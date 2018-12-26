Из машины каршеринга, протаранившей КПП в Домодедово, украли 10 миллионов рублей

В аэропорту "Домодедово" ранним утром 26 декабря произошла авария - машина влетела в контрольно-пропускной пункт. Сначала была простая версия - пассажир спешил на самолет, не справился с управлением, еще и местами гололед. Позже предположили, что водитель был пьян.

- Согласно данным системы видеонаблюдения, в 07.40 по московскому времени во время движения по внутрипортовой дороге, которая предназначена для проезда к удалённым паркингам и зданиям различных аэропортовых предприятий, водитель автомобиля каршеринга потерял управление, съехал с дороги и совершил наезд на турникеты контрольно-пропускного пункта одной из компаний. Инцидент не сказался на дорожной ситуации - проезд для пассажиров к терминалу свободный, - коммеетируют в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/683967" frameborder="0"></iframe> В Домодедово из машины каршеринга украли 10 млн рублей.

Но потом стали говорить, что всему виной деньги и немалые - 10 млн рублей. Как все происходило? В арендованной машине перевозили деньги, причем кто-то другой об этом знал и стал приследовать авто, таранить. Каршеринговая машина гнала, как могла, доехала до аэропорта Домодедово, в надежде, что здесь-то уже много камер видеонаблюдения, охраны и полиции, мол, ничего такого не произойдет. Но экшен продолжался. И возле контрольно-пропускного пункта водитель, у которого в салоне были деньги, не справился с управлением - врезался в здание КПП. Влетел именно в дверь, где находились охранники. А дальше происходило самое странное. Пока водитель был без сознания, помощь требовалась и одному из охранников, неизвестные вытащили из салона деньги и скрылись.

- После ДТП в аэропорте Домодедово, из арендованного авто неизвестные украли большую сумму денег. Данные сейчас устанавливаются, проводится проверка, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Московской области.

В итоге, водителя арендованной машины и охранника КПП Домодедово доставили в больницу. А были ли деньги? Правда, ли их украли? Сейчас выясняет полиция.