Самые яркие цитаты 2018 года: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Самые яркие цитаты 2018 года и их авторы - высказывания, которые запомнились:
Павел МАЙКОВ, актер:
«Сериал «Бригада» - это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал».
Павел МАЙКОВ.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ
Роберт ДЕ НИРО, актер, - о Трампе:
«Наш главный ребенок, главный сопляк... Главнокомандующий сопляк».
Роберт ДЕ НИРО.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Раиса КАРМАЗИНА, депутат Госдумы, - о скандале в парламенте с приставаниями к журналисткам:
«Ко мне никто не домагивался! Была в 300 раз красивее, чем они! И не глупее их! С 18 лет никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся - влепила бы!»
Раиса КАРМАЗИНА.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Татьяна БУЛАНОВА, певица:
«Отдам в хорошие руки бывшего мужа. Любит уход, заботу, поплакаться, вкусно покушать, поспать, много врет, но очень добрый человек. Оставила бы себе, но я его недостойна».
Татьяна БУЛАНОВА.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
«Каждая проститутка - это отличный работник сельского хозяйства! Как она будет обращаться с коровой! А сейчас они доят только козлов».
Виталий МИЛОНОВ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Петр ПОРОШЕНКО, президент Украины:
«Я не люблю деньги!»
Петр ПОРОШЕНКО.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Вадим РАБИНОВИЧ, депутат Верховной рады Украины:
«Почитал новый украинский учебник географии для 8-го класса. Слушайте, нельзя такой бред писать: «Генетической украинской пшеницей питается весь мир... украинцы в космической области сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые... украинская народная мелодия положена в основу любой европейской музыки...» Скромнее надо быть».
Вадим РАБИНОВИЧ. Фото: youtube
Александр ЛУКАШЕНКО, президент Беларуси, - журналисту:
«Говорят, что у меня двойник работает... Ты иногда меня-то щупай».
Александр ЛУКАШЕНКО.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ольга БУЗОВА, певица:
«Я сейчас больше нужна стране, чем мужчине».
Ольга БУЗОВА.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Ксения СОБЧАК, журналист:
«Алкоголь - это очень страшно, но и я как бы не трусиха!
Ксения СОБЧАК.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Вера ГАНЗЯ, депутат Госдумы, - о своей зарплате:
«Где-то 380 тысяч рублей получаю... От этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. У тех, у кого другие доходы есть, им проще».
Вера ГАНЗЯ. Фото: instagram.com/veraganzya
Андрей ПИРОЖКОВ, депутат гордумы Екатеринбурга:
«ГУЛАГ - хорошая вещь на самом деле. Людей отправляли под надзор работать на благо общества - от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные - насильники и убийцы - чифирят и больше ничего не делают»
Андрей ПИРОЖКОВ. Фото: cod66.ru
Наталья СОКОЛОВА, министр труда и занятости Саратовской области:
«На прожиточный минимум жить можно! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково! Но мне статус не позволяет»*.
*Была уволена за эти слова.
Наталья СОКОЛОВА. Фото: Архив «КП»
Андрей ПАРУБИЙ, спикер Верховной рады Украины:
«Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович Гитлер в 30-х годах... не забывать вклад фюрера в развитие демократии».
Андрей ПАРУБИЙ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Наталья ЖДАНОВА, экс-губернатор Забайкальского края, - уходя в отставку:
«Простите меня. И я прощаю всех, кому должна».
Наталья ЖДАНОВА. Фото: wikipedia.org
Виктор ТОМЕНКО, врио (на тот момент) главы Алтайского края:
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя».
Виктор ТОМЕНКО.Фото: Иван МАКЕЕВ