Не будите зверя в Пятачке! Какая вы хрюшка по знаку зодиака

Конечно, знаки зодиака и восточный гороскоп с его годом Желтой Свиньи - это, как говорится, из разных опер. Но некоторые астрологи уверены: черты той или иной хрюши есть у каждого!

Овен (с 21 марта по 20 апреля)

Нюша, героиня мультипликационного фильма «Смешарики».

Любительница ярких нарядов и романтических историй. Она впечатлительная, ранимая. Обладает нежной душой. Овен - такая же натура, порой с весьма переменчивым нравом. Не вздумайте говорить ему правду в лицо. Овен обидится. Чуть позже он, скорее всего, подумает и признает вашу правоту, но вряд ли скажет об этом вслух.

Кадр из мультфильма

Мимо Овнов, ярких и постоянно ищущих личностей, как правило, не проходит ни одно новое веяние. Они хотят стать чуточку лучше всех. Нередко это им удается.

Телец (с 21 апреля по 21 мая)

Папа Свин, один из героев мультсериала «Свинка Пеппа».

С виду деловой и озабоченный. Но когда папа Свин не занят работой, он смешной и непосредственный. Может валяться в луже и получать удовольствие от всего на свете. Не прочь от пуза поесть, и желательно в хорошей компании.

Кадр из мультфильма

Тельцы, как правило, тоже обладают чувством юмора и могут быть душой компании. Главное - заставить их перестать работать. Папа Свин неохотно расстается со старыми вещами. Похожей привязанностью к старине обладают Тельцы, особенно мужчины. Они не только берегут свое, но еще и чужое старье норовят затащить в квартиру.

Близнецы (с 22 мая по 21 июня)

Три поросенка, персонажи одноименной сказки.

В поросятах Ниф-Нифе, Наф-Нафе и Нуф-Нуфе сочетаются самые разные черты. Похожая история и с Близнецами. Сегодня они хотят спокойствия, а завтра срываются с места и мчат на край земли в поисках какого-нибудь Эльдорадо. Зато с ними легко договориться, поскольку они умны, проницательны и восприимчивы к чужим доводам. С Близнецами, как и с троицей поросят, можно рассчитывать на нестандартное решение проблем (вспомним кипящий котел и угодившего в него волка). Они способны признавать ошибки и быстро их исправлять.

Кадр из мультфильма

Рак (с 22 июня по 22 июля)

Бейб, герой кинофильма «Бейб: Четвероногий малыш».

Трогательный малыш-хрюшка берется за задачи, которые другим кажутся неподъемными. И обычно с честью выходит из положения.

Кадр из фильма

Раки - душевные создания, как правило, без двойного дна. Они обожают свой дом, ради счастья и семейного уюта готовы на подвиги. Порой чувствуют себя маленькими и уязвимыми, но как только появляется большая цель, мобилизуются и вступают в бой за свое счастье.

Лев (с 23 июля по 23 августа)

Розита, героиня мультфильма «Зверопой».

Многодетная мама решает выступить в певческом конкурсе и ради этого становится трудоголиком и рационализатором.

Кадр из фильма

Львы обладают тем же упорством. У них есть правило: решил - сделал. Окружающие не справляются? Лев прогонит всех и сам выполнит необходимое. При поверхностном знакомстве эти люди могут показаться одиночками, которые словно желают поменьше общаться с незнакомцами. Но стоит узнать их получше, как вы обнаружите их душевность, обширный кругозор и, возможно, какой-нибудь неожиданный талант.

Дева (с 24 августа по 23 сентября)

Свинья в купальнике из мультика «Ну, погоди!»

Кадр из мультфильма

Помните ее, загорающую на пляже в оригинальном купальном костюме? Мелькнула на секунды - запомнилась навсегда! Так любят действовать и Девы. Одни из них поражают шутками и «случаями из практики», другие - необычными нарядами, третьи - удивительными увлечениями. Эти личности не боятся выглядеть не так, как остальные, и нередко находят оригинальный подход ко всему. Способны многое предугадать и собрать вокруг себя других ярких людей.

