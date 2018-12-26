2018-12-26T21:26:59+03:00
Звезды

Лолита Милявская заявила, что детский омбудсмен приписывает себе чужие заслуги

Артистка и ее поклонники помогли многодетной семье купить дом после пожара [видео]
Марина ТАЛАГАЕВА
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Лолита Милявская прокомментировала пост детского омбудсменаЛолита Милявская прокомментировала пост детского омбудсменаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Популярная певица весьма эмоционально прокомментировала пост Анны Кузнецовой в Фейсбуке. Из него можно понять, что детский омбудсмен поздравила семью погорельцев в Рязанской области, у которых на время изымали детей. И якобы вернули лишь после вмешательства самой Кузнецовой. Однако у Лолиты Милявской на эту ситуацию совсем другая точка зрения.

Письмо Матушке по правам ребёнка от Милявской.

Многодетная семья Богдан после того, как сгорел их дом, оказалась в более чем сложной ситуации: на пожаре погибла младшая дочка Сашенька, остальных детей забрали в реабилитационный центр, а родителям предоставили социальное жилье - двушку на краю деревни окнами в лес - и поставили условия возвращения детей: обставить квартиру и привести в надлежащий вид. Погорельцам выдали компенсацию - 50 тысяч рублей. На них успели купить диван и кое-какую бытовую технику, но тут мама попала на сохранение в больницу — была беременна седьмым ребенком. По иронии судьбы старшего сына Максима должны были наградить за смелость на пожаре — именно он спас сестер Диану, Настю, Леночку и брата Колю. Тут же выяснились еще более пикантные детали истории: и отец, и сын Богданов - граждане Украины и не могут получить российское гражданство, так как все документы сгорели, а за новыми нужно ехать в другую страну, что по понятным причинам пока затруднительно. Коллизия заинтересовала федеральные СМИ, в итоге о судьбе семьи Богдан вышла статья, которая изменила все. В первую очередь, с предложениями о помощи начали обращаться читатели. Среди них оказалась и Лолита Милявская. Артистка купила Богданам дом, организовала подписчиков инстаграма обставить его и сделать ремонт. Конечно, пока еще сделано не все, но уже очень многое. Теперь они с мамой большой семьи Людмилой Богдан на постоянной связи.

- Я люблю по-старинке почитать бумажную прессу, взяла в аэропорту газеты и наткнулась на статью. Сначала привлекла внимание фотография женщины — она очень похожа на любимую актрису Наталью Гундареву. Подумала, может это какой-то материал о ней. Но когда дочитала статью, уже буквально рыдала. И кинулась искать контакты этих людей через журналистку, которая писала статью, - рассказала “КП” Милявская.

Пост Анны Кузнецовой о семье Богдан в фейсбуке

Пост Анны Кузнецовой о семье Богдан в фейсбуке

- И ваши заслуги приписала себе детский омбудсмен?

- Для начала я уточню — заслуги там не мои, а наши - моих поклонников, подписчиков, журналистов и просто неравнодушных людей. Многие передавали деньги, вещи, подключился средний и малый бизнес — многие готовы были помогать инкогнито, а я, обращаясь к подписчикам, просила производителей мебели и прочего помочь семье и обещала, что за это буду писать о них рекламные посты в своем инстаграме. А почему нет, если люди доброе дело делают? В итоге кухня у ребят в новом доме из Брянска, полы из Питера, техника из Рязани, диваны из Саратова. Так что омбудсмен приписала себе заслуги всех этих людей. А это просто неприлично и неэтично, Бог ей судья. Более того мне сейчас написала Люда, что эта матушка Анна вообще к ним не приезжала. Тогда зачем было об этом писать? А сейчас люди пишут, что она часто так делает — приписывает себе чужие заслуги и идеи. Хочется спросить Анну Юрьевну — а вы где раньше-то были? Когда семье нужно было жилье, мальчику - гражданство, когда родителям ставили условия обставить квартиру? А прийти на все готовое и фотографии делать — ума много не надо.

Артистка считает, что Анна Кузнецова приписывает себе чужие заслуги Фото: Иван МАКЕЕВ

Артистка считает, что Анна Кузнецова приписывает себе чужие заслугиФото: Иван МАКЕЕВ

Людмила Богдан подтвердила “КП”, что уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ не посещала их новый дом:

- Что-то молодой женщины я среди людей в делегациях не помню. Местная омбудсмен была, вот у меня ее визитка - Мухина Екатерина Борисовна. Два раза нас навещали, передавали вещи, сладости, игрушки, школьную и спортивную форму, продукты питания. Ранее выделяли нам холодильник. А все что касается жилья и ремонта — это все полностью сделала Лолита Милявская, за что ей и всем неравнодушным людям огромное спасибо. Мы уже купили и нарядили елку, в понедельник отметили день рождения Максима, а завтра у нас с мужем юбилей — 10 лет со дня свадьбы. Поздравляем всех с Новым годом!

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