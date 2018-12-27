2018-12-27T01:49:24+03:00
Звезды

Жерар Депардье: Если мои дети захотят поехать со мной в Сибирь, я буду только рад

Сегодня замечательному французскому актеру и российскому гражданину исполняется 70 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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В 2013 году на сцене театра оперы и балета в Саранске Жерару Депардье торжественно вручили российский паспорт. Ну и валенки заодно, чтобы не мерз.В 2013 году на сцене театра оперы и балета в Саранске Жерару Депардье торжественно вручили российский паспорт. Ну и валенки заодно, чтобы не мерз.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Не так давно Жерар Депардье побывал в Новосибирске, где он теперь прописан. «Комсомолка» воспользовалась этим случаем и задала ему несколько вопросов.

- В вашей обширной фильмографии - больше сотни ролей в кино и на телевидении. И если вспомнить выдающихся европейских режиссеров ХХ века, то окажется: у многих вы снимались. Вы давно стали мировой звездой. Уже все всем доказали. Заявили, что уйдете из профессии, мол, пора больше времени уделять увлечениям: путешествиям, виноделию, кулинарному искусству. Тем не менее вы продолжаете сниматься в кино. Почему?

- И пять лет назад, и сейчас говорю, что действительно меня меньше стал интересовать кинематограф. Тем не менее я продолжаю сниматься. Кино не отпускает. Видимо, я все еще интересен режиссерам. Не берусь оценивать, хорошо это или плохо.

- Вас часто называют всеядным актером из-за того, что ни от каких ролей не отказываетесь? Да вы и сами как-то сказали, что до сих пор «тычетесь во все подряд»...

- Насчет моей всеядности - это неправда. Я отказался от многих ролей. Для меня важны режиссер и сценарий. Если то и другое меня устраивает, только тогда я соглашаюсь работать. Сейчас снимаюсь в Нормандии. Но для меня нет ничего скучнее, чем прожить предначертанную, распланированную жизнь. Со стороны кажется, что я ввязываюсь в странные авантюры. Но это мой характер. Я путешествую по России, ищу продукты для своего проекта «Вкусы Франции». Россия и еда - это две большие темы.

Недавно обосновался в Сибири (месяц назад Депардье получил прописку в Новосибирске. - Ред.). Это восхитительное место: вкусное, морозное. Но холод только снаружи. Вначале это немного пугает, а потом ты уже абсолютно влюблен. Этот мороз и сопротивление ему помогают лучше понять сердечность людей, которые там живут.

- Говорят, что в своих гастрономических поисках вы проехали от Сибири до Дальнего Востока. Чем себя порадовали?

- Медом, пельменями и многими другими продуктами. Недавно я лепил пельмени для своих друзей. Собираюсь привезти русские продукты в Европу. Скоро поеду на Кавказ, где я выпускаю минеральную воду.

- В интервью «КП» вы как-то признались, что не чувствуете возраста, потому что не потеряли способности удивляться. Что вас по-прежнему удивляет?

- Не только способность удивляться, но еще нужен энтузиазм во всем, чем ты занят. Это не просто. В сотый раз повторю: меня восхищает Россия, Сибирь, ее просторы, снега... Я не люблю большие города. Уютные деревеньки мне нравятся больше. В них нет парадности. Но Новосибирск - большой город, а мне в нем уютно. Еще Кавказ, горы... Красота! Хочу проехаться по всем регионам. Например, съездить в Татарстан - республику с интересной историей, культурой и едой. Думаю, в России немало мест, которые будут греть мое сердце.

- Как ваши дети воспринимают ваш кочевой образ жизни (у актера два сына и две дочери. - Ред.)? Что-то не слышно, чтобы они с таким же энтузиазмом захотели приехать в Сибирь?

- Это правда. Пока у них нет таких чувств, как у меня. Но все впереди. Я делюсь с ними своими эмоциями и планами. Если они захотят поехать вместе со мной в Сибирь, я буду только рад.

Серьезная актерская карьера Жерара Депардье началась с эпатажной комедии «Вальсирующие» (1974 год). Для СССР ее тоже закупили, дублировали, но положили на полку из-за обилия сексуальных сцен. На российские экраны фильм выпустили в 1990-е. Кадр из фильма

Серьезная актерская карьера Жерара Депардье началась с эпатажной комедии «Вальсирующие» (1974 год). Для СССР ее тоже закупили, дублировали, но положили на полку из-за обилия сексуальных сцен. На российские экраны фильм выпустили в 1990-е. Кадр из фильма

Пять лучших фильмов:

- «Вальсирующие»

- «Двадцатый век»

- «Сирано де Бержерак»

- «Любовница»

- «Отверженные»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Жерар Ксавье Марсель ДЕПАРДЬЕ родился 27 декабря 1948 года в Центральной Франции в многодетной семье. Его отец был жестянщиком без образования. Семья жила бедно, в основном на социальное пособие. Жерар не был желанным ребенком, его мать пыталась сделать аборт, протыкая себя спицами. Помимо этого, Жерар с семи лет принимал у матери роды своих братьев и сестер. Детство было трудным: сомнительные компании, которые занимались кражами, занятие проституцией, плохая учеба в школе - всех «доблестей» не перечислить. И неизвестно, как бы сложилась жизнь Жерара, если бы не случайная поездка в Париж, где он познакомился с Жаном-Лораном Коше, известным во Франции преподавателем театрального искусства. Коше сразу разглядел актерский талант Депардье. Упорство и трудолюбие кардинально изменили его жизнь: из хулигана он превратился в лучшего студента. В 1967 году впервые снялся в главной роли в короткометражке «Битник и пижон».

Всего Жерар Депардье снялся в более чем сотне фильмов. Многие из которых - настоящие киношедевры. В личной жизни актера тоже все складывалось непросто. Он был женат на аристократке Элизабет Гиньо, которая родила ему сына и дочь. Есть еще двое внебрачных детей. Однако, по утверждению самого актера, всего у него 20 детей от 10 женщин, просто от некоторых женщин он откупился деньгами. В начале 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт и стал гражданином России.

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