«Отдам в хорошие руки бывшего мужа. Любит уход, заботу, поплакаться, вкусно покушать, поспать, много врет, но очень добрый человек. Оставила бы себе, но я его недостойна».

Татьяна БУЛАНОВА.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

«Каждая проститутка - это отличный работник сельского хозяйства! Как она будет обращаться с коровой! А сейчас они доят только козлов».

Виталий МИЛОНОВ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Петр ПОРОШЕНКО, президент Украины:

«Я не люблю деньги!»

Петр ПОРОШЕНКО.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вадим РАБИНОВИЧ, депутат Верховной рады Украины:

«Почитал новый украинский учебник географии для 8-го класса. Слушайте, нельзя такой бред писать: «Генетической украинской пшеницей питается весь мир... украинцы в космической области сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые... украинская народная мелодия положена в основу любой европейской музыки...» Скромнее надо быть».

Вадим РАБИНОВИЧ. Фото: youtube

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Беларуси, - журналисту:

«Говорят, что у меня двойник работает... Ты иногда меня-то щупай».

Александр ЛУКАШЕНКО.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга БУЗОВА, певица:

«Я сейчас больше нужна стране, чем мужчине».

Ольга БУЗОВА.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ксения СОБЧАК, журналист:

«Алкоголь - это очень страшно, но и я как бы не трусиха!

Ксения СОБЧАК.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Вера ГАНЗЯ, депутат Госдумы, - о своей зарплате:

«Где-то 380 тысяч рублей получаю... От этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. У тех, у кого другие доходы есть, им проще».

Вера ГАНЗЯ. Фото: instagram.com/veraganzya

Андрей ПИРОЖКОВ, депутат гордумы Екатеринбурга:

«ГУЛАГ - хорошая вещь на самом деле. Людей отправляли под надзор работать на благо общества - от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные - насильники и убийцы - чифирят и больше ничего не делают»

Андрей ПИРОЖКОВ. Фото: cod66.ru

Наталья СОКОЛОВА, министр труда и занятости Саратовской области:

«На прожиточный минимум жить можно! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково! Но мне статус не позволяет»*.

*Была уволена за эти слова.

Наталья СОКОЛОВА. Фото: Архив «КП»

Андрей ПАРУБИЙ, спикер Верховной рады Украины:

«Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович Гитлер в 30-х годах... не забывать вклад фюрера в развитие демократии».

Андрей ПАРУБИЙ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наталья ЖДАНОВА, экс-губернатор Забайкальского края, - уходя в отставку:

«Простите меня. И я прощаю всех, кому должна».

Наталья ЖДАНОВА. Фото: wikipedia.org

Виктор ТОМЕНКО, врио (на тот момент) главы Алтайского края:

«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя».