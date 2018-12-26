2018-12-26T18:05:57+03:00
В мире

"Стена Трампа" не остановила Санта Клауса: Американцы поймали воздушный шарик от мексиканской девочки и исполнили ее мечту

Маленькая Даями написала письмо новогоднему волшебнику и отправила его ему на красном шарике [видео]
Сергей НОВИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Стена не стала преградой для рождественского чудаСтена не стала преградой для рождественского чудаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По-настоящему доброе рождественское чудо случилось в США. Несмотря на все попытки президента Трампа украсть у детей праздник (американский лидер даже посмеялся над позвонившим ему мальчиком, который в 7 лет по-прежнему верит в Санта Клауса), для одной девочки из Мексики это Рождество станет особенным. Рождественское письмо Санта Клаусу от маленькой мексиканки Даями все же дошло до адресата. Удивительную историю рассказали журналисты The Washington Post.

Ее звали Даями

В прошлое воскресенье Ренди Хейс прогуливался неподалеку от своего ранчо в американском городке Патагония, расположенного около американо-мексиканской границы. И тут он заметил небольшое красное пятно. Им оказался сдутый воздушный шарик, повисший на кустарнике. Хейс подошел поближе, решив поднять то, что осталось от шарика и потом выкинуть. И тут-то он заметил, что к шарику была привязана нитка, на которой болтался клочок бумаги.

"Даями" - было написано с одной стороны листка детским почерком. А рядом была нарисована сова. Хейс перевернул записку и с обратной стороны увидел список, написанный на испанском языке.

Маленькая Даями написала письмо новогоднему волшебнику и отправила его ему на красном шарике Фото: Facebook

Маленькая Даями написала письмо новогоднему волшебнику и отправила его ему на красном шарикеФото: Facebook

- Я не очень хорошо владею испанским, но я понял,ч то это был список рождественских подарков, - сказал Хейс журналисту The Washington Post.

Мужчина была очарован. Он понял, что ребенок хотел написать письмо Санта Клаусу и отправить его при помощи воздушного шарика - как раз то, что сам Хейс делал в детстве. И вот он решил во что бы то ни стало найти отправителя найденного им послания.

Расследование ведут Хейсы

Это было весьма непросто. У Хейса было всего несколько догадок. В 30 километрах к юго-западу, по ту сторону границы, расположен мексиканский городок Ногалес, в котором проживают около 250 тысяч человек.

K шарику была привязана нитка, на которой болтался клочок бумаги Фото: Facebook

K шарику была привязана нитка, на которой болтался клочок бумагиФото: Facebook

- Приняв во внимание направление ветра, я был чертовски уверен, откуда прилетел этот шарик, - сказал мужчина.

Хейс забрал записку к себе домой и показал своей жене, которая свободно владеет испанским. Она-то и помогла перевести список. Вместе они поняли, что "Даями" скорее всего девочка. Например, она просила у Санты куклу Enchantimals, домик для куклы, одежду, набор для рисования.

Потом Хейс написал об этой истории на своей страничке в Facebook, прикрепил к посту фотографии. Он надеялся, что кто-нибудь из его друзей из Ногалеса может знать семью девочки.

Чудо в прямом эфире

Прошло несколько дней, но никто так и не написал. Хейс переживал, что времени до Рождества остается все меньше. И тут он решил отправить сообщение на страницу радиостанции из Ногалеса Radio XENY.

Какого же было удивление мужчины, когда ему позвонили с радиостанции. Ведущий Сесар Баррон рассказал о случившемся в прямом эфире, а еще разместил пост на старичке XENY в Facebook.

На следующий день Хейса разбудило сообщение от радиостанции. Они нашли Даями - 8-летнюю девочку, которая и вправду живет со своей семьей в Ногалесе. А еще предложили встретиться им вместе в прямом эфире в студии.

- Это изменило весь мой день, - говорит Хейс. - Вместо того, чтобы ехать на работу, я поехал со своей женой покупать подарки.

Они купили все, что было написано в списке Даями. Кроме кукольного домика,ко торый закончился. Еще они прихватили несколько других игрушек, поскольку они узнали, что у Даями есть 4-летняя сестра Ксимена.

"Даями" - было написано с одной стороны листка детским почерком Фото: Facebook

"Даями" - было написано с одной стороны листка детским почеркомФото: Facebook

А потом они помчались в Ногалес, где в студии Radio XENY встретились с двумя обрадованными девочками.

Их родители объяснили, что Даями каждый год писала письма Санте и отправляла их на воздушном шарике, но это был первый случай, когда кто-то нашел их послание.

- Их глаза были раскрыты от изумления, - рассказал Хейс о реакции сестер.

Девочка Даями получила подарки, о которых просила Санту.

Чтобы не испортить образ Санта Клауса в глазах девочек (а они, как сказали родители, до сих пор в него верят), Хейс и его жена сказали, что являются всего лишь помощниками Санты.

- Это был великолепный опыт, - говорит Хейс и прерывается. - Целебный для нас.

60-летний Хейс живет на юго-востоке Аризоны уже более 30 лет. 9 лет назад они с женой потеряли своего единственного ребенка. Внуков у них нет.

- Нам не хватало находиться на Рождество с детьми, - грустит Хейс. А потом отмечает, каким чудом было то, что он вообще заметил этот шарик. А еще большим чудом оказалось то, что Даями удалось найти.

- Теперь мы друзья на всю жизнь, - радуется Хейс. - Хотя бы на один день забор на границе с его колючей проволокой совсем исчез.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валерий Бутин: Надеюсь, что Марию депортируют на родину уже в феврале
Назначено первое судебное заседание по существу дела над Марией Бутиной - россиянкой, обвиняемой в незаконном лоббировании интересов России в США. Подписанное ею ранее соглашение со следствием дает надежду на скорый исход дела
Новости 24
Варниг покинул пост председателя совета директоров «Русала»
Путин заявил, что Россия не будет «впадать в изоляционизм»
Единственный россиянин на МКС остался без подарков на Новый год
Вексельберг, Костин и Алекперов планируют принять участие в Давосском форуме
РОСНАНО: Нанотехнологии стали одним из самых быстрорастущих экспортных кластеров России
Порошенко пообещал Константинопольскому патриархату около десяти украинских храмов
Израильский парламент запретил досрочно освобождать террористов
Патрушев: США и Украина манипулируют неонацистскими и ультраправыми силами
ЦИК подвел итоги голосования за новое название для избирательной урны
В Верховной раде предложили ввести с Россией визовый режим
Появилось видео успешного запуска ракеты «Авангард»
Патриарх Кирилл: Константинополь преступно вторгся в раскол на Украине
В Совфеде положительно оценили окончание военного положения на Украине
В Госдуме хотят запретить иностранцам работать водителями такси
Петр Порошенко предложил ввести новые санкции против россиян
Американский астронавт Фрэнк Борман назвал планы Илона Маска «чушью»
Путин 27 декабря встретится с Николом Пашиняном
В Совфеде прокомментировали слова норвежского политика о российском Крыме
Путин оценил работу Медведева по контролю над нацпроектами
Порошенко пообещал провести выборы президента Украины 31 марта 2019 года
Художница из Турции создает уникальные рисунки в стиле гиперреализм
Начальник главка по противодействию экстремизму МВД подал в отставку
Порошенко не продлил военное положение на Украине
Минобороны России: Израиль атаковал Сирию во время захода на посадку гражданских самолетов