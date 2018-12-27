Ани Лорак отменила развод

В деле о разводе Ани Лорак и ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу произошел неожиданный поворот. Певица подала на развод еще 4 декабря, и 24 декабря в Киеве должно было состояться первое судебное заседание. Однако, как сообщает украинские СМИ, ни сама Ани, ни ее муж на него не явились – вместо них в суд ожидаемо пришли их адвокаты. Однако при этом заявление Лорак о разводе исчезло из реестра судебных решений. По мнению юристов, это может означать, что Ани и ее муж решили отменить развод.

- Постановление о суде могло пропасть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую, - приводит «Обозреватель» комментарий анонимного юриста. - Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся.

Источник издания дал понять, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу помирились – судя по всему, певица решила в очередной раз простить мужа-изменщика, но пока не торопится заявлять об этом общественности. По словам юриста, если бы артистка и ее муж просто не пришли на заседание, то оно должно было быть перенесено. Об этом певица должна была бы предупредить суд заранее.

Супругам есть что делить: кроме семилетней дочери Софии Ани и Мурата связывает общий бизнес. Ранее украинские СМИ сообщали, что певица попросила нотариусов заблокировать любые сделки с ее недвижимостью в связи с начавшимся разводом.

anilorak Мы нарядили елочку. Значит скоро будет Новый год!

Скандал, случившийся в семье 40-летней Ани Лорак, бурно обсуждался в СМИ: сама же певица никак не комментировала новость о том, что ее мужа Мурата Налчаджиоглу застали в одном из караоке-клубов Киева в объятиях светской тусовщицы. Папарацци сфотографировали их вместе в августе этого года, а многочисленные знакомые пары подтвердили: Мурат систематически изменял Ани, причем ходить налево он начал практически сразу после свадьбы.

Сейчас Мурат живет в Киеве, а Ани с дочкой – в Москве: певица снималась в качестве звездного судьи в очередном сезоне шоу «Голос». В столице России у Ани есть собственные апартаменты. После разрыва с мужем артистка не препятствовала Мурату во встречах с дочерью – он мог проводить с Софией столько времени, сколько ему хотелось.

Напомним, певица и турецкий бизнесмен познакомились в 205 году одном из турецких отелей. Любовь вспыхнула мгновенно – и Мурат отправился вслед за Каролиной (это настоящее имя певицы) в Киев. Пара сыграла свадьбу в 2009 году, а в 2011-м у супругов родилась дочь София. Вопреки расхожему мнению, избранник звезды отнюдь не богат – в отеле он работал простым служащим, а бизнесменом он стал уже позже. Главным источником доходов в семье всегда была именно Ани, и именно на ее деньги построен весь бизнес Мурата – он владеет в Киеве несколькими ресторанами.