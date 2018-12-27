Новые слова 2018 года: Инополитяне и прочие выступарики

Когда-то поэт Велимир Хлебников придумал слово «летчик», и оно оказалось таким востребованным, что немедленно прописалось в языке. В наше время кто угодно может подобно поэту попробовать себя в словотворчестве. Для этого на Фейсбуке даже существует специальная группа «Неологизмы года». Ведет ее филолог, культуролог Михаил Эпштейн, который с 2007 года устраивает в России конкурс по созданию новых слов. А также голосование за «Слова года» - те, которые отображали бы уходящий период.

На днях жюри конкурса (в этом году в него вошли профессор МГУ Александр Асмолов, режиссер Владимир Мирзоев, писатели Людмила Улицкая, Елена Черникова, известные филологи и педагоги) подвело итоги. Посмотрим, что у них получилось и какие новые слова 2018 года мы узнали.

В наше время кто угодно может подобно поэту попробовать себя в слово­творчестве.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Прошлогодний «домогант»

- Михаил Наумович, группа называется «Неологизм года», но присланные на конкурс слова вы называете протологизмами.

- Да, потому что неологизм - это новое слово, которое уже вошло в язык, а протологизм - то, что предлагается для употребления впервые.

- Слово «протологизм» вроде тоже вы придумали...

- В 2003-м я внес его в Urban Dictionary - это такой онлайн-словарь разговорного английского, куда предлагаются новые слова. Потом термин «протологизм» был принят сообществом Википедии и Викисловаря, и вот он уже встречается более чем на 20 тысячах сайтов.

- А что с новыми словами прошлого года? Помню, на первом месте был «домогант» (навеян серией скандалов, связанных с домогательствами режиссерами - актрис, начальниками - своих подчиненных и проч.). Он останется в языке?

- Успех или неуспех слова сложно предсказать. Только лет через 40 становится очевидным, прижилось ли оно.

В Германии - «пекло»

- У вас есть еще и номинация «Слово года». По итогам 2017-го это были: «реновация», «хайп». А в нынешнем - «Новичок», «токсичный»...

- «Токсичность» еще по итогам прошлого года заняла четвертое место. А недавно Оксфордский словарь выбрал toxic «словом-2018».

- В чем отличие итогов-2017 и 2018?

- В прошлом году главенствовала тема коррупции, а в этом она почти отсутствует.

- В других странах тоже выбирают «слова года»?

- Да, в США, Польше, Австралии... В Германии словом года назвали Hei?zeit. Переводится как «пекло» или «жаркий период». Это в память о прошедшем лете, которое било температурные рекорды, но также и напоминание об угрозе глобального потепления.

- И в Америке тоже подвели итоги?

- Они это делают в первой декаде января. А по результатам 2017-го главными словами были: fake news («фейковые, ненастоящие новости»), alternative facts («альтернативные факты»), #MeToo («#ятоже» - интернет-мем, указывающий на жертву домогательств).

КСТАТИ

Началось с «гламура»

Какими были «слова года» раньше

2007 - гламур

2008 - кризис

2009 - перезагрузка

2010 - жара

2011 - РосПил

2012 - Болотная

2013 - Госдура

2014 - Крымнаш

2015 - беженцы

2016 - брексит

2017 - реновация

ДОСЛОВНО

Прошлое и «настомящее»

Новопридуманные слова-победители-2018

Из обилия протологизмов «Комсомолка» выбрала самые, на наш взгляд, остроумные.

Выборарриум - избирательный участок или некая грязная выборная кампания, где люди пожирают друг друга, как в террариуме (автор Анна Христочевская).

Инополитянин - политик, который смотрит на жизнь словно с другой планеты, озабочен вовсе не тем, чем озабочено население (Сергей Плотников).

Настомящее - настоящее, которое нас томит и угнетает (Михаил Эпштейн).

Выступарик - выступающий перед собранием человек, вдохновленный стопариками (Анна Христочевская).

Медиюка - змея медиапространства, которая пускает в прессе яд (Елена Черникова).

ИТОГИ-2018

Токсичные отношения

Главными словами 2018 года стали: «Новичок», «токсичный», «пенсия», «харассмент», «санкции». Конечно, все они связаны с событиями года. «Новичком», если кто забыл, СМИ Европы и США называют боевой газ, который давно прекратили производить в России, но до сих пор делают в химлабораториях на Западе. С его помощью было совершено покушение на завербованного Британией офицера российских спецслужб Сергея Скрипаля, который позже переехал жить в Солсбери. Это нападение Запад настойчиво пытался приписать нам. И даже вводил санкции «за использование химоружия» - недаром слово «санкции» тоже попало в список.

«Пенсия» тут тоже неслучайна: в 2018-м в нашей стране было принято решение о повышении с 2019 года пенсионного возраста, что вызвало немало споров.

«Харассмент», можно сказать, укоренился в языке еще с осени 2017 года, когда американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был уволен после признаний нескольких актрис о том, что он к ним приставал. После этого многие другие знаменитости и простые люди начали прилюдно припоминать, кто и когда с ними слишком откровенно заигрывал...

И новое звучание приобрело слово «токсичный». Оно употребляется как в привычном сочетании - например, со словом «химикат», так и в переносном: например, «токсичная культура», «токсичные отношения», «токсичный человек» (настроенный негативно, бесконечно все критикующий, с которым сложно работать и общаться).

Михаил ЭПШТЕЙН. Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

Михаил ЭПШТЕЙН родился в 1950 году. Окончил МГУ. Российский и американский филолог, культуролог, литературовед, лингвист, философ. Автор 33 книг. Инициатор и куратор конкурсов «Слово года» и «Неологизм года», проводимых в России с 2007-го.