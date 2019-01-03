Кто звонил с борта пропавшего малайзийского «Боинга»

Четыре года назад в Индийском океане бесследно исчез огромный лайнер «Боинг-777-200», следовавший по маршруту Куала-Лумпур - Пекин, на его борту находилось 239 человек. Чтобы найти самолет, была организована самая дорогостоящая в истории поисково-спасательная операция стоимостью более $200 миллионов. Однако место падения так и не было найдено. Официальное расследование зашло в тупик. Но все это время параллельно до истины пытались докопаться родственники и группы энтузиастов со всего мира. Недавно ограниченным тиражом была опубликована книга «Рейс MH370: полёт в никуда. О чём молчит расследование». Ее авторы Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов», человек с большим летным и экспертным опытом, и Павел Тяпкин, в прошлом физик, специалист по радарным установкам и системам ПВО. Они провели свое расследование и попытались разгадать величайшую загадку в истории гражданской авиации. Насколько им это удалось? Об этом мы говорили с Павлом в эфире радио «Комсомольская правда».

Капитан перевел дочери крупную сумму...

- Павел, эта история не укладывается в голове: напичканный электроникой самолет бесследно пропадает в напичканном электроникой и радарами мире. Что это было? Теракт? Попытка самоубийства? Несчастный случай?

- Версия с самоубийством пилота стала, как мы это называем с соавтором, «неофициально официальной версией». Ее изо всех сил проталкивает и малайзийская и англоязычная пресса, но, на наш взгляд, она хромает на обе ноги. Ну, во-первых, зачем так странно и долго себя убивать? Ведь самолет летел еще много часов после того, как отклонился от курса. А самоубийство — это все же либо импульсивный, либо хорошо продуманный, но быстрый поступок. Когда мы писали книгу, то очень внимательно изучали все, что мы могли «накопать» про капитана — 53-летнего Захари Ахмад Шаха. И пришли к выводу, что самоубийство не в его типе характера, особенно самоубийство с таким количеством невинных жертв — простых пассажиров.

- Однако ведь на него составили целое досье! И там полно подозрительных деталей. Например, на домашнем летном тренажере он отрабатывал тот самый маршрут с полетом в совершенно безлюдную точку Индийского океана. Незадолго до последнего полета перевел дочери крупную сумму денег, якобы на покупку дома. Наконец, за несколько минут до вылета ему поступил странный звонок с сим-карты, купленной с помощью поддельных документов.

- Но этот звонок как раз и опровергает версию самоубийства! Скорее, он косвенно подталкивает нас к версии теракта.

- Если это был теракт, то почему никто не взял на себя ответственность?

- Тут у нас два довода. А что если теракт не удался? Что если было задумано что-то более грандиозное, вроде атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке, а самолет просто не долетел до цели, разбился по каким-то причинам? И второе. Теракт мог быть задуман и полностью осуществлен одиночкой. В данном случае - капитаном лайнера. Мы видим, что в Европе происходит много таких терактов, когда человек вообще не входит ни в какую ячейку, не имеет над собой никаких руководителей. Просто сам задумал теракт, захватил грузовик и врезался в толпу, подавил людей. Но тут есть еще одно обстоятельство, которое еще больше запутывает ситуацию. Создается впечатление, что кто-то делает все, чтобы «Боинг» никогда не был найден.

Варианты последнего полета рейса MH370 8 марта 2014 годаФото: Алексей СТЕФАНОВ

- Почему?

- Например, в середине расследования тихо и незаметно обнаруживается бумажный документ, из которого следует, что в «Боинг» залили больше топлива, чем было указано в официальных электронных записях. Исходя из этого рассчитывается место падения гораздо дальше первоначальной официальной дальности полета. Потом есть странная позиция малайзийских военных, которые ситуацию в своем воздушном пространстве контролируют на 100 процентов, но почему-то равнодушно наблюдают, как в первые дни после исчезновения «Боинг» ищут у берегов Вьетнама, где его точно нет. Потом через четыре дня, 12 марта, спохватываются и говорят: а вы знаете, самолет развернулся и обратно через всю Малайзию полетел в сторону Андаманских островов. А потом, 13 марта, возникают американцы и говорят: а по спутниковым данным, исходя из восьми сигналов телеметрии двигателей Боинга 777, самолет летел еще семь часов и вроде упал далеко на юге, в Индийском океане. Хорошо, не вопрос! Но в Австралии установлен мощнейший загоризонтный радар стоимостью $1,5 миллиарда, он «пробивает» на 3000 километров. Если «Боинг» упал в той расчетной точке Индийского океана, то австралийцы должны были его видеть. Но на все запросы они отмалчиваются, ссылаясь на военную тайну. Наконец, обломки «Боинга», которые были выброшены океаном на берег острова Реюньон (это в Индийском океане, 700 к востоку от Мадагаскара - Ред.), судя по карте морских течений, не могли приплыть оттуда, где шла поисковая операция. Таких нестыковок куча. Налицо искажение данных: лайнер ищут там, где он не мог упасть.

Командир воздушного судна Захари Ахмад Шах

Угнали дистанционно?

- Такие подтасовки дают повод для появления различных конспирологических теорий. Муссировалась версия, что целью злоумышленников была группа разработчиков секретного микрочипа из американской компании Freescale Semiconductor, которая находилась на борту. Другие обращали внимание на большое количество однофамильцев, зарегистрировавшихся на рейс. Но больше всего говорят об «американском следе». Суть этой конспирологической теории в том, что после взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке американские спецслужбы заказали «Боингу» разработку системы удаленного управления самолетами. В случае захвата лайнера террористами она даст возможность перехватить управление и дистанционно посадить его в безопасном месте. Якобы, такая система была установлена на пропавшем «Боинге», но воспользовались ей вовсе не спецслужбы...

