"Стена Трампа" не остановила Санта Клауса: Американцы поймали воздушный шарик от мексиканской девочки и исполнили ее мечту

По-настоящему доброе рождественское чудо случилось в США. Несмотря на все попытки президента Трампа украсть у детей праздник (американский лидер даже посмеялся над позвонившим ему мальчиком, который в 7 лет по-прежнему верит в Санта Клауса), для одной девочки из Мексики это Рождество станет особенным. Рождественское письмо Санта Клаусу от маленькой мексиканки Даями все же дошло до адресата. Удивительную историю рассказали журналисты The Washington Post.

Ее звали Даями

В прошлое воскресенье Ренди Хейс прогуливался неподалеку от своего ранчо в американском городке Патагония, расположенного около американо-мексиканской границы. И тут он заметил небольшое красное пятно. Им оказался сдутый воздушный шарик, повисший на кустарнике. Хейс подошел поближе, решив поднять то, что осталось от шарика и потом выкинуть. И тут-то он заметил, что к шарику была привязана нитка, на которой болтался клочок бумаги.

"Даями" - было написано с одной стороны листка детским почерком. А рядом была нарисована сова. Хейс перевернул записку и с обратной стороны увидел список, написанный на испанском языке.

Маленькая Даями написала письмо новогоднему волшебнику и отправила его ему на красном шарикеФото: Facebook

- Я не очень хорошо владею испанским, но я понял,ч то это был список рождественских подарков, - сказал Хейс журналисту The Washington Post.

Мужчина была очарован. Он понял, что ребенок хотел написать письмо Санта Клаусу и отправить его при помощи воздушного шарика - как раз то, что сам Хейс делал в детстве. И вот он решил во что бы то ни стало найти отправителя найденного им послания.

Расследование ведут Хейсы

Это было весьма непросто. У Хейса было всего несколько догадок. В 30 километрах к юго-западу, по ту сторону границы, расположен мексиканский городок Ногалес, в котором проживают около 250 тысяч человек.

K шарику была привязана нитка, на которой болтался клочок бумагиФото: Facebook

- Приняв во внимание направление ветра, я был чертовски уверен, откуда прилетел этот шарик, - сказал мужчина.

Хейс забрал записку к себе домой и показал своей жене, которая свободно владеет испанским. Она-то и помогла перевести список. Вместе они поняли, что "Даями" скорее всего девочка. Например, она просила у Санты куклу Enchantimals, домик для куклы, одежду, набор для рисования.

Потом Хейс написал об этой истории на своей страничке в Facebook, прикрепил к посту фотографии. Он надеялся, что кто-нибудь из его друзей из Ногалеса может знать семью девочки.

Чудо в прямом эфире

Прошло несколько дней, но никто так и не написал. Хейс переживал, что времени до Рождества остается все меньше. И тут он решил отправить сообщение на страницу радиостанции из Ногалеса Radio XENY.

Какого же было удивление мужчины, когда ему позвонили с радиостанции. Ведущий Сесар Баррон рассказал о случившемся в прямом эфире, а еще разместил пост на старичке XENY в Facebook.

На следующий день Хейса разбудило сообщение от радиостанции. Они нашли Даями - 8-летнюю девочку, которая и вправду живет со своей семьей в Ногалесе. А еще предложили встретиться им вместе в прямом эфире в студии.

- Это изменило весь мой день, - говорит Хейс. - Вместо того, чтобы ехать на работу, я поехал со своей женой покупать подарки.

Они купили все, что было написано в списке Даями. Кроме кукольного домика,ко торый закончился. Еще они прихватили несколько других игрушек, поскольку они узнали, что у Даями есть 4-летняя сестра Ксимена.

"Даями" - было написано с одной стороны листка детским почеркомФото: Facebook

А потом они помчались в Ногалес, где в студии Radio XENY встретились с двумя обрадованными девочками.

Их родители объяснили, что Даями каждый год писала письма Санте и отправляла их на воздушном шарике, но это был первый случай, когда кто-то нашел их послание.

- Их глаза были раскрыты от изумления, - рассказал Хейс о реакции сестер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684063" frameborder="0"></iframe> Девочка Даями получила подарки, о которых просила Санту.

Чтобы не испортить образ Санта Клауса в глазах девочек (а они, как сказали родители, до сих пор в него верят), Хейс и его жена сказали, что являются всего лишь помощниками Санты.

- Это был великолепный опыт, - говорит Хейс и прерывается. - Целебный для нас.

60-летний Хейс живет на юго-востоке Аризоны уже более 30 лет. 9 лет назад они с женой потеряли своего единственного ребенка. Внуков у них нет.

- Нам не хватало находиться на Рождество с детьми, - грустит Хейс. А потом отмечает, каким чудом было то, что он вообще заметил этот шарик. А еще большим чудом оказалось то, что Даями удалось найти.

- Теперь мы друзья на всю жизнь, - радуется Хейс. - Хотя бы на один день забор на границе с его колючей проволокой совсем исчез.