2018-12-26T11:08:59+03:00
Происшествия

Из машины каршеринга, протаранившей КПП в Домодедово, украли 10 миллионов рублей

Арендованная машина уходила от погони, но водитель все равно лишился денег [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Возле контрольно-пропускного пункта Домодедово водитель, у которого в салоне были деньги, не справился с управлением.Возле контрольно-пропускного пункта Домодедово водитель, у которого в салоне были деньги, не справился с управлением.Фото: YouTube
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В аэропорту "Домодедово" ранним утром 26 декабря произошла авария - машина влетела в контрольно-пропускной пункт. Сначала была простая версия - пассажир спешил на самолет, не справился с управлением, еще и местами гололед. Позже предположили, что водитель был пьян.

- Согласно данным системы видеонаблюдения, в 07.40 по московскому времени во время движения по внутрипортовой дороге, которая предназначена для проезда к удалённым паркингам и зданиям различных аэропортовых предприятий, водитель автомобиля каршеринга потерял управление, съехал с дороги и совершил наезд на турникеты контрольно-пропускного пункта одной из компаний. Инцидент не сказался на дорожной ситуации - проезд для пассажиров к терминалу свободный, - коммеетируют в пресс-службе аэропорта Домодедово.

В Домодедово из машины каршеринга украли 10 млн рублей.

Но потом стали говорить, что всему виной деньги и немалые - 10 млн рублей. Как все происходило? В арендованной машине перевозили деньги, причем кто-то другой об этом знал и стал приследовать авто, таранить. Каршеринговая машина гнала, как могла, доехала до аэропорта Домодедово, в надежде, что здесь-то уже много камер видеонаблюдения, охраны и полиции, мол, ничего такого не произойдет. Но экшен продолжался. И возле контрольно-пропускного пункта водитель, у которого в салоне были деньги, не справился с управлением - врезался в здание КПП. Влетел именно в дверь, где находились охранники. А дальше происходило самое странное. Пока водитель был без сознания, помощь требовалась и одному из охранников, неизвестные вытащили из салона деньги и скрылись.

- После ДТП в аэропорте Домодедово, из арендованного авто неизвестные украли большую сумму денег. Данные сейчас устанавливаются, проводится проверка, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Московской области.

В итоге, водителя арендованной машины и охранника КПП Домодедово доставили в больницу. А были ли деньги? Правда, ли их украли? Сейчас выясняет полиция.

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