Весы (с 24 сентября по 23 октября)

Пятачок, герой сказки и мультфильма «Винни-Пух».

Чуть наивный и очень добрый, порой немного безалаберный. Редко обижается всерьез.

Кадр из мультфильма

Весы так же приветливы и готовы поддержать самое неожиданное начинание компании. Часто безотказны и ради других могут свернуть горы, как правило, не имея никакой выгоды. Но это вовсе не значит, что с Весами можно поступать как захочется. Помните, именно у Пятачка в нужный момент оказалось ружье. Не будите в Пятачке зверя, господа!

Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)

Поросенок Плюх, герой книги Инги Баллод и Ирины Румянцевой (по мотивам историй Элиссон Аттли).

Любознательный и любопытный. Ему интересно все вокруг. Старательно изучает мир, людей, зверей и все, что можно изучать. Порой эти эксперименты несколько напрягают окружающих, ведь все вокруг встает с ног на голову.

Обложка книги.

Скорпионы (как и Плюх) любят браться за дело нахрапом. Случается, как кинутся что-то делать, так про еду и сон забывают! Впрочем, ненадолго: если у Скорпиона не случается быстрых успехов, он может и остыть к своей затее.

Стрелец (с 23 ноября по 21 декабря)

Фунтик, герой мультфильма «Приключения Фунтика».

Маленький свин, некоторое время обманывавший людей, клянча деньги на домик для поросят. Раскаялся и начал вести правильный образ жизни.

Кадр из мультфильма

Стрельцы обладают изрядной долей авантюризма. Они могут придумывать запоминающиеся розыгрыши, устраивать необычные поездки. Умеют тонко троллить собеседника. А все потому, что им нередко бывает скучно в привычных обстоятельствах. Обладают высоким уровнем интеллекта и отличными драматическими способностями. Если Стрелец не станет актером, то, вероятнее всего, найдет прекрасное применение своим актерским талантам в повседневной рутине.

Козерог (с 22 декабря по 20 января)

Мисс Пигги, героиня американского «Маппет-шоу».

Гламурная блондинка, немного эксцентричная, всегда оказывающаяся в центре всеобщего внимания.

Мисс Пигги, героиня американского «Маппет-шоу».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Козерог действует так же напористо. Многие из них хотят стать центром Вселенной, всем нравиться и всех влюблять в себя. И для этого, как правило, есть все необходимые составляющие. Главное, чтобы хватило упорства.

Козероги требовательны к себе и еще больше - к окружающим. И тем порой бывает нелегко соответствовать высоким ожиданиям.

Водолей (с 21 января по 19 февраля)

Хрюша, ведущий передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Немного упрямый, но отзывчивый и готовый учиться.

Фото: youtube.com

У Водолеев немало друзей, они любят компании, но редко раскрываются в них полностью. Вам кажется, вы знаете Водолея от и до, а в нем вдруг оказывается некая тайна. Многие Водолеи - прекрасные организаторы, способные просчитывать ситуацию, правда, они не всегда четко следуют намеченной цели. Это не от недостатка силы воли, а от понимания: где-то есть какой-то другой, более изящный выход, какое-то другое, более увлекательное приключение...

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)

Пумба, герой фильма «Король и Лев».

Жизнерадостный охламон, без устали рассыпающий шутки-прибаутки.

Кадр из мультфильма

Рыбы редко грустят. Нет, конечно, такое случается, но грусть их светла, романтична и даже поэтична. А в основном это «люди-праздники». Они зачастую готовы танцевать самбу и петь песни во все горло. С виду легкомысленные, Рыбы обладают неплохими аналитическими способностями (или интуицией), и порой их странные оценки могут оказать помощь в решении очень непростых задач.