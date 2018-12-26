Продажу табака могут запретить после 2050 года. А нужно ли?

В Минздраве подготовили новый проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Она рассчитана до 2050 года. За это время чиновники надеются снизить число курильщиков в шесть раз - с 30% до 5% от населения. А потом добиться того, чтобы совсем запретить продажу табака.

Для этого планируется применять несколько основных мер. Во-первых, и дальше повышать акцизы. Во-вторых, агитировать за здоровый образ жизни. В-третьих, бороться со скрытой рекламой сигарет и с их заменителями (электронными сигаретами, испарителями и т.д.).

- Табачные изделия - это вредная и опасная продукция, которая на 10 лет укорачивает жизнь, - говорит Дарья Халтурина, сопредседатель Российской антитабачной коалиции. - Во всем мире сейчас появляются идеи делегализации - «конечной игры» (когда обозначается конкретный срок, после которого продажа будет запрещена. - Ред.). Исторический пример. Раньше в Китае и дореволюционной России многие употребляли опиаты. Это считалось нормальным. Сейчас то же самое с сигаретами.

По словам эксперта, у наркотиков и табака есть одна отличительная особенность. Почти у всех курильщиков появляется сильная зависимость. В России ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до 500 тыс. человек.

Игроки рынка приводят другие цифры. Уже сейчас сборы в российскую казну от продажи сигарет составляют 600 млрд. рублей в год. Это вторая по значимости «дойная корова» в стране после нефти и газа. Для сравнения, акцизы на пиво и крепкий алкоголь приносят казне вполовину меньше. Продажи сигарет занимают первое место в структуре продаж торговых сетей. Их доля в обороте - почти 15%. А в целом все налоговые поступления от табачной отрасли приближаются к триллиону рублей в год. И эта сумма будет расти в связи с ростом акцизов. То есть от запрета сильно пострадает и казна, и бизнес.

Эксперты Минздрава парируют тем, что страна получит от запрета на продажу табака гораздо больше.

- Экономические преимущества от снижения потребления табака превосходят любые потенциальные налоговые или иные поступления от продажи табачной продукции, - говорится в проекте концепции Минздрава.

Среди них: снижение затрат на лечение курильщиков, рост здорового периода жизни граждан и их трудоспособности, сокращение больничных и экономия на социальных выплатах по инвалидности или потере кормильца.

В самом Минздраве «Комсомолке» уточнили, что речи о запрете продажи табака именно с 2050 года не идет. Но в будущем к этой цели нужно стремиться.

- В большинстве стран с развитым антитабачным законодательством используется именно такой подход, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Нужен стратегический ориентир и понимание того, что пусть и в весьма отдаленном будущем, но табак должен перестать быть частью нашей жизни. Очевидно, что в ближайшей перспективе это неосуществимо. Однако если не ставить такой цели, то и достичь ее вряд ли получится.

В борьбе за здоровый образ жизни главное - не переборщить. К примеру, резкое повышение акцизов уже привело к тому, что в стране стала расти доля нелегальных сигарет. По данным исследовательской компании Nielsen, она увеличилась в России за последние три года с 1% до 8,4% (более 20 млрд. штук). А полный запрет на продажу табака может привести к еще более печальным последствиям: например, уходу миллиардных доходов в черный сектор экономики. В этом плане активная пропаганда здорового образа жизни выглядит более разумной, чем жесткие ограничения.

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