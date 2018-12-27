Вася Ложкин: Зрители предпочитают котиков, а не голых баб

А нам удалось поговорить о календаре Ложкина с самим мастером.

- Вася, как ты придумал сделать альтернативу календарю Пирелли?

- Это все Афанасьев, импресарио мой. Мы с ним кофе пили, а он вдруг говорит: а давай, налудим голых баб, как в календаре Пирелли. А я говорю, ну давай, а что мне? У многих больших художников много голых баб, и хорошо же.

- Что-то я не припомню, чтобы в твоих работах раньше мелькала обнаженная натура.

- Нет, почему, попа иногда мелькала. А вот целиком голые женщины - нет, не мелькали. Я их раньше как-то не рисовал. Наверное, потому что я больше пейзажи люблю. Шишкина там, Саврасова. Не могу завороженно смотреть на голую тетку, не понимаю. Лучше посмотрю на озеро в лесу. Я поэтому и нарисовал одну темнокожую голую женщину возле березок. Чтобы выбрать можно было.

Культовый котохудожник создал свой ответ календарю Пирелли

- Довольны своей работой?

- Что-то очень нравится, что-то нет. Больше всего люблю две картины: одна - где женщина из воды выныривает с котиком. А вторая - где рыженькая такая тетка стоит в лесу, а у нее ветром платьем задрало немножко. Мне пару раз такое приходилось видеть. Это очень красиво, я считаю.

- Почему у всех твоих женщин такой огромный бюст?

- Так это же дань прошлому. Раньше-то можно было в интернете постить и котиков, и сиськи. Сейчас сиськи нельзя, поэтому мои картинки - это ностальгия и уважуха по прежним временам.

- С какой картины ты начал работу над ответом Пирелли?

- С женщины в январе, которая стоит на снегу и расстегнула пальто.

- О, такие в девяностые ходили по улицам, предлагали показать "чебурашку". Встречался с ними?

- Бог миловал, только в кино видел. Но моя женщина - свои прелести не зрителю показывает, а вообще снегу, солнцу, небу. Вроде как обряд совершает языческий. Мои героини все очень хорошие, не чебурашки никакие.

Эти картинки - ностальгия и уважуха по прежним временам

- А как народ оценивал?

- Одну работу уже купили, там, где тетка на фоне восходящего солнца широко шагает, но все равно пока зритель предпочитает котиков, чем сиськи. Я думаю, надо еще поработать в этом направлении и увеличить процент голой натуры. Может, на будущий год еще один ответ Пирелли создам.

- А кто для тебя идеал женщины?

- Это Шарлиз Терон. Южноафриканская такая тетка, очень красивая, она во «Взрывной блондинке» еще играла, там сцена бойни минут на пятнадцать, одним дублем снята. Вообще гениально и сама - красотка.

Шарлиз Терон в роли "Взрывной блондинки"

- У нее большой бюст?

- Нет, мне кажется, небольшой, но бюст - это фигня. Нет, я серьезно тебе говорю. Есть две категории мужчин. Одним больше нравится фигура, чтобы бюст большой был, все такое, а лицо для таких мужчин - это уже второстепенное. А я принадлежу к другой категории. Мне без разницы, какая фигура, потому что лицо намного актуальнее. Совершенно пофигу на сиськи, главное, лицо чтобы было...

- Вы жалеете своих героинь? У них хотя и грудь большая, а на лицо они страшненькие. Их не полюбит Вася Ложкин.

- Да. Наверное. Это простые женщины, которые хотят любви и счастья. Я бы им лицо красивое нарисовал, мне не жалко, но, блин, не смог. Я же рисовать-то не умею!

Вася нарисовал свой ответ знаменитому календарю Пирелли

Кстати сказать, пару календарей с автографом художника мы разыгрываем сейчас в нашей группе ВКонтакте

Также календарь можно купить в магазине Васи Ложкина. Он выставлен под кодовым названем "Все зашыбись!"

А оригиналы выставлены на экспозиции в Москве, которая сейчас проходит в Центральном Доме Художника на Крымском валу.