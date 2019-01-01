Пять строго научных способов не допустить похмельного синдрома

Народных методов справиться с похмельем много. В России пьют рассол. Итальянцы натирают подмышки ломтиками лимона. Мексиканцы готовят густой острый суп. Англичане предпочитают овсянку. А монголы – растертые сушеные бараньи глаза.

Ученым, надо признать, пока немного известно о причинах похмелья. Слишком мало в этой сфере проводилось исследований. Хотя проблема, конечно, насущная, особенно во время новогодних каникул.

Мы изучили все самые свежие научные данные на этот счет. Получилось пять советов, действенность которых подтверждаются реальными исследованиями.

1. Избегайте напитки с конгенерами

Конгенеры - это любые другие химические вещества, кроме этанола, которые образуются в процессе переработки алкоголя нашим организмом: виды спиртов (метанол), а также ацетон, ацетальдегид и др. Эти вещества токсичны и именно они вызывают синдром похмелья. Конгенеры также могут замедлять распад алкоголя в организме и, таким образом, продлевать симптомы похмелья.

Больше всего конгенеров содержится в темных напитках с многолетней выдержкой: в текиле, виски, коньяке, бурбоне. Меньше всего - в водке, джине.

Во время одного из исследований 95 молодых людей выпили водки или бурбона для достижения уровня алкоголя в крови 0,11%, то есть степень опьянения у всех участников была одинаковой. На следующий день у выпивших бурбон наблюдались более тяжелые симптомы похмелья.

Больше всего конгенеров содержится в темных напитках с многолетней выдержкойФото: Алексей БУЛАТОВ

2. Берите качеством, а не количеством

На концентрацию алкоголя в крови влияет множество различных факторов – вес тела, пол, время последнего приема пищи, вид алкогольного напитка. Согласно исследованиям, похмелье наступает при достижении концентрации алкоголя в крови 0,11-0,12%. Но некоторые могут испытывать это состояние уже после 2-3 бокалов, тогда как другим требуется больше. В то же время около 23% всех пьющих совершенно резистентны к этому синдрому - то есть их организм уверенно справляется.

В одном из исследований с участием 112 молодых людей риск развития похмелья напрямую (что, в общем-то, очевидно всем, кто хотя бы раз выпивал) зависел от количества выпитого алкоголя.

В общем, вывод следующий: не старайтесь выпить много, всегда помните о том, как может быть плохо утром.

3. Плотно завтракайте

Плотный завтрак после вечернего застолья - наиболее известный метод борьбы с утренним похмельем. Дело в том, что прием пищи повышает уровень глюкозы в крови. А сниженный сахар часто сопровождает похмельный синдром.

Исследования свидетельствуют о том, что глюкоза устраняет изменения в организме, вызванные алкоголем, например, выводит из организма некоторые вредные вещества. Известно, что алкоголь нарушает баланс химических веществ и способствует скоплению кислот в крови. Это состояние и вызывает такие симптомы как тошнота, рвота и слабость.

Кроме того, плотный завтрак восполняет недостаток витаминов и минералов, выведенных алкоголем из организма.

Симптомы похмелья усиливаются с возрастом. Экспериментально доказано, что у подростков они проявляются реже, чем у взрослыхФото: Михаил ФРОЛОВ

4. Высыпайтесь

Алкоголь снижает качество сна и его продолжительность. Несмотря на то, что умеренное количество спиртного может склонить ко сну, исследования свидетельствуют о том, что большие дозы алкоголя и его хроническое потребление его, наоборот, нарушают.

Недосыпание может ухудшить симптомы похмелья (например, слабость, головную боль, раздражительность). Полноценный сон помогает организму восстановиться.

5. Пейте больше жидкости

Алкоголь обладает мочегонным действием и, таким образом, выводит жидкость из организма. А это ведет к потере электролитов, важных для нормального функционирования организма.

Алкоголь также может вызвать рвоту, а с ней дополнительную потерю жидкости. Нехватка воды вызывает слабость, головную боль и головокружение.

КСТАТИ

Симптомы похмелья усиливаются с возрастом. Экспериментально доказано, что у подростков они проявляются реже, чем у взрослых.

От редакции

Напоминаем, что все-таки главная причина похмелья - алкоголь. Поэтому рекомендуем не налегать на него. Это лучший способ избавиться от похмелья.

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