- Я в эти теории заговора не верю. Технически встроить такую систему в самолет и управлять им с земли через спутник вполне возможно. Но ни одна спецслужба мира на этот шаг не пойдет, потому что это несет жуткую опасность для них самих. Ведь в этом случае они открывают окно возможностей для террористов. Если есть система дистанционного управления, то рано или поздно ее взломают хакеры и наоборот — поведут самолет на небоскреб. Причем убьют двух зайцев: и теракт совершат, и сами в живых останутся. Большинство конспирологических теорий рождается из-за недостатка информации. Яркий пример - история с однофамильцами. Тут же стали раздувать: группа готовила захват самолета. Потом оказалось, что однофамильцами были китайцы-художники из несколько поколений одной семьи, летевшие домой после выставки.

- Если самолет невозможно было угнать дистанционно, значит, это сделал кто-то на борту. Были среди пассажиров люди, обладавшие летными навыками?

- Была версия, что среди пассажиров был малайзийский специалист по авиационной электронике, который сидел в бизнес-классе прямо под антенной спутниковой связи и теоретическим мог «хакнуть» лайнер. Но честно говоря, доказательная часть этой версии шита белыми нитками. Мы перебрали всех пассажиров поименно, но потенциальных угонщиков не обнаружили. Нас больше привлекал капитан воздушного суда.

- Чем именно?

- Мы накопали несколько фактов совершенно странных. Я бы даже сказал, разнонаправленных. С одной стороны, он — дальний родственник и страшный фанат одного малайзийского оппозиционного политического деятеля Анвара Ибрагима, который, судя по всему, тесно связан с Саудовской Аравией и ваххабитами.

Четыре года назад в Индийском океане бесследно исчез огромный лайнер «Боинг-777-200», следовавший по маршруту Куала-Лумпур - Пекин

Пассажиры стали жертвами политических разборок?

- Захари Ахмад Шах был религиозным человеком?

- В том-то и дело, что нет. Мы проанализировали его активность в интернете и обнаружили, что в последние полгода он лайкнул на YouTube несколько лекций известного английского биолога и атеиста Ричарда Докинза. То есть капитан увлекся атеизмом, что для мусульманина очень необычно. И напрочь убивает версию про терроризм с исламским уклоном. Капитан оказался личностью противоречивой. Он был не исламистом, а скорее, правозащитником, который выступает за свободу, равенство и братство. Известно, что он в соцсети выкладывал свое фото в черной футболке с надписью «Демократия умерла». Потому что, с его точки зрения, демократия действительно умерла, так как его кумиру Анвару Ибрагиму не дали победить на выборах в Малайзии. Против Анвара были cнова выдвинуты обвинения, 7 марта 2014 года политика приговорили к 5 годам тюремного заключения...

- А 8 марта 2014 года «Боинг», которым управлял Захари Ахмад Шах, исчез в неизвестном направлении! То есть чисто теоретически в случае угона пассажиры могли быть использованы в качестве заложников, если бы возник торг: пассажиры в обмен на свободу Анвара Ибрагима? А потом что-то пошло не так?

- Я такие версии тоже слышал, но у нас слишком мало информации, чтобы что-то определенное говорить.

- На борту был еще и второй пилот. Что можно сказать о нем?

- Фарик Абдул Хамид гораздо моложе, ему было 27 лет, и я не верю, что он мог угнать самолет в силу его положения на борту. Этот полет был его последним экзаменом перед получением сертификата на этот тип воздушного судна. Если бы Захари подписал его летный сертификат, Фарик становился бы вторым пилотом Боинга 777. То есть впереди карьерный скачок, другая зарплата... Поэтому он не мог ничего в этом полете предпринять подозрительного. И это еще раз указывает на капитана - именно командир угнал самолет. В этот момент Фарик Абдул Хамид был наиболее зависим от капитана. И еще одно обстоятельство. Второй пилот за несколько дней до полета сделал предложение своей девушке.

- Логично. Если ты собрался угнать лайнер, тебе не до устройства личной жизни.

- Кстати, всплыла поразительная деталь. Когда лайнер летел уже с выключенными системами связи обратно через Малайзию, он зачем-то сделал полукруг вокруг города Пенанг. А это родной город Захари Ахмад Шаха. Такое ощущение, что он прощался со своим домом. И, вот представляете, есть неофициальная информация, что в этот момент один из сотовых телефонов на борту «Боинга» связался с базовой сотовой станцией в одном из районов города Пенанг.

Второй пилот пытался звонить с борта самолета

- Разве такое возможно?

- В принципе, да, особенно если самолет летит медленнее и ниже, чем это было в ту ночь. Энтузиасты из малайзийской полиции специально гоняли там с этой целью небольшой винтовой самолет, оказалось, что телефон «схватывает» сеть на высоте 3-5 километров. Но в тот раз звонок не удался, там было просто соединение, но этого достаточно, чтобы определить телефон звонившего абонента. Это был номер второго пилота.

- А сколько прошло со времени угона?

- Больше часа.

- То есть, он уже мог понять, что лайнер захвачен?

- Мы можем строить догадки, что он пытался что-то сообщить на землю. Но это всего лишь догадки.

- Насколько велики шансы, что мы узнаем правду о пропавшем «Боинге»?

- Я рассчитываю на то, что нам что-то выкинет океан. Есть некоторые наметки, что имеет смысл поискать на безлюдных островах, отмелях ближе к центру Индийского океана. Обломки кое-что могут рассказать. А вторая надежда - на то, что если конспирологи все же правы, и был заговор, то рано или поздно кто-то проболтается.